Los profesionales esenciales mejor retribuidos de los sectores sanitario y farma-químico en 2022

jueves, 21 de julio de 2022, 13:48 h (CET) Adecco analiza las remuneraciones de los sectores Healthcare y Life Sciences en España, centrándose en posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros de media, así como su situación actual y previsiones de futuro Se acaba de presentar la segunda edición de la Guía Salarial Adecco del Mercado Laboral especializada por sectores, un completo análisis de las remuneraciones en España en el último año, centrándose en posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.

El análisis recoge datos de los diez perfiles más destacados de cada sector: su banda salarial, su distribución geográfica y las características de esa función, así como la formación necesaria para desempeñar esos roles[1].

La guía analiza también el impacto que tuvo y tiene aún la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 en estos sectores, cómo ha sido su evolución tras la pandemia, y cuáles son las previsiones de futuro en cada una de estas áreas de actividad. En este caso, se presenta el análisis para los sectores sanitario y farma-químico, dos de las ramas de actividad que más impactadas se vieron por la crisis sanitaria.

Situación actual de la Sanidad

El sector sanitario es uno de los principales motores de nuestro país pues representa el 9,1% de su Producto Interior Bruto. La pandemia por COVID-19 ha puesto de manifiesto cuáles son sus fortalezas y debilidades, así como también cuáles son sus necesidades más urgentes. Entre ellas está la importancia de contar con una estructura más sólida y mejor coordinada: un sistema de salud único y más desarrollado tecnológicamente, que integre tanto la sanidad pública como la privada, para poder hacer llegar a los pacientes todos los recursos disponibles.

El gran esfuerzo realizado durante estos dos últimos dos años también ha traído algunas consecuencias positivas, como una acelerada transformación digital del modelo de atención sanitaria. Aunque, si bien el uso de soluciones digitales como la telemedicina ha aumentado exponencialmente, todavía queda mucho camino por recorrer en la aplicación de la Inteligencia Artificial o los dispositivos basados en el IoMT (Internet of Medical Things). También se prevé una mayor implementación de herramientas de teleconsulta, telecuidados y monitorización a distancia de determinados parámetros de salud a corto plazo.

Según el último informe publicado por el INE referente a 2020, en nuestro país hay 903.946 profesionales sanitarios colegiados. El mayor porcentaje corresponde a enfermeros/as (35,96%), médicos/as (30,55%) y farmacéuticos/as (8,5%). El Sistema Nacional de Salud cuenta con 726.000 profesionales sanitarios, mientras que la sanidad privada da empleo a 286.719 según las estimaciones realizadas por la Fundación IDIS. De ellos, un 38% desarrollan su actividad en el ámbito intrahospitalario mientras que el 62% restante lo hace en el ámbito extrahospitalario.

Un punto importante, que condicionará el desarrollo de este sector en los próximos meses, es la escasez de profesionales. El sistema sanitario ya arrastraba algunas debilidades en este sentido desde hace años, como la falta de relevo generacional, sobre todo en la asistencia primaria pública, o la fuga de talento que se produjo durante la crisis económica de 2008, con la salida de miles de médicos/as y enfermeros/as a otros países de nuestro entorno. Pero tras dos años de emergencia sanitaria, con numerosas bajas tanto en atención primaria como en el ámbito hospitalario, los profesionales de este sector se han convertido en los más buscados en España.

Las titulaciones relacionadas con el ámbito de la salud son las que más han incrementado de forma global su peso en la oferta de empleo en 2021. La mitad de las ofertas dirigidas a titulados universitarios que se publicaron el pasado año buscaban egresados en esta área. Se ha disparado sobre todo la demanda de médicos/as y enfermeros/as. Dentro del abanico de posiciones hasta 40K€, otros profesionales que están siendo también muy requeridos son los psicólogos/as, fisioterapeutas y dietistas/nutricionistas.

