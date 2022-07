J. A. Pujante Cisterne se estrena en el Premio literario Amazon Storyteller 2022 con una obra que parte de la premisa de la manipulación mediática, Suropa. Se trata de una distopía y thriller político que puede dar mucho que hablar en el concurso de este año.

Suropa, un thriller político distópico con el que te presentas al Premio literario Amazon Storyteller 2022. ¿De qué trata la obra? Tras muchos cambios políticos en la vieja Europa, nace una nación nueva, Suropa, formada por los países del sur del continente, con ideas afines con una alma totalitaria y populista. La hija del presidente de Suropa es secuestrada y comienza una frenética búsqueda para encontrarla, mientras el presidente batalla en una lucha de poder encarnizada con diferentes corporaciones y estamentos del estado.

La premisa de esta historia es hacer una reflexión sobre el poder de los medios de comunicación y su influencia en nuestras vidas, como ciudadanos.

Suropa aborda temas muy candentes hoy en día. ¿Podrías hablarnos de algunos de ellos? Se abordan temas candentes de hoy y yo diría que de siempre; la inmigración, la lucha de clases, la corrupción, un patriarcado exacerbado, la mentira, el poder, la ambición. En el fondo todo nos suena, por desgracia.

Siguiendo un poco la premisa de tu novela, ¿crees que actualmente estamos informados o desinformados? Creo que estamos mal informados. Con las nuevas tecnologías, la mayoría de la población tiene acceso al instante en su mano a toda la información que necesita. Esto por un lado es bueno, antes solo accedía a las noticias a través del periódico físico, por la radio o los noticiarios de televisión y había mucha gente desinformada. No tenían información y no tenían opinión. Ahora esto ha cambiado, todo el mundo está informado, todo el mundo tiene una opinión, incluso de temas complejos de economía, de diplomacia exterior, etc. El problema en muchos casos, es que no es su opinión, es la opinión que se le ha inoculado a través de los canales que consume en su dispositivo móvil o en su medio preferido.

Los medios de comunicación están polarizados como el resto de la sociedad, y, por tanto, la misma noticia no tiene absolutamente nada que ver, según el medio que la transmita. Esto nos lleva a convertirnos en ciudadanos periodísticos, si quieres estar realmente informado, tienes que hacer lo que debería hacer la prensa antes de lanzar una noticia: contrastar, reflexionar, ver otras fuentes y al final eliges que información das por buena y cual no. Esto requiere tiempo, y la inmensa mayoría no lo emplea en este proceso, como es normal por otro lado. Al final eliges el periódico, el noticiario o la cadena de radio, que más o menos dice lo que quieres escuchar y te dejas llevar.

¿Por qué has elegido el género de la distopía? ¿Tienes alguna distopía que sea para ti un referente literario? Me pareció interesante la distopía para relatar esta historia, por dos motivos. Uno es que siempre vemos el futuro como una fuente de progreso, donde llevaremos un coche que vuela, y con energía limpia, y la vida será de color de rosa, y quería transmitir que no solo puede que no sea así, sino que es más probable a unos pocos años vista, que estemos incluso peor que en la actualidad. Y el segundo es precisamente para incidir en ese concepto, que esto puede tomar la dirección que nosotros queramos, y que puede ir en ambos sentidos, según lo que elijamos como individuos y sociedad.

La distopía por excelencia es creo yo sin duda 1984 de Orwell, con muchos aspectos ya implementados en la actualidad y también me parece interesante El cuento de la criada de Margaret Atwood en cuanto a la vertiente femenina que muestra, que no es otra que la mujer siempre termina pagando los platos rotos en cualquier crisis o cambio sustancial de una sociedad.

¿Y qué opinas del género? ¿Crees que está suficientemente valorado? Pues yo creo que la distopía es un género muy útil para ponernos frente a un espejo y ver lo que somos y hacia donde queremos ir, no es invasivo ya que se plantea el dilema a futuro, sin provocarnos una angustia inminente, y nos sirve para reflexionar.

Sin embargo, también podemos catalogar Suropa como thriller político. ¿Es buena idea hablar de política en literatura? Pues debería ser una buena idea. La política es el arte del entendimiento entre personas con opiniones distintas. Fíjate que bonito queda el planteamiento, sin embargo, la política actual es una maraña de ambiciones y mentiras llenas de subterfugios, que provocan un lógico rechazo en la sociedad. Sería necesario poner más alto el listón en la clase política y ser extremadamente inflexibles con cualquier comportamiento indigno, precisamente para lograr dignificar una función que es de vital importancia y necesaria.



¿Por qué debería ganar tu novela el Premio Amazon? Sería muy pretencioso por mi parte e irrespetuoso con los cientos de compañeros y compañeras que se presentan al premio, decir que voy a ganar el premio. Hay un nivel muy alto en esta convocatoria y cada año aumenta en participantes y en la calidad de sus obras.

Si me preguntas por mis opciones te diría, que he hecho los deberes, me he formado con un gran escritor, Teo Palacios, excelente profesor y mejor persona. El me ha enseñado durante varios años, me ha guiado y finalmente me lanzó por la ventana para que echase a volar. Creo que tengo una buena novela, con mucha acción, con un ritmo muy alto, un tipo de novela muy directa, con muchos diálogos y pocas descripciones. He intentado que sea muy visual, y creo que aborda unos temas muy actuales, que, de un modo entretenido, nos pueden hacer pensar un poco en el tipo de futuro que queremos.

Suropa de J. A. Pujante Cisterne se puede encontrar en la plataforma de Amazon tanto en papel como en digital y participa en el Premio literario Amazon Storyteller 2022.