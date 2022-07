Ministerio y Comunidades Autónomas estudian la integración de los profesores técnicos de FP en el cuerpo de Enseñanza Secundaria La medida beneficiará a los docentes de 19 especialidades de FP Redacción

miércoles, 20 de julio de 2022, 17:09 h (CET) El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar Cendón, ha presidido hoy la Conferencia Sectorial de Educación en la que se ha informado a las Comunidades Autónomas sobre el proyecto de Real Decreto para la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional en el de profesores de Educación Secundaria.



Los profesores de FP que podrán solicitar esta integración son aquellos que pertenecen al subgrupo A2 y que poseen la titulación de Grado o el equivalente a efectos de acceso a la Función Pública o de docencia. Esta medida beneficiará a los docentes de 19 especialidades de FP y responde a una reclamación histórica del sector.

Este Real Decreto corresponde a uno de los múltiples desarrollos derivados de la Ley de Educación y establece el procedimiento a seguir para hacer realidad esa integración que tendrá efecto desde la entrada en vigor de dicha ley, el 19 de enero de 2021, para aquellos que la soliciten en la convocatoria inicial. Aquellos que no concurran en esta primera convocatoria podrán hacerlo en un plazo de cinco años, pero los efectos de su incorporación serán desde el momento de la solicitud.

El proyecto de Real Decreto regula además las normas necesarias para el funcionamiento de un nuevo cuerpo de profesores especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional para aquellas especialidades de FP que no cuentan con enseñanzas de grado.