Con respecto a las titulaciones de Formación Profesional, las que están teniendo una mayor demanda en el área sanitaria son las de Técnico/a en Cuidados Auxiliares de Enfermería y Técnico/a Superior en Higiene Bucodental, así como los/as Auxiliares de Geriatría que prestan atención en residencias, centros de atención a dependientes y empresas de asistencia a domicilio.

Previsiones de futuro en el sector sanitario

El reto más importante del sector según los expertos es lograr construir un sistema sanitario que ponga el foco en la medicina preventiva y en tratamientos más personalizados, con la ayuda de la tecnología. Un modelo que integre sector público y privado, y cuente con la financiación suficiente para que la investigación clínica pueda seguir avanzando a buen ritmo.

Otro punto que consideran fundamental es la creación de un sistema de información que permita acceder a los datos digitalizados de todos los pacientes, de manera que se puedan gestionar de forma segura. La sanidad no es ajena a la importancia de la ciberseguridad. El 22,7% de las compañías privadas indican que han sufrido algún tipo de ciberataque en el último año, y que dedican más del 5% de su presupuesto de IT a ciberseguridad. Por lo que dentro de este sector también se demandarán perfiles técnicos para llevar a cabo esta transformación digital.

El Proyecto Estratégico para la Salud de Vanguardia que propone el Gobierno para los próximos años tiene como objetivo central impulsar y transformar el sector sanitario a través de la ciencia y la innovación. Tres objetivos son cruciales dentro de este plan: la incorporación de terapias avanzadas, la medicina de precisión y la inteligencia artificial. Para llevar a cabo este proyecto, en los próximos años se movilizarán hasta 1.469 millones de euros de los fondos europeos NextGeneration. Se estima que se podrían crear cerca de 12.700 nuevos puestos de trabajo.

Farma-química, excelente punto de partida y previsión de futuro

La industria farmacéutica española continúa en la senda ascendente que sigue de forma ininterrumpida desde 2017, a pesar de la situación vivida en los dos últimos añ;;os. La pandemia, lejos de frenar su impulso, lo ha consolidado como un sector clave para nuestra economía: fuerte, estable y generador de empleo de calidad.

El área de Farma y Química aglutina un 27% de la actividad industrial en nuestro país y genera una cifra de negocio de 20.928 millones de euros. El sector dispone de 82 plantas productivas que están en permanente modernización. De hecho, el 23% de toda la inversión industrial en I+D va destinada a la industria farmacéutica. Es el sector de alta tecnología que más dinero recibe y también el que más empleo produce.

Según los datos de Farmaindustria, patronal del sector, el número de empleados en la industria farmacéutica innovadora alcanza ya los 45.000 puestos de trabajo directos, y en global da trabajo a un total de 210.000 personas en España, si se suman puestos indirectos e inducidos. Sólo en 2021, la industria farmacéutica contrató a 5.756 personas, y las previsiones para este año apuntan a que continuará registrando un crecimiento medio del 2%, tal y como viene haciéndolo durante el último cuatrienio.

Una de las principales fortalezas de este sector está en la calidad del empleo que genera: un 93% de los contratos son indefinidos, muy por encima de la media nacional. Otra de sus señas de identidad es la alta cualificación que requiere: un 64% de los profesionales que trabajan en él son titulados universitarios (porcentaje que se eleva al 90% en el área de I+D).

Otro dato que lo convierte en uno de los sectores estratégicos para la reactivación de la economía y el empleo en nuestro país es su diversidad. El mayor número de nuevas contrataciones se concentra en menores de 30 años y en mayores de 50 años, los colectivos que presentan tasas de paro más altas en España. También es el sector industrial líder en igualdad salarial. Más del 53% de las personas que trabajan en la industria farmacéutica innovadora son mujeres (la media de la industria nacional está en un 26%). Un porcentaje que alcanza el 67% en los departamentos de I+D.

