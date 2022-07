​Recordando a una leyenda

Han pasado 82 años después de su trágica muerte, es considerado el mejor artemarcialista de todos los tiempos, en cada escuela de karate no falta una de sus fotos, en pocos años de vida logró dejar un legado para el mundo de las artes marciales y el cine eternamente, conozcamos un poco de su historia.



Bruce Lee nació el 27 de noviembre de 1940 en San Francisco, California, EU, año del dragón, ganándose el nombre de "El pequeño Dragón", hijo del actor Lee HoiChuen y Grace Ho, le habían puesto de nombre Lee Jun Fan, pero una enfermera puso en su acta el nombre Bruce Lee. Su papá, un actor cómico de la época, e incluyó al pequeño Lee a pocas semanas de nacido en la película "Golden Gate Girl", siendo el debut de Lee en la actuación, bajo el nombre de Lee SiuLung.

Su padre era reconocido y lo llevaba a los rodajes, a los 5 años, Lee actuó en su segunda película "TheBirthofMaking", junto a su padre y después en "Wealthislikedream" y "Saisee in theDream". En 1950 obtiene su primer papel protagónico en la película "Thekid", bajo el nombre de Lee Jun Fan, en esta película actúa nuevamente junto a su papá, en ese mismo año actúa en Infancy, A MyriadHomes y Blade itonfather.

Con el tiempo Bruce se interesó por las artes marciales cuando fue atacado por maleantes, y en 1953 empezó a entrenar con el maestro Yip Man, también practicó boxeo, y ganó cuatro combates, después practicó esgrima occidental y tomó clases de baile.

Después de estrenar diez películas, actúa por primera vez en 1957 usando su nombre de pila en la película de drama "TheThunderstorm", junto a Pak Yim y Cheung Ying, en esta película no hace escenas de peleas. Al año siguiente, se inscribió en un concurso de baile, ganando el primer lugar en Cha-cha-cha.

Bruce siguió entrenando fuerte, se dedicaba por completo a sus entrenamientos, estudió los movimientos del campeón mundial de boxeo Muhammad Ali, y aprendió la técnica del jiu-jitsu con el experto Wally Jay.

Lee siempre se vio involucrado en pleitos, así que para evitar problemas, su padre lo mandó a Estados Unidos, y llegó a Seattle donde trabajó en un restaurante en 1959, antes de irse había filmado la película "TheOrphan", estrenada en 1960 sin mucho éxito.

En 1961, tomó estudios de filosofía, drama y psicología en la Universidad de Washington, a la vez impartía clases de artes marciales en su escuela "Jun Fan Gung Fu Institute", donde uno de sus primeros alumnos fue Taky Kimura.

En 1963 publica el libro "El arte filosófico de la defensa personal", poco después brindó una demostración de Kung fu en la preparatoria Garfield High School. También en la Universidad de Washington Lee impartía clases, ahí estaba Linda Emery, quien se sorprendió de las habilidades de Lee cuando lo vio en la preparatoria Garfield, ella se volvió su alumna, se enamoraron e iniciaron noviazgo y en agosto del mismo año se casaron, (pese a la oposición de su madre que no estaba de acuerdo), poco después se mudaron a California, donde abrió otra escuela en Oakland, ese año, gracias al campeón Ed Parker, Bruce Lee demostró sus habilidades en un torneo de Karate, lo que sorprendió al público su rapidez de piernas, flexiones con los dedos y el golpe de una pulgada, donde su oponente fue el campeón de karate Robert Wall.

Pero mientras Bruce enseñaba a quien sea, sin distinción de raza, en enero de 1965 recibió un carta de parte de miembros de la escuela de San Francisco, quienes se oponían a que Lee enseñara el arte a extranjeros, estos lo desafiaron a una pelea con el mejor de dicha escuela, Bruce aceptó, de perder cerraría su escuela, pero en un lapso de tres minutos Lee derrotó a su oponente, un tiempo que vio demasiado largo para él, despertando el interés de perfeccionar sus habilidades, y derrotar a un rival en el menor tiempo posible, Lee se concentra en tener una mejor resistencia y buen físico, leyó más de 1000 libros sin parar sobre las técnicas y filosofía de los estilos de lucha, después de muchos estudios, logra crear su propio arte llamado: Jeet Kune Do, la unión de la mente, el cuerpo y el espíritu.

El rival de Lee fue Wong Jack Man, defensor del estilo Wing Chun, desde el comienzo se pudo apreciar que se trataba de dos estilos opuestos. Wong no era agresivo, o al menos no era tan temperamental como Lee. El maestro de tai chi estudiaba los golpes de Lee y se movía esquivando los golpes de este, detalla el portal Gismodo en su reportaje "El hombre que retó a Bruce Lee en una pelea real sin límites".

