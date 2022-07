ODILO consigue la mayor ronda de financiación del sector e-learning de la historia de España Comunicae

miércoles, 20 de julio de 2022, 08:34 h (CET) ODILO llevará el aprendizaje ilimitado a colegios, universidades, alumnos, profesores y familias. ODILO, conocida globalmente como el Netflix/Spotify de la educación,anunció el cierre de su ronda de financiación por un valor de 60 millones de euros, liderada por la firma de growth capital, Bregal Milestone. Esta ronda de inversión es la mayor conseguida por una compañía de e-learning en la historia de España y de Europa en lo que va del año.

* La nueva inversión tiene como objetivo acelerar el desarrollo de su tecnología de experiencias de aprendizaje e inteligencia artificial para uso educativo y seguir aumentando su catálogo de 3,9 millones de títulos y experiencias de aprendizaje en 43 idiomas.

* ODILO ofrece a colegios, universidades, e instituciones educativas el mayor ecosistema de contenidos del mundo y la tecnología educativa unificada que les permite crear sus propios ecosistemas con opciones ilimitadas de aprendizaje para cualquier necesidad formativa.

La empresa detectó que pese a la importante inversión realizada por las instituciones en plataformas de aprendizaje y en licenciar múltiples proveedores de contenidos educativos, las métricas de uso y los resultados educativos conseguidos por la mayoría no estaban alcanzando las expectativas mínimas esperadas.

Este problema se debía a un mercado de soluciones educativas que se encuentra hiper fragmentado y desconectado, lo que obliga a las instituciones a tener que ofrecer contenidos de aprendizaje limitados (limitado a unos pocos formatos o proveedores educativos entre los cientos de opciones posibles) y solo poder crear experiencias de aprendizaje limitadas (debido a las restricciones técnicas de formatos, plataformas o derechos de autor), llegando, por tanto, solo a cubrir una pequeña parte de las necesidades e intereses de aprendizaje de los usuarios.

Según los resultados de PISA 2018, para los países de la OCDE:

* 1 de cada 4 estudiantes tiene dificultades básicas de aprendizaje en la lectura, lo que significa que es más difícil desarrollar una carrera profesional en el mundo digital.

* Solo 8,7% de los estudiantes han desarrollado de forma óptima el aprendizaje de lectura, alcanzando el nivel 5 o 6 en la prueba de lectura PISA.

* El 36% de los estudiantes asistieron a escuelas con un programa específico para promover la colaboración entre docentes en el uso de dispositivos digitales y el 44% de los estudiantes tiene un tiempo programado para que los docentes se reúnan para compartir, evaluar y desarrollar materiales con dispositivos digitales.

En este marco, ODILO crea la nueva categoría de "Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado" en educación digital que está permitiendo a las escuelas y universidades ofrecer formas ilimitadas de aprendizaje a sus alumnos con un enfoque y visión diferente a la del resto de proveedores de e-learning.

ODILO ha diseñado programas específicos que cubren las necesidades de cada estudiante, profesor o familia; entre ellos:

Lectoescritura: Acceso alecturas multiformato de alta calidad que operan sobre un módulo experto para potenciar la lectoescritura y a aplicaciones específicas para familias. Idiomas: Mejorar la competencia lingüística en inglés, trabajando las 4 habilidades esenciales; comprensión auditiva, expresión oral, lectora y escrita. Competencias clave: Combinación de recursos, experiencias de aprendizaje y módulos tecnológicos que permiten trabajar 7 competencias clave; comunicación lingüística, matemáticas, ciencia y tecnología, comunicación digital, aprendizaje, ciencias sociales y cívicas, emprendimiento y expresión cultural. Más allá del libro: Planes completos de Experiencias de Aprendizaje a través de recursos multiformato de máxima calidad alineados con el currículo. STEAM: Recursos, funcionalidades y servicios para promover el desarrollo de las habilidades de los estudiantes a través de Experiencias de Aprendizaje STEAM. Amplificación del currículum: Programa específico para fortalecer el currículo y mejorar la metodología a utilizar junto con el profesorado. Formación docente: Planes de formación, individual y comunitario, para aumentar la competencia docente y las diferentes habilidades profesionales educativas. Competencias digitales docentes: Experiencias de aprendizaje, formación docente y todas las habilidades digitales que cubran las necesidades docentes alineadas con el marco DigCompEdu. La personalización de las experiencias de aprendizaje, la variedad de formatos y recursos, y los distintos programas de aprendizaje, han impactado en los niveles de engagement de los usuarios, reflejando un incremento de 3 a 5 veces al igual que los hábitos de aprendizaje, que además han sumado 11 minutos de aprendizaje voluntario cada día y que hay un 30% de horas de aprendizaje fuera del horario escolar.

En España más de 20 millones de personas aprenden ilimitadamente. Las instituciones más importantes de España creen en el aprendizaje de por vida y lo ponen en práctica a través de los Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitados de ODILO. Entre ellos: MadRead, desarrollado por la Comunidad de Madrid, Librarium de la Junta de Extremadura o referentes académicos como Grupo Salesianos o SEK Internacional.

"Gracias a MADREAD (Ecosistema de Aprendizaje Ilimitado totalmente personalizado para la Comunidad de Madrid), los estudiantes y profesores pueden leer y aprender desde cualquier lugar y a cualquier momento". Mercedes Marín García, Directora General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanzade la Comunidad de Madrid.

Sobre ODILO

ODILO es una empresa B2B2C, que ha creado una nueva categoría en el mercado de la educación: Crea tus propios ecosistemas de Aprendizaje Ilimitado.

ODILO permite a cualquier institución crear sus propios ecosistemas de aprendizaje totalmente personalizados, y ofrecer a sus usuarios un acceso ilimitado al mayor catálogo de contenidos educativos del mundo (3.9 millones de títulos, contenidos y experiencias educativas de más de 6.300 de los mejores proveedores de libros, revistas, cursos, vídeos, audiolibros, contenidos interactivos, apps educativas, películas, píldoras educativas, etc.) y crear todo tipo de experiencias de aprendizaje sin restricciones.

Además, el #UnlimitedLearning permite, mediante el uso de la inteligencia artificial, crear rutas y experiencias de aprendizaje únicas tanto para las instituciones como para los usuarios.

ODILO dispone del único sistema de Business Intelligence que es capaz de medir todas las formas posibles de aprendizaje (múltiples formatos y dispositivos, en colaboración con otras personas, en clase o en el tiempo libre, en los desplazamientos, etc.) lo que permite a las instituciones poder medir y certificar cualquier forma de aprendizaje, así como contar con las evidencias basadas en datos que permitan conocer los resultados educativos de cualquier contenido y metodología y así constantemente mejorar sus programas de formación.

Más de 8.500 organizaciones de más de 52 países, entre los que se encuentran gobiernos de Europa, América del Norte, América Latina, el Sudeste Asiático, Australia y África; referentes académicos como la Universidad de Pekín, y empresas de primer nivel como Vodafone, Nestlé o el Banco de Santander, ya han creado Ecosistemas de Aprendizaje Ilimitados que permiten el acceso al aprendizaje a una base agregada de +100 millones de usuarios.

La lista de inversores de ODILO incluye, Active Venture Partners, Kibo Ventures, JME Ventures, Endeavor Catalyst, Swanlaab Venture Factory, CDTI y Bregal Milestone.