La industria farmacéutica es, sin duda, uno de los sectores con mejor salud del tejido empresarial español y también de los más relevantes en inversión en I+D. En los últimos cinco años se han acelerado el número de nuevos lanzamientos de medicamentos, lo que ha aumentado la demanda de perfiles técnicos asociados a producción como el Operario/a de Granulado, Mezclado y Compresión, el Técnico/a de Laboratorio y el Técnico/a de Ensayos. Así como de algunas posiciones claves por su intervención decisiva en el registro de los productos para su posterior lanzamiento, como es la de Técnico/a de Regulatory, que sigue siendo el perfil mejor pagado dentro del abanico de posiciones hasta 40.000 euros anuales.

Se espera que los salarios del sector de Farma & Química crezcan en torno a un 2% o 3% con respecto al año pasado. Las mayores subidas salariales (hasta un 15%) vendrán de las compañías biotecnológicas, donde hay mayor demanda de personal altamente especializado y es más complejo encontrar a profesionales con experiencia.

Previsiones de futuro en el sector farma-químico

España ha logrado posicionarse entre los países europeos con mejores condiciones para albergar el desarrollo de ensayos clínicos, hasta el punto de que un tercio de todos los ensayos realizados en Europa ya cuentan con participación española. Pero esta tendencia positiva tiene todavía camino por recorrer.

La salud será una de las grandes líneas de los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) que el Gobierno llevará a cabo en los próximos años, con ayuda de los fondos europeos NextGeneration. El llamado "PERTE para la salud de vanguardia" incluye entre sus prioridades fortalecer la posición de liderazgo de España en investigación clínica y aumentar su autonomía industrial. En total, se prevé una inversión del sector público y privado de 1.469 millones de euros entre 2021 y 2023. Esto supondrá un fuerte impulso a la industria farmacéutica, sobre todo en investigación clínica, área a la que ya destina un 60% de su inversión total en I+D, sobre la base de la cooperación público-privada.

El objetivo es convertir a nuestro país en los próximos años en uno de los líderes mundiales en investigación clínica, tanto en terapias convencionales como en terapias avanzadas, medicina de precisión, big data, nanomedicina..., lo que hace prever que la demanda de profesionales seguirá creciendo tanto en perfiles de producción y comerciales como en posiciones más técnicas para integrarlas en sus hubs tecnológicos.

Los perfiles clave del sector Healthcare

Adecco Healthcare presenta los perfiles clave (posiciones esenciales) del sector sanitario, cuyas remuneraciones se encuentran por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media, destacando especialmente dos por su importancia dentro de la Sanidad:

Visitador/a médico

Este perfil es el mejor retribuido[2] de todos los analizados para el sector sanitario, con un sueldo medio que se sitúa en torno a los 27.134 euros brutos anuales, salario un 3% superior a lo que percibían estos mismos profesionales el año anterior. En cambio, en aquellas ofertas donde se pide una experiencia superior a diez años para estos/as perfiles la retribución ofrecida puede rebasar los 33.500 euros de media.

Un/a Visitador/a Médico/a es la figura intermediaria entre las empresas farmacéuticas y los médicos/as. Estos perfiles son los representantes reconocidos legalmente para comercializar productos que requieren prescripción médica. Por ello, el 94% de las empresas que solicitan cubrir puestos para Visitadores/as Médicos requieren titulados universitarios en carreras del área de Ciencias de la Salud como: Enfermería, Farmacia, Medicina y Biomedicina, Nutrición, Dietética y Alimentación. Así como en titulaciones del área de Ciencias como: Biología, Bioquímica, Biotecnología y Química.

La comunidad autónoma donde más ofertas de empleo se han publicado en el último año para este perfil ha sido Cataluña, representando el 27% del total. También es la autonomía que ofrece los salarios más altos para estos/as profesionales. Dependiendo de la rama de especialización, pueden llegar a percibir salarios entre 50.000 y hasta de 60.000 euros brutos anuales.

