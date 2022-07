Contentsquare cierra una ronda de inversión de 600 millones de dólares Comunicae

jueves, 21 de julio de 2022, 16:25 h (CET) Duplica la valoración a 5.600 millones de dólares. Eleva la financiación total a 1.400 millones de dólares Contentsquare, el líder global en analítica de la experiencia digital, ha anunciado hoy que ha cerrado una ronda de inversión de crecimiento de 600 millones de dólares. Incluyendo los 400 millones de dólares en capital de la Serie F y los 200 millones de dólares en financiación de la deuda, la financiación total asciende a 1.400 millones de dólares.



La inversión de la Serie F está liderada por Sixth Street Growth, que se une a los inversores nuevos y existentes Bpifrance, Canaan, Eurazeo, Highland Europe, KKR, LionTree, SoftBank Vision Fund 2, y los fondos y cuentas gestionados por BlackRock. Muchos de los ya inversores de Contentsquare participaron también en esta ronda. El instrumento de deuda incluye aportaciones de BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate & Investment Bank, Goldman Sachs, JP Morgan y Société Générale.



Desde que se cerró la Serie E de 500 millones de dólares en mayo de 2021, la valoración de la empresa se ha duplicado hasta los 5.600 millones de dólares.



Contentsquare utilizará el capital para aumentar las inversiones en innovación, tanto de forma orgánica como a través de fusiones y adquisiciones, apoyar el crecimiento a largo plazo en mercados clave, expandirse a nuevos territorios y lograr un mayor impacto en áreas donde realmente puede marcar la diferencia, incluyendo la accesibilidad digital, la privacidad y la sostenibilidad.



Con un mercado total direccionable (TAM) de 34.000 millones de dólares, Contentsquare va más allá de la analítica tradicional para proporcionar a las marcas un conocimiento sin precedentes de la experiencia del cliente en sus sitios web y aplicaciones. Su motor impulsado por Inteligencia Artificial es capaz de analizar billones de interacciones digitales con los clientes para obtener información crítica que ofrece a las Pymes y grandes corporaciones de todos los sectores el poder de crear experiencias digitales más humanas e impulsar el crecimiento de sus negocios.



La inversión de hoy valida el poder transformador de la solución de Contentsquare y el impulso que genera la empresa, además de:

● Crecimiento exponencial: con varios centenares de millones de dólares de ingresos recurrentes anuales (ARR) y una tasa de crecimiento interanual de los ingresos superior al 100%.

● Expansión masiva del equipo: con un equipo de 1.500 personas -de las cuales 430 en I+D- y 17 oficinas en todo el mundo.

● Amplia base de clientes: con más de un millón de clientes en todo el mundo en todos los sectores: retail, lujo, entretenimiento, telecomunicaciones, travel, automoción, B2B y servicios financieros. Contentsquare sirve ahora a 1.000 clientes empresariales, de los que el 30% figuran en la lista Global Fortune 100. Entre los clientes de Contentsquare se encuentran BMW, Puig, Clarins, Decathlon, Giorgio Armani, Samsung, Sephora y Huawei.

● Desarrollo de fusiones y adquisiciones: En los últimos tres años se han cerrado un total de seis adquisiciones para acelerar la expansión geográfica, de segmentos y de productos.

● Expansión de mercado: con la adquisición de Hotjar, la plataforma líder de conocimiento de la experiencia de los productos de las PYMES, en 2021 para dar servicio al mercado de principio a fin (PYMES/Mercado Medio/Empresa).

● Aceleración de la estrategia multiproducto: una plataforma con cinco productos - CS Digital para analizar el recorrido del cliente en la web y el contenido, CS for Apps para optimizar la experiencia de las aplicaciones móviles, CS Find and Fix para encontrar los errores y mejorar el tiempo de carga, CS Merchandising para analizar los productos y los precios, y CS Insights que proporciona recomendaciones, evaluaciones comparativas y puntuación.

● Centrarse en la excelencia operativa: con la implantación de procesos sólidos para tomar decisiones estratégicas basadas en datos de forma más rápida e impulsar la eficiencia en todos los ámbitos.

● Conocimiento acelerado de los clientes: mediante el análisis de 3.200 millones de interacciones de clientes al mes y 2.500 millones de dólares en transacciones diarias.

● Inversión en privacidad: con el lanzamiento de la primera solución Cookieless Analytics del sector para desarrollar la confianza digital.

● Compromiso con el impacto y la accesibilidad digital: a través de la Contentsquare Foundation se desarrolla la tecnología de asistencia gratuita Readapt y se financian varias iniciativas para que la web sea accesible para todos.

"Esta nueva ronda de inversión es un testimonio de la ambición ilimitada del equipo de Contentsquare que está centrado en ayudar a las empresas de todos los tamaños a ofrecer experiencias digitales más humanas, experiencias fluidas, sin fricción, gratificantes e inspiradoras", dijo Jonathan Cherki, CEO y fundador de Contentsquare.

