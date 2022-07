​Enfermedades, accidentes domésticos e intentos de suicidio, principales causas de la lesión medular El perfil del lesionado medular en la actualidad “ha cambiado mucho" Redacción

sábado, 16 de julio de 2022, 12:10 h (CET) El presidente de la Fundación del Lesionado Medular, Ken Mizukubo, ha destacado que el perfil del lesionado medular “ya no es el de un joven varón por accidente de tráfico” porque ahora las principales causas de estas lesiones se deben a enfermedades degenerativas, tumorales o vasculares, accidentes domésticos e intentos fallidos de suicidio.



Así lo manifestó durante un encuentro informativo celebrado en la agencia de noticias Servimedia, en el que añadió que “a raíz de la implantación del carné por puntos, el número de lesionados medulares por accidentes de tráfico ha descendido de forma notable y ya no es la primera causa". "Ahora, esta lesiones se producen por motivos médicos, accidentes domésticos e intentos fallidos de suicidio”, indicó.

Por lo tanto, añadió, el perfil del lesionado medular en la actualidad “ha cambiado mucho y ya no es el típico joven varón por accidente de tráfico. La edad en estas lesiones ha aumentado mucho y ya hay una igualdad entre hombres y mujeres”.

De hecho, en el último informe del Hospital de Parapléjicos de Toledo del mes de mayo, el año pasado recibió 258 pacientes nuevos con lesión medular aguda. De ellos, casi la mitad fueron por causas médicas como enfermedades degenerativas, tumorales o vasculares. El resto fueron por causas traumáticas: 59 por caídas fortuitas, 39 por accidentes de tráfico, 21 por accidentes deportivos y, de ellos, ocho por zambullidas y 13 por tentativas fallidas de suicidio.

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN

Con el objetivo de prevenir muchas de estas lesiones, Mizukubo explicó que tanto desde la Fundación del Lesionado Medular como desde la Asociación de Parapléjicos y Personas con Gran Discapacidad Física de la Comunidad de Madrid (Aspaym Madrid), de la que también es miembro de su junta directiva, se han puesto en marcha varias campañas de prevención. “Además de campañas de concienciación sobre los accidentes de tráfico, se acaba de lanzar otra para prevenir las malas zambullidas con el lema ‘De cabeza no, con cabeza, si’", comentó.

A este respecto, el presidente de la Fundación del Lesionado Medular destacó que Aspaym acaba de lanzar "otra campaña pidiendo a la gente que no se lance de cabeza en las piscinas o al mar. Hay que tener cuidado porque provocan un alto número de lesiones cuando la cabeza toca el suelo. No hay que olvidar que un mal momento te cambia la vida”.

25 ANIVERSARIO

Por otro lado, Ken Mizukubo recordó que en este mes de julio, la Fundación del Lesionado Medular cumplió 25 años “y nos quedarán muchos más para trabajar en la mejora de la vida de las personas con lesión medular”. Para ello, este organismo cuenta con un equipo de 120 personas. Con la pandemia, señaló Mizukubo, “hemos pasado momentos duros pero remontando. Volvemos a la casi normalidad con muchos proyectos y fuerza pero con respeto y precaución al virus de la covid-19 después de lo vivido aunque con ilusión en el futuro”.

De hecho, se tuvieron que restructurar algunos servicios para tomar medidas de prevención. En estos momentos, “en la residencia de esta fundación, los residentes tienen lesiones graves como tetraplejias, por lo que debemos ser muy prudentes”.

En la Fundación del Lesionado Medular, entre 200 y 300 personas reciben rehabilitación. La residencia cuenta con una capacidad para 70 pacientes “y la idea es seguir avanzando para ampliar plantillas según las necesidades". Además de "colaborar con otras entidades para llegar a acuerdos con entidades de rehabilitación infantil que puedan desarrollar su programa en la fundación y seguir de la mano del sector asociativo”, puntualizó Ken Mizukubo.

Esta fundación cuenta con un presupuesto de 6 millones de euros al año y su financiación es mayoritariamente pública.