El 1 de febrero de 1965 nace su hijo Brandon Lee y seis días después muere su papá Lee HoiChuen. Bruce cuando entrenaba utilizaba vídeos caseros para rodar las sesiones de entrenamientos en el patio de su casa, un día su vida cambió, en 1966 se le ofreció un papel secundario para actuar en la serie "The Green Hornet", junto a Van Williams, en ella Bruce hace el papel de "Kato", pero en 1967 después de 26 episodios la serie llegó a su fin, en ese mismo año actuó como Kato en un episodio de la serie "Batman", donde El avispón Verde y Kato, se enfrentaban a Batman y Robin, quedando como resultado un empate, también hizo una breve participación en la serie "Ironside", en el episodio "Tagged for Murder".

La serie se canceló debido a la falta de audiencia, posteriormente abrió nuevamente su escuela y empezó a dar clases, pero esta vez a famosos de Hollywood como: James Coburn, Steve McQueen, James Garner, Sharon Tate y la estrella de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar. "Le puse a prueba, mi altura era un problema para él, pero a Bruce le gustaban las dificultades como sea, pero en realidad, él era un mayor desafío para mí, que yo para él", relató Kareen Abdul-Jabbar en el documental El Más Grande: Bruce Lee.

La forma en la que enseño toda clase de conocimientos es a fin de cuentas, una forma de conocerte a ti mismo, vienen a ti pidiéndote que les enseñes, no tanto para aprender a defenderse, es más bien el querer expresarse a través del movimiento desde una emoción, yo les muestro en forma combativa el arte de como expresar el cuerpo humano, relató Bruce Lee en entrevista con el programa "The Pierre Berton Show"el 9 de diciembre de 1971.

En noviembre de 1968 fue invitado para hacer una exhibición en el Madison Square Garden, ahí conoció al gran campeón Chuck Norris, quien esa misma noche ganó el campeonato mundial de Taekwondo ante Louis Delgado, fueron presentados, hicieron una gran amistad, y entrenaron juntos una temporada, en ese mismo año empezó a trabajar como instructor de la actriz Sharon Tate, donde también fue coreógrafo de las escenas de lucha de su película "The Wrecking Crew", Bruce tenía amistad con ella y el cineasta Román Polanski, en la película también participaron Chuck Norris, Ed Parker y Mike Stone.

En abril de 1969 nace su hija Shannon Lee, en agosto es asesinada por satánicos su amiga Sharon Tate, junto a otros amigos cuando estaban en una reunión, Bruce fue invitado, pero no pudo asistir por compromisos; en septiembre de ese año actúa en la película "Marlowe" junto a su amigo y alumno James Garner, también hizo breves actuaciones en las series, Blondie y Here comes brides. En 1970 sufrió una lesión en la espalda mientras entrenaba, lo que lo obligó a estar en terapia durante varios meses, durante ese tiempo escribió el libro "El Tao del Jeet Kune Do".

En 1971 fue rechazado como protagonista para la serie "Kung Fu", siendo elegido el actor David Carradine, teniendo como argumento que no querían a un chino en una serie norteamericana, algo que para él fue muy doloroso; en septiembre de ese año actúa en cuatro episodios de la serie "Longstreet", junto a James Franciscus.

Pero gracias a la serie "The Green Hornet", Bruce era famoso en Asia, y un productor de cine llamado Raymond Chow lo contrató para formar parte de su compañía Golden Harvest, este le ofreció $15,000 dólares por dos películas.

En octubre de 1971 estrena la primera, llamada "The Big Boss",en ella compartió créditos con Maria Yi, Tony Liu y James Tien, siendo un éxito en taquilla, lo que lo convirtió en un gran ícono cinematográfico.

En marzo de 1972, estrena "Fist of Fury", junto a Nora Miao, Tony Liu y uno de sus alumnos Robert Baker, siendo nuevamente un gran éxito, en ese año junto a Raymond Chow crea la compañía "Concord Production Inc." con la que empieza a producir, dirigir y escribir sus propias películas, así inició con su próximo proyecto cinematográfico Thewayofthe Dragon, siendo filmada en Italia. En junio de 1972 estrena "The way of the dragon", donde se enfrenta al gran campeón mundial de Tae Kwan Do, Chuck Norris en el Coliseo Romano, denominada "La Pelea del Siglo", logrando un éxito arrollador y siendo a la vez el debut cinematográfico de Norris. También con Lee actuaron: Nora Miao, Tony Liu y el campeón de Karate, Robert Wall.

Bruce y yo nunca peleamos, yo no quería ni él tampoco, solo entrenamos y compartimos conocimientos, después de años me ofreció trabajar en su película, dijo: Pelearemos en el Coliseo de Roma y yo gano el combate, planeamos la pelea verbalmente y en tres días filmamos la pelea, relató Chuck Norris en el documental "La maldición del Dragón".

Meses después empezó a trabajar en su siguiente película, titulada "Game of Death", empezando con las escenas de lucha, estas fueron realizadas con sus alumnos: Danny Inosanto, Kareem Abdul-Jabbar y Ji Han Jae, pero días después, recibió una oferta de Warner Bros. para una película llamada "Enter the Dragón", lo que sería la primera película de artes marciales realizada por una prestigiosa compañía hollywoodense, Bruce suspendió "Game of Death" y aceptó la oferta.

