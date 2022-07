La plataforma de inversión Change lanza el primer staking con liquidez inmediata y recompensas diarias Comunicae

martes, 19 de julio de 2022, 08:01 h (CET) Change sigue aumentando su oferta de productos de inversión pasiva y lo último en la plataforma ha sido el lanzamiento de Staking. Con esta nueva funcionalidad, los usuarios de Change pueden poner sus criptomonedas en Staking a través de la aplicación y conseguir rendimientos sin hacer prácticamente nada Change lanza en su aplicación el primer Staking con liquidez inmediata y recompensas diarias para ayudar a sus usuarios a sacar rentabilidad a sus ahorros y empezar a generar esa bola de nieve que todos conocemos como interés compuesto.

Por primera vez en el mercado, las recompensas generadas a través de Staking se pagan diariamente y se reinvierten automáticamente. De esta forma los usuarios se benefician del interés compuesto y las recompensas van aumentando día a día.

A menudo se compara el Staking con una cuenta de ahorros tradicional o con el pago de dividendos cuando inviertes en acciones, pero los rendimientos que se generan a través de las criptomonedas suelen ser mucho más altos.

El cofundador de Change, Gustav Liblik (CPO), comenta: "La mayoría de plataformas que ofrecen Staking obligan a sus usuarios a mantener sus criptomonedas bloqueadas durante un período de tiempo, en ocasiones bastante largos. Nosotros queríamos romper con esa barrera y ofrecer Staking con total flexibilidad y así lo hemos hecho. De esta forma, los clientes de Change pueden poner sus criptomonedas en Staking y retirarlas en cualquier momento lo que facilita enormemente la adopción de este producto. Además, cuando utilizas tus criptomonedas para hacer Staking en Change recibes tus recompensas de forma diaria. Así nuestros usuarios pueden aprovecharse del interés compuesto y generar cada día mayores recompensas."

Los usuarios de Change sólo tienen que entrar en la aplicación móvil y tocar la pestaña Staking para descubrir qué criptomonedas están disponibles, elegir aquella que encaje mejor con sus preferencias y empezar a generar recompensas cada día. Sin períodos de bloqueo, sin permanencias y disponible 24 horas al día los 7 días de la semana ¡El mercado de las criptomonedas nunca cierra!

Gustav añade: "Las oportunidades de inversión pasiva ofrecen a nuestra comunidad una alternativa sencilla para hacer que sus ahorros crezcan. Requieren menos tiempo y esfuerzo por parte del usuario. Durante los últimos meses hemos visto mucho interés sobre este tipo de productos y en Change estamos totalmente preparados para ofrecer estos productos de inversión pasiva que cubran esa necesidad de nuestros clientes. Hoy lanzamos Staking de una forma sencilla, rápida y accesible. En los próximos meses vendrán nuevas formas de inversión."

Acerca de Change

Change es una plataforma de inversión impulsada por la comunidad holandesa-estonia que pretende eliminar las barreras y complejidades del mundo financiero.

Fundada en 2016 por Kristjan Kangro (CEO) y Gustav Liblik (CPO), Change está creciendo rápidamente como una de las principales apps de inversión en Europa, con una creciente comunidad de usuarios de más de 30 países.

Con el respaldo de Roger Cook, ex director general mundial de DHL, y Hans van der Noordaa, ex director general de la división minorista de ING Bank y presidente del consejo de administración de Deloitte Netherlands, el objetivo de Change es convertirse en la aplicación de inversión más utilizada y sencilla del Espacio Económico Europeo.

La aplicación de Change está diseñada para que invertir sea más fácil que nunca y ofrece a todos sus usuarios: inversión en criptomonedas, inversión en activos tradicionales y una tarjeta de débito VISA con la que pagar en cualquier establecimiento. A través de la plataforma de Change se puede comprar y vender Bitcoin sin comisiones, invertir en más de 50 criptomonedas con los tipos de cambio más competitivos del mercado, así como en oro, acciones, materias primas, metales e índices.

Más información en changeinvest.com