Enfermero/a del Trabajo

La remuneración media que se ofrece para estos/as profesionales es de 24.523 euros brutos anuales. Pero a partir de los diez años de experiencia, el salario bruto anual medio es de 26.583 euros.

Los profesionales que optan por la especialidad de Enfermeros/as del Trabajo se encargan de velar por la salud de los empleados de la compañía, promocionando los buenos hábitos en el trabajo, y participando en el diseño y aplicación de los sistemas de la prevención de riesgos laborales de las organizaciones. Las entidades que buscan estos perfiles requieren exclusivamente titulados universitarios en el Grado de Enfermería.

Andalucía es la comunidad que donde se publican más ofertas de empleo para cubrir estos puestos, concentrando un 38% del empleo total generado. Sin embargo, es la Comunidad de Madrid la que más salario ofrece para este puesto, con sueldos que pueden alcanzar hasta los 37.000 euros brutos anuales.

Psicólogo/a

El salario medio de un Psicólogo/a es de 23.595 euros anuales. Dependiendo de los años de experiencia se determina la retribución a percibir pudiendo alcanzar más de 27.500 euros anuales de media para los/as profesionales de más experiencia.

Estos/as profesionales están especializados en el análisis de la conducta de las personas, tanto a nivel individual como en grupo. Las entidades que buscan estos perfiles requieren exclusivamente titulados universitarios en el Grado de Psicología. En algunos casos, y dependiendo de la especialidad que se vaya a desarrollar, también pueden solicitar profesionales que hayan cursado formación de postgrado especializada.

Madrid es la comunidad que más ofertas de empleo para cubrir estos puestos publica, concentrando 1 de cada 4 ofertas. Sin embargo, es Cataluña la que más salario ofrece para los psicólogos/as, con sueldos que pueden alcanzar hasta los 45.000 euros brutos anuales.

Veterinario/a

El salario medio de los/as Veterinarios/as en España es de 22.659 euros, cifra que ha caído un 5% si la comparamos con el salario medio que se percibía en este perfil en 2021. Cuando superan los diez años, el salario puede alcanzar los 27.000 euros brutos anuales.

Estos profesionales trabajan en clínicas veterinarias, zoológicos, granjas y centros de recuperación animal. Algunos desarrollan su profesión en centros de investigación y otros organismos gubernamentales, ayudando a investigar y tratar brotes epidémicos. Otros se encargan de inspeccionar los productos de origen animal destinados al consumo humano. Las empresas que requieren Veterinarios/as solicitan que los candidatos hayan cursado una titulación universitaria en Veterinaria. Cuando se trata de trabajos muy especializados, las compañías también solicitan haber cursado un máster o postgrado en dicha especialidad.

La Comunidad de Madrid es la región donde se publican más ofertas de empleo para cubrir estos puestos, concentrando el 28% de ellas. Sin embargo, es Aragón la que más salario ofrece, con sueldos que pueden alcanzar hasta los 40.000 euros brutos anuales.

Fisioterapeuta

La retribución media ofrecida para estos profesionales es de 21.999 euros brutos anuales. Los años de experiencia son un factor clave para determinar el salario que las empresas ofrecen para cubrir puestos de Fisioterapeutas, llegando a alcanzar casi los 34.000 euros brutos anuales entre aquellos que suman más de diez años ejerciendo esta actividad.

La labor del Fisioterapeuta se centra en el tratamiento y recuperación de las personas que tienen una dolencia por lesión y/o enfermedad. El 100% de las empresas que requieren cubrir puestos para Fisioterapeutas buscan titulados universitarios en Fisioterapia. En el caso de que las compañías requieran profesionales especializados en fisioterapia deportiva, geriátrica, pediátrica, fisioterapia en salud, ocupaciones y del trabajo… solicitan profesionales con formación de postrado en esa área.

