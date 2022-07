​Abel Balderstone repite victoria en la segunda etapa de Vuelta a Madrid Sub 23 El ciclista barcelonés aventaja en 1'03" al británico Lucas Towers en la general de la carrera Redacción

viernes, 22 de julio de 2022, 10:42 h (CET)

Exhibición de Abel Balderstone en la primera jornada en línea de Vuelta a Madrid Sub 23, un exigente recorrido de 102 kilómetros y más de 2.000 metros de desnivel alrededor de Buitrago del Lozoya. El catalán, líder de la carrera tras imponerse la jornada anterior en la crono de Fuenlabrada, cazó a las últimas unidades de la fuga en la subida a final de Horcajuelo de la Sierra, quedando en solitario y ampliando su diferencia hasta meta con sus inmediatos perseguidores.



Balderstone aventajaba en casi 1 minuto a un reducido grupo encabezado por Joseba López, firmando así un fantástico doblete para Filial Caja Rural-Alea. Además, Gabriel Rodas (8º) y Pablo García (10º) también concluían entre los diez mejores.

Con este desenlace, el ciclista barcelonés aventaja en 1'03" al británico Lucas Towers en la general de la carrera y en un segundo más a un Joseba López que se sitúa tercero. Además, Rodas (9º) se ha enfundado el jersey de mejor madrileño y el propio Balderstone ha ratificado su jersey de la regularidad.

Abel Balderstone: "He visto que podía ir un poco más fuerte en la parte final del puerto y he decidido probarlo. El equipo ha realizado un trabajo magnífico durante todo el día, tengo que darles las gracias por su labor. Siempre delante, saliendo a por todos los ataques y yendo a por todas desde salida".

La carrera vive este viernes una jornada rompepiernas en Paracuellos de Jarama con 136 kilómetros.

