¿Comienzas a teletrabajar? Aquí tienes algunos consejos Es importante contar con una serie de requisitos para que el espacio de trabajo en el hogar nos ayude a mantener nuestra productividad

martes, 19 de julio de 2022

A raíz de la pandemia mundial causada por el COVID-19 se aceleraron una serie de cambios en nuestras formas de vida. Nuestra forma de vivir dió un giro, y nuevas modalidades que antes sólo realizaban unos pocos, ahora se extendieron, como el teletrabajo. No era una práctica desconocida, pero debido a la pandemia las cifras de teletrabajadores aumentó considerablemente. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) establece que el 27% de los empleados en países como España teletrabajan desde casa.

Según Great Place to Work, sólo un 0'5% de los trabajadores que comenzaron a teletrabajar durante la pandemia volvieron a la oficina una vez estaba esta opción disponible. Y es que la nueva tendencia laboral proporciona ciertas ventajas, como la comodidad y la flexibilidad de horarios. Las estadísticas revelan que. en Estados Unidos, 4,7 millones de empleados trabajan desde casa. Esto sin contar los autónomos. Pero, con esta tendencia en auge, ¿cómo preparar nuestro hogar para el teletrabajo? ¿Es sencillo? ¿Cuáles son los pros y contras?

¿Cómo nos preparamos para el teletrabajo?

Gracias al teletrabajo ahora los empleados y autónomos tienen la posibilidad de mantener un mayor equilibrio entre su vida laboral y la personal. Pero es importante contar con una serie de requisitos mínimos para que el espacio de trabajo en el hogar nos ayude a mantener nuestra productividad y se nos haga confortable. Es por ello importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Materiales necesarios Es necesario el acceso a ordenadores portátiles y dispositivos móviles que tan necesarios son. Es también importante disponer de un espacio dedicado a trabajar, preferiblemente que esté separado de nuestros espacios familiares o dedicados a otras actividades. Incluso existen espacios de trabajo flexibles donde se alquila un cubículo u oficina con todos los recursos necesarios.

Acceso a Internet Así como contar con un ordenador o dispositivo móvil, poder tener acceso a Internet o conexión Wifi en estos es fundamental para trabajar desde casa. Tener internet de alta velocidad sería lo indispensable para evitar problemas a la hora de cumplir con las actividades asignadas. Tener servicio ilimitado es imprescindible para los teletrabajadores.

Papelería de oficina En caso de que fuera necesario para el trabajo realizado, se recomienda contar en casa con suministros que encontramos en la oficina, como impresora, papel, documentos, bolígrafos, entre otros, aunque nuestro principal soporte sea digital. Nunca sabemos cuándo podrías necesitar estos recursos.

Disciplina y motivación Evitar las distracciones y mantener la motivación mientras trabajamos desde casa son la clave del éxito para realizar teletrabajo correctamente. Lo primero es saber por qué estamos trabajando y el qué podría impedir continuar con una jornada laboral desde casa con tranquilidad. Así podemos buscar soluciones eficaces para estar centrados. Además, debemos mantener los límites que hemos establecido para continuar con el ritmo de trabajo.

Responsabilidad Aún mientras se está teletrabajando, las responsabilidades de un empleo son las mismas. Algunos creen que el ritmo de trabajo baja desde casa, pero la verdad es que de esta manera los empleados tienen más tiempo para hacer sus actividades personales y por ello se encuentran más motivados y cumplir las metas de la empresa a la hora de trabajar. Con la ayuda de aplicaciones de administración de tareas, los trabajadores pueden planificarse y ejecutar un seguimiento de los proyectos en progreso. Además, por lo general las tareas asignadas se realizan en un menor tiempo desde casa.

Ventajas de trabajar desde casa

Trabajar desde casa es un sueño hecho realidad para muchos. Hace unos años parecía imposible conseguir ingresos fijos trabajando desde el ordenador en casa, mucho menos contando con las siguientes ventajas:

Espacio tranquilo: Es común que en las empresas los compañeros de trabajo sean una distracción, hagan ruidos o quieran conversar durante la jornada laboral. Es posible que la oficina incluso se convierta en un lugar tóxico. En casa podemos estar en un espacio calmado, sin ruidos y concentrado.

Es común que en las empresas los compañeros de trabajo sean una distracción, hagan ruidos o quieran conversar durante la jornada laboral. Es posible que la oficina incluso se convierta en un lugar tóxico. En casa podemos estar en un espacio calmado, sin ruidos y concentrado. Ahorro en transporte: Por lo general, para llegar a la zona de trabajo se ha de pagar el combustible o al abono de transporte público, además del tiempo que tardamos en ir y volver a nuestros lugares de trabajo. El promedio de viaje al trabajo se encuentra en 27 minutos diarios, lo cual hace un total de más de 200 horas al año.

Por lo general, para llegar a la zona de trabajo se ha de pagar el combustible o al abono de transporte público, además del tiempo que tardamos en ir y volver a nuestros lugares de trabajo. El promedio de viaje al trabajo se encuentra en 27 minutos diarios, lo cual hace un total de más de 200 horas al año. Flexibilidad: Algunas empresas ofrecen la flexibilidad horaria a sus empleadas, otras no. Sin embargo, aquellas personas que teletrabajan pueden gestionar su tiempo de manera que les venga mejor para poder manejar su vida personal y laboral.