La Comunidad de Madrid concentra más de la mitad de las ofertas de empleo que se publican en España para este perfil. También es la que más salario ofrece para este puesto, con sueldos que pueden rebasar los 42.000 euros brutos anuales.

Técnico/a Citodiagnóstico y Anatomía Patológica

La retribución media de estos/as profesionales alcanza los 21.666 euros anuales, salario similar al que se ofrecía por parte de las empresas para cubrir este puesto el pasado año. La demanda se concentra, sobre todo, en profesionales con más de diez años ejerciendo esta actividad, cuyo salario medio es de 22.250 euros.

Este/a profesional se encarga de obtener muestras biológicas y acondicionamiento de las mismas, para su posterior análisis. Interpreta y valida los resultados técnicos para realizar el diagnóstico clínico o legal. Las empresas que requieren candidatos para cubrir estos puestos solicitan que hayan cursado el ciclo de Formación Superior de Formación Profesional especializado en esta área.

La Comunidad de Madrid y Cataluña se llevan la gran parte del empleo generado para estos perfiles. Cataluña también es la que más salario ofrece, con sueldos que pueden alcanzar hasta los 23.000 euros brutos anuales.

Dietista/Nutricionista

El salario medio que se ofrece para estos perfiles es de 21.271 euros brutos anuales, cifra que ha disminuido un 7% si la comparamos con las retribuciones que se ofrecían para este puesto el año pasado. Pero este salario supera los 25.000 euros brutos anuales cuando se requieren más de diez años de experiencia.

Dentro de esta profesión existen varias especialidades, en función del tipo de problemas que atienden (sobrepeso y obesidad, patologías, embarazo, deportistas, alergias e intolerancias, trastornos de la conducta alimentaria…). El 95% de las empresas que requieren profesionales del perfil Dietista/Nutricionista solicitan titulación universitaria en Nutrición, Dietética y Alimentación. El 5% restante solicita perfiles que hayan cursado un título de Formación Profesional en la familia de Sanidad.

Por segundo año consecutivo, Andalucía es la comunidad que donde se publican más ofertas de empleo para cubrir puestos de Dietista/ Nutricionista, concentrando un 40% del empleo total generado. También es la que más salario ofrece para este puesto, con sueldos que pueden alcanzar hasta los 35.000 euros brutos anuales.

Enfermero/a / D.U.E.

Los profesionales de Enfermería son los perfiles más demandados en dentro del sector Healthcare. El salario medio ofrecido para ellos/as es de 20.816 euros brutos anuales. Si bien los años que el/la Enfermero/a lleve trabajando en el sector determinan mucho la banda salarial para este perfil. Para aquellos profesionales que llevan trabajando más de cinco años en el sector, su sueldo se suele situar entre los 22.000 y 25.000 euros anuales de media.

Según la definición que da el Consejo Internacional de Enfermería, las funciones principales de estos profesionales se centran en fomentar la salud de las personas, prevenir en la medida de lo posible enfermedades, restaurar la salud y paliar el sufrimiento de los pacientes. Por ello, las entidades que buscan estos perfiles requieren exclusivamente titulados universitarios en el Grado de Enfermería.

Andalucía es la comunidad autónoma donde se publican más ofertas de empleo para este perfil, un 29%. Y es la que más salario ofrece para estos perfiles con remuneraciones que se sitúan entre los 32.000 y 34.000 euros brutos anuales.

Auxiliar de Geriatría

La retribución media que se ofrece para el perfil de Auxiliar de Geriatría se sitúa en 17.789 euros anuales. Salario similar al que se ofrecía el año pasado para estos puestos. A partir de los diez años de experiencia puede llegar a retribuirse con 20.254 euros brutos anuales.

La demanda de profesionales Auxiliares de Geriatría se centra en residencias geriátricas, centros de día y hospitales, principalmente, así como atención de personas mayores en sus domicilios.

