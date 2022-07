La historia de la guitarra de Marco Toval Una guitarra que encontró a su dueño perfecto Albert Hernández

miércoles, 20 de julio de 2022, 13:48 h (CET) La historia de la guitarra se remonta a miles de años en la antigüedad. Ha sufrido muchas evoluciones hasta llegar a la forma actual. Según el reportaje Historia de la guitarra: inventor y evolución del portal Curio Sfera, el inventor de la guitarra fue un árabe nacido en Bagdad, de nombre Zyryab, quien viajó a Córdoba en el siglo VIII, le añadió una quinta cuerda al laúd, y fundó una escuela de música cuya influencia fue determinante en su evolución.

La guitarra desciende de la lira que se usaba en la antigüedad clásica, probablemente inventada por los hititas en torno al año 1500 a.C., y utilizada por todos los poetas griegos para acompañar sus versos.

En la actualidad con tantos instrumentos eléctricos, de percusión y de viento se hace fascinante escuchar el sonido de una guitarra, es el instrumento que permite acompañar las interpretaciones musicales o bien las propias composiciones. Además, permite explorar un gran número de estilos musicales como: blues, rock, pop, reggae, funk, punk… incluso la música clásica.



La historia que hoy les voy a contar, es de una guitarra que encontró a su dueño perfecto.

Muchos preadolescentes a sus 11 años hubieran pedido una mascota, un rifle de agua o un cometa; Marco Toval, el capitalino nacido en Managua, Nicaragua el 22 de noviembre del 2001,le pidió a su madre Yessenia Toval una guitarra, y permiso para iniciar sus estudios musicales con el maestro Gerardo Pujol, ya que su sueño era especializarse en la guitarra clásica.

A los 15 años logró ejecutarla de manera prodigiosa. Sus ansias de querer mostrar su habilidad lo llevaron a Pergamino' s Art Coffee, que en ese entonces era la sede de reuniones de los intelectuales, galardonados escritores, poetas, artistas plásticos y músicos.

A sus 16 años se le veía tocando en solitario en los más relevantes escenarios de la música nicaragüense, algo que fue un reto grande, lograr integrarse como guitarrista clásico, sin embargo, no fue imposible. Ese mismo año empieza a componer su propia música, creando así varias piezas para guitarra sola y para guitarra y canto lírico.

A sus 18 años empieza a escribir sus primeras piezas orquestales y a estudiar conducción orquestal de manera autodidacta, pues su madre era su único apoyo. A los 18 años graba algunas de sus piezas musicales con el estudio "El Bosque De Los Búhos" para la revista musical "La antesala", donde debuta con la pieza titulada "La Danza De Las Hormigas".

A sus 19 años trabaja en el exitoso proyecto literario "Verso y Voz", dirigido por Gabriel Traversari (reconocido actor estadounidense-nicaragüense, director de televisión, escritor, cantante, compositor, pintor y fotógrafo) con lo cual se da la labor de crear 30 piezas musicales en guitarra y grabadas por él mismo, siendo esta su obra cumbre hasta la actualidad.

A sus 20 años, es partícipe de eventos que promueven la cultura y música, y también compone 2 suites musicales y un concierto para orquesta y violín, aún no estrenado. La primera suite se titula "Suite nocturna", aun no grabada, y su obra más reciente es "Suite La Infección", una musicalización de un cuento infantil donde la suite cuenta con 5 piezas de guitarra y canto lirico mezclado con popular, el cual se presentó en La Biblioteca Alemana Nicaragüense.

Toval, es una de las figuras más jóvenes de la guitarra clásica nicaragüense, lleva su cabello negro rizado y un vestuario poco usual, parece que se le cruzaran por los dedos algunas palabras andariegas, bohemias. Él lleva su vocabulario en las cuerdas de la guitarra mientras calla, pero de una forma inexplicable si te sientas en un banquillo y lo escuchas tocar, sientes como si tuvieras una conversación amena con él.

Brevemente me explica con los ojos encendidos (mientras pienso que sería un digno mejor amigo para que acompañe mis recitales interminables de poesía) que este año ya germinó su nuevo proyecto musical llamado "Trío TOVIEM", un proyecto que incluye: jazz, bossa nova y flamenco, sueño que cumplirá en conjunto con Víctor Abarcay Emilio Pereira, entre los tres han creado la pieza "Verde Jardín".

Si lo veo con pausa siento que es la guitarra la de los sentimientos, la que habla, la que grita, la que hace revolución en amplios locales destinados al arte. La que sabe las cosas y le traduce sonora las imágenes íntegras que vierten desde su mano zurda que susurra. Y es que la guitarra encontró a su dueño perfecto, el que logra una expresión perfecta en ella.

Sus metas a corto plazo son poder exponer su música en diferentes partes de la región latinoamericana y también estrenar su concierto para violín y dirigir su obra. Sus metas a largo plazo son dar a conocer y difundir su obra artística alrededor de todo el mundo y poder trabajar con diferentes músicos y orquestas, así como dejar una obra íntegra relevante y ser un referente de la música en Nicaragua y la región Centroamericana.

