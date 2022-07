Sinopsis y/o leyenda de contraportada del libro Historias de un alma vieja

En una de las conversaciones que sostenía con la Escritora y Poheta María Beatriz Muñoz Ruiz, oriunda de España, por cierto muy afable y elocuente en su discursar dialogante, me expresaba que saldría un libro suyo publicado, entonces, sobre el diálogo nació, que le preparara una sinopsis de su libro para ser publicada como leyenda de contraportada. En efecto así fue, y así se publicó.

Es un libro impactante e impresionante, propio del patrimonio de la cultural de las artes universal, porque como arguye uno de mis pensamientos: “TODA PALABRA ESCRITA HABLA Y PIENSA Y DEJA RESULTADOS QUE DISCURRIR". Entonces, la cultura de las artes también salvan vidas.Todo lo que es arte, cultura es bello, no existe nada feo, pues para aquel es bello, pero para éste es feo, así está dividido el mundo. Veamos.

*SINOPSIS Y/O LEYENDA DE CONTRAPORTADA*

El mérito de la poeticidad de la obra HISTORIAS DE UN ALMA VIEJA de la autora María Beatriz Muñoz Ruiz se origina gracias a la imaginación de las almas viejas, que cobran vigencia en el transcurso de la obra, como que hubiese acaecido en el instante de la lectura. El macrotexto de este extenso poema, es una gesticulación embebida, de nobles sentimientos puros, nacidos de una (s) realidades.



Nos presenta, surcos hechos de una alma inmiscuida en varias realidades, y en forma versística narra, discurre, en carne viva lo cotidiano como experiencias de lo procaz de este mundo indómito. La obra describe con vehemencia, añoranza desnuda la lucha por sobrevivir, y es una demostración de derrocar lo protervo que sibilinamente asecha.

En la obra pernocta el romanticismo mágico, y quizás ser revanchista, pero imperó el noble sentimiento, tirando al perdón desde la mira telescópica letrística de la autora de la obra. Inclusive, la obra trasciende a la esencia poética la experiencia diáfana utilizando el amor a la vida y a los tiempos idos, dónde quedaron las almas de estas historias. María Beatriz Muñoz Ruiz, es la poeta de las palabras, juega con ellas, ritualizando verso a verso los principales misterios que merodean en la mente de esas almas viejas, pero recordadas con optimismo y sentimiento puro.

Y, está bien marcado un estigma de la vida incurable, pero si soportable; existe una esperanza de amparo del tiempo. La obra no calla, no olvida, penetra hasta las entrañas del alma doliente y no. Incluso, la versificación aplicada se desdobla, haciendo una traslación de la mente para que el lector comprenda, ciertos estados de la vida, esto es lo magistral de la obra.

También es parte de la belleza letrística, dónde la autora María Beatriz hace que el amor incomprendido continúe vivo el sentimiento de amor a pesar de los años y años idos. Ese es el espectacular contraste entre la soberbia del tiempo ido y la rememoración que induce a descodificar, creer en la sobrevivencia para tratar de recomponer la frágil realidad que se vivió, denotando intimidad, expresando rasgos, y emociones de la época.