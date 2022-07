El talento se importa: Parsa Abbasi

El talento no conoce de fronteras, colores o banderas. Este es el caso del iraní Parsa Abbasi cuando estudiaba en una de las más prestigiosas universidades de su país, en donde destacó por su brillantez e inteligencia.

Con 19 años, aun cursando sus estudios, en la anterior década, fracasó, como los grandes líderes y destacadas personalidades. Cuando terminó durante dos años regresó a la empresa familiar dedicada a la importación y lo compaginó siendo analista financiero de los principales bancos de su país.

Aspiraba a más y generó su segunda empresa, una plataforma de servicios, que adquirió posteriormente un banco y con ese dinero fundó INNOTOKEN, cuando el Blockchain aún no se conocía y la fundamentó en lo que él definió “el algoritmo de la confianza”.

Después de 9 años se ha convertido en una de las más importantes plataformas blockchain del momento y que se fusionó con “Lively Planet” de la empresaria y presentadora Gabriela Reyes y generó “Lively Verse” convirtiéndose en la primera plataforma blockchain con su propio programa de televisión del mundo y con un alcance de 80 millones de personas en el Latinoamérica.



1- ¿Qué supone posicionar Lively Verse en la primera plataforma del mundo con su programa de Televisión? ¿Qué supone unir dos mundos tan diferentes? En realidad, si consideramos la televisión como un medio de comunicación, creo que no será tan diferente, porque cualquier tecnología o producto necesita un medio de comunicación para promocionarse. Gracias a nuestro acuerdo con UCL Latam y contar con un medio masivo, tuvimos la idea de usarlo para informar a la gente sobre el futuro; el futuro de la tecnología y el futuro del mundo. ¿Cómo debería la gente enfrentarse a ello? Creemos que la tecnología Blockchain va a cambiar el mundo tal y como lo conocemos y debería haber alguien que eduque a la gente sobre ello, enseñarles para que no se metan en proyectos estafa y también para que sepan cómo manejarlo en su día a día. Por otro lado, en Lively Verse potenciamos el futuro de blockchain, que es el futuro del mundo. Nos dimos cuenta de que hay muchos empresarios increíbles y con talento que están trabajando en esta industria y necesitan ser promovidos para que puedan tener su espacio mientras están cambiando el mundo. Por ello, decidimos ayudarles recaudando fondos para ellos y permitiéndoles promocionarse en nuestros medios de comunicación. Así que, técnicamente, lo que estamos haciendo es potenciar el futuro del mundo de la cadena de bloques mediante la difusión del conocimiento, la promoción y el empoderamiento de las personas que están tratando de cambiar el futuro con nosotros.

2- ¿Podrías hablarnos, como responsable de la empresa, de los servicios y las diferentes normativas reguladoras de estas nuevas empresas? Potenciamos el futuro del Blockchain y el mundo mediante la difusión del conocimiento de blockchain y las tecnologías a las personas y también proporcionamos la recaudación de fondos para las buenas startups, empresas y proyectos a través de nuestro nuevo modelo de VC (VC descentralizado). Medios y dinero. Eso es lo que damos a las empresas y también esparcimos conocimiento sobre esto.

En cuanto a la regulación, siempre lleva tiempo que los gobiernos regulen las nuevas tecnologías, especialmente si esa tecnología es aplicable a la industria financiera. Dado que las personas en las redes Blockchain pueden ser anónimas, una de las partes más importantes en las que se centran los gobiernos y los reguladores es el KYC de los usuarios. Quieren que Blockchain no pueda ser utilizado por los delincuentes, pero para ser honestos, la mayoría de las tecnologías siempre han sido así a lo largo de la historia. Los criminales las aceptan antes que los gobiernos y los reguladores para ser utilizadas en la sociedad y ese es el problema durante al principio de cualquier tecnología. Pero al final, después de un tiempo, los reguladores la aceptan. Así que ahora mismo, algunos países han aceptado Blockchain y lo han regulado y otros no, por lo que es un problema para cualquier empresario. Deben encontrar un país que lo acepte y las normas y actos relativos a blockchain no sean tan estrictos.

Por otro lado, podría ser una oportunidad para muchos países. Los países que lo aceptan y lo regulan antes tienen grandes oportunidades de atraer a los empresarios para que lleven sus empresas y su dinero a ese país.

