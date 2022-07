Aumento de la demanda de placas solares en 2022 Comunicae

viernes, 22 de julio de 2022, 12:33 h (CET) La instalación de placas solares en España aumenta hasta un 29% en 2022 debido a la disminución de su precio y al auge de la factura de la luz. Empresas instaladoras como Elon Energías Renovables, apuestan por las energías libres de emisiones y un futuro en el que prime el autoconsumo Las consecuencias del Covid-19 y las subidas de precio del petróleo y el gas natural han incrementado el coste de la factura de la luz, ascendiendo hasta más de 160 euros extra por vivienda. Este factor ha supuesto un incremento de la demanda de instalación de paneles fotovoltaicos en un 29% este 2022 en España, según el ‘Informe Trimestral de la Reforma’ que realizó la plataforma habitissimo.

Europa también aboga por las renovables, el acelerado ritmo del cambio climático debido a la contaminación y las emisiones de CO2 han propiciado que la Unión Europea haya presentado el proyecto ‘EU Solar Strategy’. Esta propuesta pretende alcanzar los 500 GW de potencia en el año 2030.

La concienciación ciudadana con el cuidado del medioambiente ha hecho mella y cada vez son más las familias que se deciden por la instalación de placas solares en su cubierta, ya que el precio no es tan inaccesible como hace algunos años. Las comunidades autónomas se suman a la energía verde con subsidios y ayudas, llegando a subvencionar hasta un 50% del coste total de la instalación.

La empresa vasca Elon ha creado una calculadora de autoconsumo para que cualquiera pueda estudiar con detenimiento la rentabilidad de instalar paneles solares. Su equipo de profesionales asegura que aparte de ahorrar cada mes en la factura de la luz, la amortización de precio de la instalación se hace en tan solo unos años, de 7 a 10 aproximadamente.

Otro de los factores principales que son claves para aprovechar la energía renovable es la cantidad de horas de sol que recibe España, que de media alcanza la cifra de 2.500 horas. Esto unido a que el sol es una fuente inagotable de energía ha favorecido que las familias y empresarios se comprometan con la energía verde.

Debido al sencillo mantenimiento de una instalación de placas solares, que no generan ruido, su vida útil es de hasta 30 años y que, al ser un recurso renovable, es más amigable con el medioambiente, los paneles fotovoltaicos están presentes en hogares y empresas de toda España con tendencia al alza.