Un 94% de las ofertas de empleo publicadas para Auxiliares de Geriatría solicitan profesionales con Formación Profesional. Los ciclos formativos de Grado Medio de la familia de Sanidad son los más demandados. El 5% de las empresas piden titulados universitarios para ocupar estos puestos en el Grado de Enfermería.

Casi la mitad de las ofertas de empleo que se publican para cubrir perfiles de Auxiliar de Geriatría están en la Comunidad de Madrid (46%). Madrid, Galicia y el País Vasco son las que ofrecen mayores retribuciones para este perfil, entre 27.000 y 30.000 euros brutos anuales.

Higienista bucodental

Su retribución media se sitúa en 16.302 euros brutos anuales, importe un 7% inferior al salario que se ofrecía para estos/as profesionales el año anterior. Si el/la profesional lleva más de una década en el sector, su salario medio es de 19.846 euros.

El/la Higienista Bucodental es la persona especializada en la prevención de enfermedades bucodentales y en higiene bucal. Un 88% de las ofertas de empleo publicadas para estos perfiles solicitan profesionales con Formación Profesional. Concretamente que hayan cursado el ciclo formativo de Técnico Superior en Higiene Bucodental. El 12% restante son para candidatos con titulación universitaria.

Andalucía y el País Vasco son las comunidades donde más empleo hay para estos profesionales, pues lideran el ranking concentrando ambas el 17% de las ofertas publicadas. También son las que ofrecen el salario más alto para este perfil, 28.000 euros brutos anuales.

Los perfiles clave del sector Life Sciences

Adecco Life Sciences presenta los perfiles clave (posiciones esenciales) del sector farma-químico, cuyas remuneraciones se encuentran por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media, destacando especialmente dos por su importancia dentro de la industria:

Técnico/a de Regulatory

Este perfil es el mejor retribuido[3] de todos los analizados para el sector farma-químico, con un sueldo medio que se sitúa en torno a los 32.129 euros brutos anuales, salario un 5,5% superior a lo que percibían estos mismos profesionales el año anterior. En cambio, en aquellas ofertas donde se pide una experiencia superior a diez años para estos/as perfiles la retribución ofrecida puede rebasar los 40.000 euros de media.

El perfil de Técnico/a de Regulatory ha sido clave desde el inicio de la crisis sanitaria, por estar entre sus funciones principales las de preparar, revisar y presentar las solicitudes de nuevos registros ante las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. La totalidad de las empresas que requieren candidatos para este puesto reclutan profesionales con titulación universitaria. Los grados requeridos son: Biología, Bioquímica y Biotecnología y Farmacia.

La comunidad autónoma donde más ofertas de empleo se han publicado en el último año para este perfil ha sido Cataluña, sumando 6 de cada 10. También es la autonomía que ofrece los salarios más altos para estos/as profesionales, por encima de los 40.000 euros brutos anuales.

Customer Service

Su retribución media se sitúa en 26.940 euros brutos anuales, un 14% más que hace un año, debido principalmente a la escasez de candidatos con buen nivel de inglés, uno de los requisitos más demandados para este puesto.

El papel que juega este perfil es crucial para poner en contacto a los clientes con la empresa. Su labor se centra en la atención al cliente. Cualquier interacción entre el consumidor y la empresa pasa a través del Customer Service. Un 71% de las empresas que requieren candidatos solicita que hayan realizado una Formación Profesional. Los ciclos más demandados para este puesto son los de las familias de Comercio y Marketing y de Administración y Gestión. El resto de las ofertas publicadas no especifican un nivel formativo concreto.

La Comunidad de Madrid aglutina prácticamente la mitad de las ofertas para estos/as profesionales, pero es Cataluña la que ofrece salarios más altos, hasta 37.000 euros al año.