En enero de 1973 empezaron las grabaciones, Bruce compartió créditos con John Saxon, Jim Kelly, Shih Kien, Bolo Yeung y Robert Wall, las grabaciones finalizaron en marzo del mismo año.

El 10 de mayo de 1973, sufrió un ataque de epilepsia, y tardó varios días en recuperarse; las sesiones de doblaje terminan y retoma su proyecto pendiente.

El viernes 20 de julio de 1973, Bruce se reunió con su amiga la actriz Betty Ting Peien su apartamento, ahí también se reuniría con George Lazemby y Raymond Chow, para tratar lo de su película, al rato sintió un dolor de cabeza, ella le dio un analgésico y decidió descansar, al pasar varias horas, Betty le habla, pero Bruce no responde, de inmediato llama a Raymond quien lo lleva al hospital de emergencia donde se hicieron los intentos por reanimarlo, pero lamentablemente, Bruce de 32 años había ingresado muerto, el diario Hongkong Standard título: La súper estrella Bruce Lee murió.

Las causas de su muerte se debieron a una reacción alérgica al analgésico, provocándole un edema cerebral, ya que Bruce sufría de mucho estrés, constantes dolores de cabeza y pérdida de peso. El 26 de julio de 1973 se estrenó "Enter the Dragón" en Hong Kong, siendo un gran éxito en taquilla, y el 31 de julio, Bruce es enterrado en el Lake View Cemetery en Seattle, más de 25,000 personas asistieron a su funeral.

"Bruce era mi amigo y ahora se ha ido, Bruce confiaba en mí, y yo no debo ni quiero explicar nada, a causa de nuestra amistad se me acusa injustamente, se me ha presionado, y jamás dejaré que nada empañe mi amistad con Bruce", dijo Betty en una entrevista.

El propósito del arte es proyectar una visión interna en el mundo, manifestar es una creación estética, las experiencias personales y más profundamente psíquicas del ser humano. El arte esta para permitir aquellas experiencias, ser inteligibles y reconocidas generalmente dentro del marco total de un mundo ideal, detalla Bruce Lee en su libro "El Tao del Jeet Kune Do", publicado en 1975 con autorización de su esposa Linda Lee.

Bruce dejó inconclusa la película "Game of Death", que debido al contrato con Warner Bros, el material quedó guardado, y fueron 54 minutos los que Bruce rodó. Golden Harvest empezó la búsqueda del doble de Bruce Lee para completar la película con un nuevo guion de Robert Clouse y así anexar las escenas de Lee. Fueron miles los que se presentaron a la audición, siendo elegidos Tai Chung Kim y Yuen Biao, ellos usaban barbas falsas y gafas para ocultar su rostro y así mostrar cierto parecido, también se incluyeron pequeños metrajes de películas de Lee, como: The big boss, Fist of fury y The way of the Dragon, y algunas imágenes de su funeral; se estrenó el 23 de marzo de 1978 y se usaron solo 11 minutos del material de Lee, esta obtuvo un modesto éxito.

Sin duda alguna, Bruce fue un luchador, pero también fue una persona muy profunda arraigado a filosofías que se remontaban hace miles de años, Bruce fue un alma sabia que nos vistió durante un corto período de tiempo, relató su esposa Linda Emery en el documental El Más Grande: Bruce Lee. Linda Emery volvió a casarse en 1988 con el guionista Tom Bleecker, pero en 1990 se divorciaron, y un año después contrajo matrimonio con Bruce Cadwell, su actual esposo.

El 31 de marzo de 1993, su hijo Brandon Lee de 28 años, muere de un disparo en el estómago durante la filmación de la película "The Crow", un mes después, se estrenó la película biográfica de Bruce, "Dragon: The Bruce Lee Story", Brandon rechazó encarnar a su propio padre. Me siento muy agradecido, y quiero llegar a su nivel, pero no significa que quiera imitarlo, él y yo somos muy diferentes, crecimos en circunstancias distintas, distintos países, eso es lo que pienso, detalló Brandon Lee en una entrevista en 1992.

Bruce Lee ha sido interpretado por los actores:

Tong Lung en No retreat, No surrender (1985), Jason Scott Lee en Dragon: The Bruce lee story (1993), y Danny Chan en la serie The legend of Bruce Lee (2008), Aarif Rahman en Bruce Lee my brother (2010), Dai-Yan Jiang en Ip man 2 (2010), Philip Ng en Birth of the Dragon (2017), Mike Mohen Once upon a time in Hollywood (2019).

Sin él no hubiera habido tortugas ninjas, ni Karate Kid, ni Steven Seagal, ni Jackie Chan, ni Van Damme, él fue quien abrió la puerta por la que todos esos talentosos peleadores pasarían, detalló el historiador John Little en el documental Bruce Lee: El viaje de un guerrero.