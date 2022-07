​Sabes ser Poesía Aurora Peregrina Varela Rodriguez

martes, 19 de julio de 2022, 11:33 h (CET) Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas,

cuando aciertas en acciones, cuando mirando se quedan, admiradores de tu elegancia, que cuando hablas al mundo todos callan y cuando decides callar, todos te hablan.

Me gusta parecerme a ti porque buscas compañía, porque te buscan siempre y no hay en ti melancolía.

Me gusta parecerme a ti pues siempre sales triunfante de discursos y batallas que casi todos respaldan, y al bajar la mirada veo que soy sólo lo que soy, pero ser vivo admirado, que por serlo tú eres galante y yo feliz convidada.

---------- Dedicado a nuestro Simón.