Visitador/a farmacéutico

Este perfil es el tercero mejor retribuido de todos los analizados para el sector farma-químico, con un sueldo medio que se sitúa en torno a los 26.103 euros brutos anuales, habiendo aumentado con respecto al año pasado un 2%. En cambio, en aquellas ofertas donde se pide una experiencia superior a diez años para estos/as perfiles la retribución ofrecida puede llegar a los 30.000 euros de media.

Es la figura que representa a la compañía farmacéutica, es el canal de comunicación directa entre la empresa y cualquier profesional de la salud. El 53% de las ofertas busca candidatos con Formación Profesional en ramas como Sanidad y Química. El restante 47% busca titulados universitarios de grados como Farmacia, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Fisioterapia, Nutrición, Dietética y Alimentación, y Veterinaria.

La comunidad autónoma donde más ofertas de empleo se han publicado en el último año para este perfil ha sido la Comunidad de Madrid, sumando el 28% de ellas. También es la autonomía que ofrece los salarios más altos para estos/as profesionales, por encima de los 40.000 euros brutos anuales, junto a Cataluña y la Comunidad Valenciana.

Técnico/a de I+D

Su retribución media se sitúa en 25.518 euros, salario que se mantiene respecto a la media ofrecida para este perfil en 2021. Además, los profesionales con una década o más de experiencia pueden percibir más de 28.555 euros.

El/La Técnico/a de I+D es la persona que investiga sobre las materias primas, sustancias y productos finales que se producen para optimizar el desarrollo de todos los procesos. El 92% de las ofertas solicitan profesionales con titulación universitaria, especialmente en Química, Farmacia, Biología, Bioquímica y Biotecnología, y también en Ingeniería Química o de Materiales. El 8% de las empresas que contratan este perfil requieren Ciclos Formativos de Grado Superior en Química.

Cataluña es la comunidad que genera un mayor número de las ofertas de empleo dirigidas a este perfil (42%). Sin embargo, es Aragón la que ofrece remuneraciones más altas, hasta 40.000 euros al año.

Técnico/a de Control de Calidad

El salario medio que recibe está en torno a los 23.066 euros anuales, pero cuando el/la profesional supera los cinco años su salario asciende a más de 27.000 euros anuales.

Se encarga de plantear los planes de mejora respecto al sistema de calidad, supervisando e inspeccionando los productos y los procesos para poder garantizar el cumplimiento de los protocolos establecidos. El 71% de las empresas solicitan que los profesionales hayan obtenido una titulación universitaria en Farmacia, Biología, Bioquímica, Biotecnología, Nutrición y Dietética, Alimentación, también Ingeniería en Química o Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. El 29% restante busca candidatos con Formación Profesional, principalmente en Química o Industrias Alimentarias. Sólo el 2% de las ofertas de empleo que se publican requieren haber cursado un Máster y/o Curso de Postgrado en esta área.

Cataluña agrupa 5 de cada 10 ofertas para estos/as profesionales y es también la que da remuneraciones más altas, hasta 38.000 euros al año.

Técnico/a de Ensayos

Su salario está en torno a los 21.405 euros anuales de media, un 3% menos si se compara con el salario ofrecido por las empresas para esta posición en 2021. Cuando solicitan candidatos/as con más de diez años de trabajo en el sector, el sueldo que ofrecen suele superar los 32.000 euros anuales de media.

Realiza las funciones de organizar, supervisar y realizar las pruebas orientadas a investigar y a controlar la calidad de la muestra. La única formación aceptada es la universitaria, en ramas como Farmacia, Biomedicina o Química.

La Comunidad de Madrid se afianza por segundo año consecutivo como la autonomía que aglutina un mayor número de ofertas para los Técnico/as de Ensayos (79%). Y es también la que ofrece remuneraciones más altas, hasta 40.000 euros al año.

Técnico/a de laboratorio

Perciben una retribución media de 21.256 euros, cifra ligeramente superior a la ofrecida para esta posición el año anterior (20.679,12 euros). Su salario puede llegar a superar los 23.000 euros anuales cuando lleva más de diez años trabajando en esta posición.

