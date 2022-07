Cada vez son más los que contratan una póliza para asegurar sus boletos de lotería, y es por esta razón Laguinda ha llegado al mercado español para convertirse en el escudo ante un premio de la lotería Redacción

@DiarioSigloXXI

jueves, 14 de julio de 2022, 08:48 h (CET)

La alegría que supone ganar un premio de lotería a menudo se ve empañada por la gran pregunta que, de forma inevitable, acontece después: ¿Cuánto dinero hay que pagar a Hacienda? El impuesto ha ido creciendo a lo largo de los últimos años y se aplica sobre aquellas ganancias que sobrepasan los 40.000 euros. En la actualidad, una quinta parte del total (un 20%) acaba en las arcas del fisco.

El amargo trago que suponen las retenciones en los sorteos más emblemáticos de la lotería ha derivado en un modelo de negocio. En la actualidad, ya es posible encontrar empresas especializadas en garantizar el cobro íntegro de los premios. Más de una compañía aseguradora se ha introducido en este segmento a partir de pólizas que proporcionan cobertura a los apostantes permitiéndoles percibir la totalidad de su fortunas por una cuota complementaria (bastante reducida, por cierto) a la hora de comprar su boletos.

Laguinda, un marketplace especializado en la compraventa de boletos (por ejemplo, aquí puedes comprar euromillones online), se ha aliado con la compañía AXA para cubrir este espacio de mercado. La plataforma ha experimentado un crecimiento exponencial a lo largo de los últimos años porque responde eficazmente al gran problema y elimina la única molestia que existe en el hecho de ganar un sorteo: Pagar a la Agencia Tributaria. En realidad, su metodología se contextualiza dentro de un marco completamente legal. De hecho, Hacienda llega a cobrarse las pertinentes retenciones y es la aseguradora quien, posteriormente, reintegra el importe retenido al ganador.

Laguinda ha llegado al mercado español para convertirse en el escudo ante un premio de la lotería. Con la vista puesta en la 'molestia' de ganar un sorteo pero tener que dar dinero a la Agencia Tributaria, se hace automáticamente por lo que el usuario cobra el dinero ya con impuestos descontados, este seguro es una fácil solución para no tener que regalar un mínimo de 8.000 euros a Hacienda. Unos impuestos que han ido creciendo en los últimos años, pese a que el mínimo antes estaba en 20.000 euros, y que suponen una importante recaudación para el fisco con todos los juegos de lotería que existen.

Laguinda: La app que te permite asegurar tus boletos de lotería en cuestión de segundos

Asegurar un boleto resulta tremendamente sencillo. Puede llevarse a cabo a partir de una aplicación en cuestión de segundos. Laguinda asegura juegos de alto alcance como La Primitiva, la Bonoloto, la Lotería de Navidad, el Gordo de la Primitiva o el Euromillones y teniendo en cuenta que su volumen de negocio no deja de crecer, lo más probable es que en un futuro cercano se agreguen nuevos concursos a su catálogo de servicios.

El funcionamiento de su aplicación es bastante intuitivo. Si uno de sus usuarios desea asegurar un boleto físico (impreso), deberá seleccionar la opción “Asegurar” ubicada en la zona inferior del menú. A continuación, bastará con que especifique que se trata de un boleto físico y proporcione acceso a su cámara para escanearlo. Por último, deberá hacer clic sobre “Asegurar ahora”. Con este simple proceso, podrá ahorrarse, como mínimo, 8.000 euros en concepto de retenciones en caso de que la suerte llame a su puerta.

Con un proceso muy similar, el usuario podrá igualmente asegurar sus boletos digitales, aunque en este caso, en lugar de utilizar su cámara de fotos a modo de escáner, deberá subir el archivo de su boleto y pulsar sobre el botón “Asegurar”.

En caso de resultar ganador, recibirá el importe íntegro que ha sido devengado por Hacienda de forma automática. Tras ponerse en contacto con el equipo de Laguinda y facilitar un certificado de retenciones percibirá la suma descontada en un período máximo de 20 días.

Es conveniente tener en cuenta que la suma recibida en concepto de indemnización está sujeta a impuestos, aunque en este caso, como ganancia patrimonial. El importe a abonar queda definido en este caso por las particularidades del ganador (por ejemplo, el importe del premio ganado o su situación económica). En cualquier caso, se trata de una suma muy por debajo del 20% que, en principio, debería haberse descontado.

Aunque la gran ventaja de asegurar un boleto es evidente, optar por este tipo de pólizas va acompañado de otros beneficios adicionales. Por ejemplo, a través del seguro de AXA el cliente también tiene acceso a servicios de asesoramiento en el ámbito legal y fiscal. No sólo en lo que respecta a la optimización de los procesos tributarios, sino también a una gestión financiera efectiva y orientada a obtener mayores rentabilidades a largo plazo.



Cada vez son más los apostantes que optan por asegurar sus boletos y no es extraño. Por una cuota bastante reducida pueden recibir amplias garantías de protección en un momento bastante difícil de gestionar como el que se produce al ganar una fortuna.

Noticias relacionadas Repara tu Deuda Abogados cancela 79.575 € en Salt (Girona) con la Ley de Segunda Oportunidad La implementación de los CRM y por qué son clave en la digitalización corporativa Estas siglas responden a Customer Relationship Management o, en español, Gestión de Relaciones con el Cliente Cada vez son más los que contratan una póliza para asegurar sus boletos de lotería, y es por esta razón Laguinda ha llegado al mercado español para convertirse en el escudo ante un premio de la lotería Torre Triana renovará sus instalaciones y servicios en un proyecto con BIM Vuelve el Encuentro Prescripción S.XXI en su tercera edición