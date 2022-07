Vallformosa presenta I’MPERFECT, el nuevo vino en lata rosado y con burbujas (Brut & 0.0) Llega directamente desde los viñedos mediterráneos de Barcelona al mundo, para celebrar bebiendo en cualquier momento y lugar Redacción

viernes, 15 de julio de 2022, 11:10 h (CET)

I’MPERFECT de Vallformosa: el nuevo vino en lata rosado y con burbujas (Brut & 0.0)

Directamente desde los viñedos mediterráneos de Barcelona al mundo, I'MPERFECT es un nuevo y disruptivo concepto que rompe las barreras entre tradición y modernidad cambiando la forma de comprar y celebrar con vino.

La nueva línea de espumosos y vino rosado de I'MPERFECT se presenta en formato lata e incluye un 0’0 sin alcohol, un Brut Sparkling y un Rosado Ecológico, para celebrar bebiendo en cualquier momento, ocasión y lugar.

Celebrar lo perfectamente imperfecto y disfrutar de la vida con quien quieras y en cualquier momento. Así es el nuevo I'MPERFECT de Vallformosa, el delicioso vino en lata, rosado y con burbujas que viene directamente desde los viñedos mediterráneos de Barcelona al mundo, para revolucionar la manera en la que compramos y consumimos vino.

¿Vinos y espumosos en lata? ¿Ecológicos y veganos? Con I'MPERFECT de Vallformosa tú pones las reglas. Porque no hay que ser sumiller para disfrutar de un buen vino, ni esperar grandes ocasiones para brindar y disfrutar a tu manera, donde, como y con quien quieras. Ahora puedes celebrar en cualquier momento y lugar, disfrutar de un exquisito vino rosado ecológico, brut sparkling y 0.0 porque hoy es hoy, o compartir entre amigos y brindar sin alcohol en cualquier ocasión, incluso a la salida del gimnasio. Si te gustan las burbujas, I’MPERFECT es la elección perfecta para disfrutar del placer de compartir con los tuyos.

Be I'MPERFECT y cambia la forma de comprar y beber

Experiencias, relaciones, momentos y amistades. I'MPERFECT es mucho más que un vino espumoso; es un estado de ánimo y un placer para compartir con amigos. Además, I'MPERFECT es #bebubble, una declaración de intenciones para recordar que siempre puedes disfrutar y pasarlo en grande, celebrando y bebiendo donde quieras y con quien quieras; incluso si te gustan los placeres sanos o no bebes alcohol, ya que existe en versión 0’0 %.

Concebido, diseñado y producido para que beber sea más sencillo, práctico y elegante, I'MPERFECT de Vallformosa te permite disfrutar entre amigos bebiendo sin preocupaciones, gracias a su versión sin alcohol, tan de tendencia hoy día. Con I'MPERFECT puedes tomar otra copa y conducir; celebrar compartiendo un delicioso vino espumoso sin preocupaciones, o tomar una copa antes de hacer deporte. Así es el espíritu #bebubble de I'MPERFECT de Vallformosa, el vino que nace para disfrutar con amigos cuando quieras. Sin duda, el imperfecto perfecto.

La revolución: vino espumoso, ecológico y en lata En terrazas y chiringuitos, en festivales y conciertos, en discotecas y salas de conciertos, en la playa y el velero, en casa después del trabajo, en una barbacoa o en una fiesta con amigos… Elige tu perfecto I'MPERFECT de Vallformosa:

Nota de Cata



1. Brut Sparkling Ecológico. Cosecha de 2011, el Brut I’MPERFECT es de color amarillo pálido con reflejos verdosos, que muestran su juventud y frescor. Enlatado y carbonatado en latas de 250 ml. Mediante un proceso isobárico en frío, para no perder sus propiedades organolépticas, se trata de un vino de una intensidad aromática media de frutas blancas como la pera, con toques cítricos. Largo y equilibrado, se trata de un Brut muy agradable donde la burbuja nos muestra el carácter fresco del vino. Ideal para degustar en cualquier momento, en aperitivos o vermuts. También marida bien con carnes y pescados y comidas a base de tapas. Servir entre 5-6º C.

2. Rosado Ecológico. Cosecha de 2021, el rosado ecológico I’MPERFECT de Vallformosa, de uva garnacha tinta, se vendimia a mediados de septiembre. De color rosado pálido, tiene reflejos lilosos que le muestran juventud y frescura. De intensidad aromática media que recuerda a frutos rojos como la fresa o la frambuesa, tiene un carácter agradable y frutoso. Se trata del vino ideal para degustar en cualquier momento, especialmente en aperitivos o vermuts. También casa bien con pizzas, paellas y para tapear. Servir frío, entre 5-6º C.

3. Brut Sparkling 0,0% vol. El Brut Sparkling 0,0% es la gran novedad de I’MPERFECT de Vallformosa. Se trata de un espumoso ecológico sin alcohol, perfecto para quienes deseen celebrar y llevar una vida saludable, o compaginar una copa de vino con la práctica deportiva. Cosecha de 2021, el 0,0 de Vallformosa está elaborado con uva Macabeo vendimiada a principios de septiembre; uva Xarello de mediados de septiembre y uva Parellada, de la última semana de septiembre y primera de octubre. Su proceso productivo incluye la desalcoholización del vino blanco por destilación al vacío a baja temperatura, a través de columnas de conos rotativos. Después se añade el azúcar en forma de mosto concentrado rectificado, para su posterior pasteurización, carbonatación y enlatado isobárico en frío, en latas de 250ml.

De color amarillo pálido e intensidad aromática media, su sabor ácido y fresco recuerda a frutos blancos como la manzana, con un toque de fruta tropical. Sin duda un vino para degustar a diario y en cualquier momento. Funciona muy bien en aperitivos y con carnes blancas. Servir entre 5-6º C.