El/La Técnico/a de Laboratorio Farmacéutico se centra en realizar diferentes tipos de análisis clínicos en las áreas de microbiología, biología, genética. Más del 58% de las empresas solicitan candidatos con titulación universitaria y un 36% Formación Profesional. Las titulaciones universitarias más demandas son: Química, Ingeniería Química, Farmacia, Biología, Bioquímica y Biotecnología. Para los profesionales con FP, las empresas solicitan que hayan obtenido un ciclo formativo de Grado Medio o Superior en Química.

La Comunidad de Madrid publica el 58% de las ofertas para estos/as profesionales, pero es Cataluña la autonomía que ofrece salarios medios más elevados, hasta 30.000 euros al año.

Auxiliar de laboratorio

Su retribución media se sitúa en 18.240 euros brutos anuales, un 8% más que hace un año. Además, los profesionales con entre tres y cinco años de experiencia pueden percibir más de 19.300 euros.

El/La Auxiliar de Laboratorio es la persona que se encarga de ayudar a los científicos, bioquímicos, biomédicos o médicos. Casi el 50% de las empresas que buscan Auxiliares de Laboratorio solicitan candidatos con estudios universitarios en las materias de Biología, Química, Dietética y Nutrición, Alimentación y Farmacia. La otra mitad de las compañías buscan perfiles con Formación Profesional en Química y en Industrias Alimentarias.

La Comunidad de Madrid agrupa casi la mitad de las ofertas para estos/as profesionales, pero es la Comunidad Valenciana la que ofrece remuneraciones más altas, hasta 25.000 euros al año.

Operario/a de Acondicionamiento

El salario medio que recibe está en torno a los 17.613 euros anuales, sueldo muy similar a lo que se estaba pagando por las empresas el año pasado (17.750 euros). Cuando solicitan candidatos/as con más de diez años de trabajo en el sector, el sueldo que ofrecen suele superar los 19.000 euros anuales de media.

El/La Operario/a de Acondicionamiento lleva a cabo todo el proceso de acondicionamiento de productos farmacéuticos y afines, realizando los ajustes necesarios en máquinas, equipos e instalaciones. Un 50% de las empresas interesadas en contratar estos perfiles requieren titulados en Formación Profesional, principalmente en Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior en las familias de Química. Mientras que el otro 50% solicita candidatos con el nivel de Graduado escolar y ESO.

La Comunidad de Madrid agrupa 6 de cada 10 ofertas para estos/as profesionales y es también la que ofrece remuneraciones más altas, hasta 21.000 euros al año.

Operario/a de Granulado, mezclado y compresión

Por segundo año consecutivo, este es el perfil más demandado entre los técnicos y operarios del sector de Farma & Química. Su retribución media se sitúa en 16.521 euros brutos anuales, un 13% más que hace un año. Además, los profesionales con más de diez años de experiencia superan los 21.000 euros de media.

El/La Operario/a de Granulado, mezclado y compresión se encarga de preparar la materia prima del producto a fabricar, de las moliendas y mezclado, así como del granulado en húmedo y seco. Un 29% de las empresas que reclutan este perfil buscan candidatos con Formación Profesional. De ellos, la mitad solicitan personas con ciclos formativos de Grado Medio y la otra mitad con ciclos de Grado Superior en las familias de Química y Sanidad. El resto de ofertas requiere la formación mínima de Graduado escolar y ESO.

La Comunidad de Madrid genera la mitad de las ofertas para estos/as profesionales y del mismo modo es la que remunera mejor a estos profesionales, con hasta 28.000 euros al año.

[1] Consultar Guías salariales adjuntas.

[2] Recordamos que la Guía Salarial Adecco analiza posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.

[3] Recordamos que la Guía Salarial Adecco analiza posiciones esenciales cuya banda salarial se sitúa por debajo de los 40.000 euros brutos anuales de media.