3- En las diferentes conversaciones que hemos tenido siempre has mencionado la idea del impacto transformador de la tecnología en la sociedad parece ser uno de tus leitmotiv. Big data, inteligencia artificial, el Metaverso… ¿Qué escenario próximo tendrá el mundo económico, social y empresarial con estas tecnologías? Es una pregunta difícil de responder. Muchas tecnologías han tenido sus idas y venidas durante estos años y no todas se utilizan masivamente en la actualidad. Pero creo que las tecnologías que ha nombrado son diferentes. Son tecnologías disruptivas que harían avanzar al mundo. La IA (inteligencia artificial), el análisis de Big Data, el Blockchain y el IOT (Internet de las cosas) van a cambiar mucho el mundo. Como vemos por ahora, ya lo han hecho. En mi opinión, el futuro pertenece a las empresas que puedan fusionar estas tres tecnologías (que es lo que estamos tratando de hacer). Creo que el futuro del mundo será para las empresas y productos que diseñan plataformas basadas en Blockchain, controladas por la IA y que representen al menos un gadget IOT. Esos aparatos IOT serían controlados por bots de IA (Un bot es una aplicación de software que está programada para realizar ciertas tareas) que podrían aprender de la gran cantidad de datos que reciben y mejorarse a sí mismos y todos ellos están basados en una plataforma blockchain (ya sea blockchain privada o pública).

4- Tu faceta de creador también resulta interesante. Tú referencias constantes al aprendizaje continuo, y no gastar enormes esfuerzos en esa labor ¿Cómo se vincula con Live Verse? La verdad es que estábamos totalmente adaptados. Primero fue Lively Planet y nosotros, los cofundadores, teníamos el mismo objetivo. Todos queríamos potenciar el futuro del blockchain. Lively Planet tenía los medios de comunicación e Inno Verse tenía el poder de inversión. Entonces lo fusionamos y nació Lively Verse. Creemos que la sociedad necesita educación y también los que tienen el conocimiento necesitan los fondos para iniciar sus propios negocios y expandir esta industria. Creemos que las próximas grandes empresas tecnológicas van a establecerse en este sector o al menos van a implementar Blockchain como su infraestructura. Por lo que, contamos con los instrumentos necesarios para ello, pero estaban trabajando por separado, así que tratamos de fusionarlos y construir algo grande, poderoso, útil, prometedor, cálido y futurista. El equipo se formó con la misma creencia: "Demos poder al futuro de la industria del blockchain".

Lively podría darnos a todos lo mismo: enseñar a la gente sobre esta tecnología (y otras tecnologías disruptivas) y dar a los emprendedores de las mismas una gran oportunidad para promocionarse y conseguir los fondos que merecen y necesitan para comenzar su viaje empresarial.

5- Sois especialistas en gestión financiera-bancaria. Con vuestra experiencia, ¿qué nuevos escenarios y retos ha planteado la pandemia para las empresas en relación con este tema? No puedo decir que sea un especialista, ya que creo que ser un especialista en esta industria requiere mucha experiencia y sólo tengo una década de experiencia. Lo mismo ocurre para las industrias; La pandemia ha tenido sus pros y sus contras para cada sector y la industria financiera no es diferente. Para los bancos centrales y los gobiernos supuso grandes desafíos. Tuvieron que crear liquidez para poder manejar la situación y esa liquidez se presenta como la inflación que vemos hoy en día. Para los mercados financieros la situación fue un poco diferente. Mucha gente tuvo que quedarse encerrada y eso les hizo hacer algo; y ese algo fue el comercio y la inversión en muchos casos. Eso trajo mucha liquidez errante a los mercados y como se vio, durante el Covid, en muchos mercados financieros alrededor del mundo se notó un crecimiento. Incluso en el mercado de criptomonedas se puede ver eso. Para ser honesto fue de alguna manera bueno para los mercados financieros, pero usted debe saber que el mercado financiero es un juego de suma cero. Si alguien gana una posición, otro debe perder. Eso puede ser difícil para algunas personas que no tienen mucha experiencia.

También fue bueno para los fondos de inversión en cierto modo. Mucha gente dio sus ahorros a los fondos para obtener ingresos durante la cuarentena y también surgieron muchas innovaciones en estas áreas durante el covid. Cambiaron muchos paradigmas que no habrían podido cambiar si el covid no hubiera existido o hubieran tardado mucho más en llegar.

Así que no se puede clasificar como algo malo o bueno lo que ocurrió. Seguro que fue muy duro para muchas personas de todo el mundo porque perdieron a sus seres queridos, pero para la élite económica fue realmente bueno. Como saben, muchas empresas tecnológicas experimentaron un gran crecimiento en esa época. También hubo más gente comprometida con la tecnología y eso fue algo positivo. La riqueza de los multimillonarios aumentó a 10,2 billones de dólares en medio de la crisis de Covid. También más de 5 millones de personas se convirtieron en millonarios durante Covid. Así que si eras lo suficientemente inteligente, era una oportunidad.

