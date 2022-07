Al menos una quinta parte de residuos textiles en Europa podría reciclarse para producir prendas nuevas Cada europeo produce en promedio de más 15 kilos de residuos textiles al año Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 18 de julio de 2022, 11:15 h (CET) La industria textil en Europa afronta nuevos retos relacionados con la reducción de su huella medioambiental a través del impulso de la economía circular y la creación de nuevos modelos de negocio sostenibles a partir de reciclaje de residuos textiles. Además del impacto medioambiental que esto conlleva, la transformación hacia una economía circular brinda numerosas oportunidades para el sector. La producción de ciclo cerrado en Europa podría generar un mercado de entre 6 y 8 mil millones de euros en ventas con potenciales retornos anuales del 20 al 25 por ciento para la industria del reciclaje.y crear alrededor de 15.000 empleos nuevos para 2030, según el nuevo informe de McKinsey & Company "Escalando el reciclaje textil en Europa: creando valor a partir de los residuos", que analiza y desarrolla los escenarios del desarrollo de los volúmenes de residuos textiles y las tasas de recolección y reciclaje hasta 2030.

Según el análisis, cada europeo produce en promedio de más 15 kilos de residuos textiles al año y en 2030, esta cifra podría alcanzar los 20 kilos (más del 30% más). La mayor proporción (85 por ciento) de los desechos se produce en hogares privados y corresponde a prendas de vestir y productos textiles para el hogar. De este volumen, actualmente se recicla menos de 1 por ciento de residuos posconsumopara producir nuevos productos textiles dentro de los 27 países de la UE y Suiza. Más del 65 por ciento de estos residuos se transportan directamente a vertederos o se incineran.

"Si se utilizara todo el potencial de reciclaje técnico y se recogieran más textiles, entre el 18 y el 26 por ciento de los residuos textiles podrían reutilizarse para la fabricación de nuevas prendas de vestir ya en 2030", afirma Ignacio Marcos, socio senior y líder del área de sostenibilidad en consumo de McKinsey & Company McKinsey & Company. "El reciclaje escalado de textiles no sólo reduciría las emisiones de CO2 en 4 millones de toneladas, sino que también crearía una industria rentable con unos 15.000 empleos en Europa y un potencial mercado de entre 6 y 8 mil millones de euros de ventas".

Mayores tasas de recolección de textiles son decisivas para un mayor reciclaje

En la actualidad, un tercio de toda la ropa posconsumo se recoge y recicla, ya sea para la venta como artículos de segunda mano o como productos textiles reciclados en bruto (trapos industriales o materiales aislantes, entre otros usos). Menos del 1 por ciento de este material se recicla para recuperar o reaprovechar las fibras componentes(algodón, poliéster, etc) para nuevas prendas.

La tasa de reciclaje textil podría aumentar al 50-80 por ciento para 2030 y, en consecuencia, la economía circular para producir fibras textiles para nuevos artículos de vestimenta a partir de residuos textiles podría escalarse entre el 18 y el 26 por ciento. "Este llamado reciclaje de fibra a fibra, en el que las fibras textiles se transforman en nuevas fibras para ropa, es la manera más sostenible de generar algo nuevo y de valor a partir de los desechos", explica Sandra Lucía, socia junior en McKinsey & Company en España. En paralelo, esta economía circular ofrece un enorme potencial financiero, con ventas entre 6 y 8 mil millones de euros y potenciales retornos anuales del 20 al 25 por ciento para la industria del reciclaje.

Esta evolución hacia economía circular se ve facilitada por nuevas tecnologías, como el reciclaje mecánico del algodón (ya establecido); transformación innovadora en fibras viscosay el reciclaje químico para la reutilización de poliéster (en etapa de prueba).

Sin embargo, la recogida y preparación de artículos antiguos de vestimenta y textiles a través de estructuras fragmentadas y a pequeña escala y procesos de trabajo en gran medida manuales sigue estando plagada de desafíos importantes: Los residuos textiles deben clasificarse utilizando criterios de calidad, botones y cremalleras retirados, y las composiciones de fibra claramente identificadas. Muchos productos compuestos de fibras mixtas plantean un problema para el reciclaje de fibra a fibra para el que aún no existe una solución.

Inversión necesaria para escalar

Se requerirá una inversión en toda la industria para escalar tecnologías y procesos de reciclaje de ciclo cerrado que puedan permitir a las empresas reducir su impacto en el medio ambiente. La madurez de las soluciones tecnológicas esuno de los factores más relevantes para escalar las soluciones de reciclado de ciclo cerrado. En este sentido, la ampliación del reciclaje de ciclo cerrado podría ayudar a reducir el impacto ambiental de la moda a nivel de materiales y a medida que estas tecnologías maduren, las empresas tendrán que incorporarlas al desarrollo de productos y adoptar procesos a gran escala.

“Para apalancar todo el potencial del reciclaje de textiles, para 2030 se requiere una inversión total de 6.000 a 7.000 millones de euros en toda la cadena de valor — incluyendo la recolección, clasificación y construcción de centros de reciclaje.Esta inversión en reciclado de fibra a fibra es valiosa no sólo por razones de sostenibilidad; se crearían nuevas y valiosas materias primas durante el reciclaje, lo que permitiría una mayor producción textil en Europa y crearía un valor adicional para la industria”, puntualiza Ignacio Marcos. Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Al menos una quinta parte de residuos textiles en Europa podría reciclarse para producir prendas nuevas Cada europeo produce en promedio de más 15 kilos de residuos textiles al año ​Casi 3,5 millones de personas sufren inseguridad alimentaria severa en Burkina Faso “El conflicto en Ucrania está agravando las crisis humanitarias, especialmente en el Sahel ”, según Médicos del Mundo El drama político italiano llega en un momento terrible ​Comentario sobre la situación política en Italia, elaborado por Ben Laidler, estratega de mercados globales de eToro ​World Vision advierte de una crisis de salud mental para 1,5 millones de niños y niñas ucranianos Un nuevo informe de la ONG explica que se avecinan efectos devastadores a largo plazo y urge a priorizar los programas de prevención La deforestación en la Amazonia brasileña alcanza un nuevo récord Los científicos argumentan que es crucial preservar la Amazonia para abordar la crisis del cambio climático