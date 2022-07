"Alexa, abre Jackrun": La nueva Skill de Alexa de Amazon para aprender las tablas de multiplicar Comunicae

jueves, 14 de julio de 2022, 16:52 h (CET) La startup española "Multiplay & Much More" lanza al mercado una nueva Skill de Alexa. Permite que niñas y niños puedan aprender las tablas de multiplicar de una forma diferente, divertida y personalizada. La aplicación está activa en la tienda de Amazon en España, México y Estados Unidos desde el 13 de Junio de 2022 y se puede utilizar con Alexa en el idioma español. Es completamente gratuita, para empezar solo hay que decir "Alexa, abre Jackrun" Sobre Jackrun

Jackrun es un juego muy divertido para aprender las tablas de multiplicar. Los niños ayudarán a la tortuga Jack en esta gran aventura que los llevará a visitar los mundos de las tablas de multiplicar. Ellos avanzarán acertando multiplicaciones, y pasarán a los siguientes niveles y mundos consiguiendo llegar antes que la liebre a la meta.

Las aplicaciones que están disponibles en la actualidad utilizan un aprendizaje pasivo a la hora de aprender las tablas de multiplicar, lo que acaba siendo aburrido. Jackrun logra mediante

una interacción entre Alexa y el usuario muy activa

una novedosa experiencia de juego a través de la fábula de la liebre y la tortuga

un algoritmo especialmente creado para este juego una experiencia muy completa para que niñas y niños aprendan las tablas de una forma divertida y sobre todo eficaz.

El éxito de Jackrun

Esfuerzo instintivo y voluntario Su éxito se debe a que el esfuerzo de memoria del alumno no es obligado sino instintivo y voluntario, por el psicológico “premio-castigo” que recibe, según acierte o no con cada multiplicación.

Personalizado A través de un algoritmo especialmente creado para este juego cada jugador recibe el “castigo” de tener que repetir una operación solo cuando se equivoca, lo que le motiva para aprenderla.

Juego como recurso didáctico Mediante la fábula de la Liebre y la Tortuga el juego se convierte en un instrumento didáctico que ayuda a hacer una pedagogía activa frente a un aprendizaje pasivo.

Aquellos niños o niñas que encuentran difícil o aburrido aprender las tablas, son propensos a “tener manía a las mates” y ello puede ocasionar dificultades en su futuro aprendizaje. Quienes las aprenden con Jackrun suelen aficionarse a las “mates”.

A partir de los 10 años, quienes han olvidado alguna tabla se resisten a aprenderla de forma tradicional, pero suelen aceptar aprenderla con Jackrun.

Sobre Multiplay&MuchMore

Multiplay & Much More S.L. fue creada en Barcelona en 2021 por una pareja de emprendedores que vieron la oportunidad a través de la digitalización de ayudar a niñas y niños a aprender las tablas de multiplicar de una forma más divertida y eficaz.

“Con la pandemia y el confinamiento vimos las dificultades de nuestro hijo para aprenderse las tablas y después de muchos meses estudiando las diferentes maneras de aprendizaje, creamos un método de enseñanza especialmente diseñado para aprender las tablas de multiplicar. Estamos muy orgullosos de lo que hemos conseguido y lo que queremos ahora, es ofrecer este método a la mayoría de los niños y niñas posibles y desear que les ayude de la misma manera que le sirvió a nuestro hijo”, asegura Silvia Catalán, CEO y cofundadora de Multiplay&MuchMore.

Activar Jackrun España

Activar Jackrun EEUU

Activar Jackrun México

Vídeos

Video Demo Jackrun



Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.