6- Criptomonedas, trading automático, neobancos. El escenario bancario y financiero ha cambiado totalmente en muy poco tiempo. ¿Cómo se refleja todo ello en el día a día de pymes (pequeñas empresas) y emprendedores? ¿Existen nuevos hábitos en la gestión financiera-bancaria? Claro que sí. Muchas cosas han cambiado. Hábitos, paradigmas, puntos de vista... Hablemos de las pymes y los emprendedores, para ser sincero puede ser un poco duro pero si no sabes subirte a la ola de la tecnología o aplicarla a tu negocio lo vas a tener muy difícil para sobrevivir. Cualquier empresario que no sepa enfrentarse a los cambios tiene muchas probabilidades de fracasar. El Covid nos lo demostró y todos conocemos muchos negocios que fracasaron en esa época y muchos surgieron y tuvieron éxito. Se trata de la mentalidad de un emprendedor o propietario de un negocio. La tecnología crece rápida y salvajemente y todos deberíamos aprender a aplicarla a nuestros negocios. Por ejemplo, imagina el propio Blockchain y cómo afectaría a todos los negocios en un futuro muy cercano. Si alguien no lo conoce, lo más probable es que se enfrente a muchos problemas o, al menos, que el negocio pierda muchos de sus clientes. Todos los negocios se basan en algo global: EL DINERO. La tecnología blockchain y muchas nuevas tecnologías están tratando de hacer muchos cambios en el uso del dinero y las transacciones. Así que cualquier negocio debería aprender a utilizar estas nuevas tecnologías.

Sobre la segunda pregunta la respuesta es obviamente sí. Muchos inversores de capital riesgo invirtieron en startups fintech durante la pandemia y la cantidad de inversiones aumenta diariamente en este sector. Las inversiones mundiales de capital riesgo en el sector fintech se duplicaron con creces en 2021. En ese año, las empresas de capital riesgo invirtieron más de 130.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 49.000 millones del año anterior. Las cifras hablan por sí solas y se puede ver lo rápido que está creciendo y eso se debe a los cambios de paradigma y al hecho de que los inversores ven el futuro en este campo.

7- Si nos centramos en el sector financiero, ¿qué impacto tiene el procesamiento de datos actualmente y cuál es vuestro aporte al sector? El impacto fue enorme. Una persona normal podría interpretar de 1 a 3 pantallas de datos financieros, como gráficos, flujos de órdenes y noticias, pero ¿qué tan difícil es analizar muchos de esos datos en un segundo? Ahí es donde los ordenadores son realmente útiles. Los ordenadores pueden procesar toneladas de datos en sólo un segundo (si el software está bien diseñado y optimizado). Los ordenadores pueden echar un vistazo a enormes cantidades de datos y tomar decisiones en menos de un segundo o, al menos, pueden resumir esos datos de forma específica y dárselos al analista financiero. Esta es la era de los datos. Los datos mandan. Los datos son el poder. Y quien pueda manejarlo es el gobernante y quien no pueda usarlo es el producto mismo.

Con el poder de la IA y el análisis de big data todo tendría sentido. Podrás ver la razón, las relaciones y las correlaciones entre las cosas y te dará una muy buena perspectiva de lo que está sucediendo. Así que realmente recomiendo a cualquier persona de este sector que aprenda a utilizar los datos. Analizamos los datos de los mercados todos los días y también diseñamos bots para el comercio. Los bots que diseñamos están siempre mejorando, ya que aprenden de los datos que se les disparan cada segundo. También intentamos tomar decisiones basadas en datos en nuestras empresas para poder confiar más en nuestros resultados.

8- Por último, vuestra empresa ha sido reconocida por su alto grado de innovación, ¿Cuál es la clave para estar en la cresta de la ola en materia de innovación? Sigue aprendiendo, prueba y fracasa. No tengas miedo a los fracasos. Como dijo Samuel Beckett "Alguna vez lo has intentado. Alguna vez has fracasado. Inténtalo de nuevo. Fracasa de nuevo. Fracasa mejor" Y al final aprenderás a tener éxito. Prueba cosas nuevas. Sé lo suficientemente loco como para mezclar ideas. Sé lo suficientemente loco como para mezclar las ideas más locas. Sé lo suficientemente valiente como para estar loco. La sabiduría viene de la experiencia. Y siempre y en todo momento aprende de la historia.