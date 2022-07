Prodware e ID Bootcamps lanzan becas para impulsar el talento tecnológico Comunicae

lunes, 18 de julio de 2022, 13:35 h (CET) ID Bootcamps se alía con Prodware para lanzar un programa de becas con opción a incorporación laboral para el Bootcamp de Data Science y Machine Learning. La primera edición del programa consiste en dos becas del 50% del valor del bootcamp y ofrece la oportunidad de incorporarse en Prodware al finalizar la formación. La fecha para inscribirse comienza el 11 de julio y termina el 8 de agosto de 2022. En su afán de aliarse con las mejores empresas del sector tecnológico para impulsar el talento digital, ID Bootcamps, división tecnológica de la escuela ID Digital School, lanza un programa de becas para el Bootcamp en Data Science y Machine Learning de la mano de Prodware, una de las principales empresas colaboradoras de Microsoft en España.

Este programa de becas no sólo promueve la formación tecnológica, sino que también ofrece una oportunidad profesional dentro del equipo de Prodware una vez estas personas terminen su formación.

"Apostamos por la creación de talento tecnológico. Este programa de becas reduce el precio de la formación a la mitad, y además ofrece una oportunidad para tener una primera experiencia profesional, dentro de Prodware, una excelente consultora tecnológica, líder en su sector", declara Ricardo Carreras Lario, presidente de ID Digital School.

Los bootcamps son formaciones tecnológicas intensivas cuya metodología está diseñada para que las personas puedan dar un giro de 180º en su carrera profesional. Su enfoque práctico de "aprender haciendo", también conocido como "learning by doing", da a los alumnos todas las herramientas necesarias para que puedan insertarse en cuestión de meses en el mercado laboral.

"Nuestro objetivo es promover el talento tecnológico. Por eso estamos encantados de invertir en formación en Ciencia de Datos y, además, ofrecemos la oportunidad de que dos personas empiecen su carrera profesional en el mercado laboral tecnológico con nosotros", asegura Pilar Antón, Human Capital Management Director.

Recientemente se ha producido un gran incremento en la demanda de perfiles profesionales vinculados con los datos, dado que muchas empresas están llevando a cabo proyectos de gobierno del dato o transformación digital que involucra datos.

La empleabilidad de este bootcamp en ediciones anteriores es del 95%. Es decir, la práctica totalidad de los participantes consigue un empleo en el sector tecnológico, de media logra encontrarlo –con apoyo de la escuela- en dos meses, cobrando 22.000 euros brutos anuales de sueldo inicial.

Los datos pueden convertirse en información valiosa para las empresas, tanto grandes como pequeñas, proporcionándoles bases sólidas para su toma de decisiones estratégicas, entre otras muchas cosas.

Sobre el proceso de las becas

El plazo de inscripción comienza el 11 de julio y termina el 8 de agosto de 2022, para apuntarse, los candidatos tendrán que rellenar un formulario en la página web de ID Bootcamps. Para poder optar a las becas, se deberán cumplir los siguientes requisitos: tener más de 18 años, tener permiso de trabajo en la Unión Europea y haber finalizado un grado superior o tener un título universitario. Aunque para realizar un bootcamp no sea necesario un título, en este caso sí que se tendrá en cuenta este requisito a la hora de valorar las candidaturas.

A partir del 9 de agosto, se comenzará el proceso de evaluación y selección a través de equipo de la escuela y de Prodware para finalmente notificar su beca a los ganadores que comenzarán el Bootcamp en Data Science y Machine Learning el 22 de septiembre y terminarán el 23 de diciembre de 2022.

Una vez terminadas con éxito las 450h de formación del Bootcamp, las personas becadas pasarán por un proceso de selección directamente con Prodware. Si todo sale bien y ambas partes están de acuerdo, estas personas serán incorporadas al equipo de la prestigiosa consultora.

Más información acerca de los Bootcamps

Para más información sobre los bootcamps, las personas interesadas pueden ponerse en contacto con la responsable de admisiones, Vanessa Márquez, al 673 903 000 o vanessa@idbootcamps.com.

