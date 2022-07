​Atlàntida Film Fest: Vuelve el mayor festival de cine online de Europa

Después de dar a conocer la programación de la edición en Palma de su festival de cine, Filmin presenta su edición online, que se celebrará en la plataforma entre el 24 de julio y el 24 de agosto. Atlàntida Film Fest 2022 ofrecerá a lo largo del mes más de 100 títulos sin estreno comercial en nuestro país, que incluyen 48 estrenos absolutos en España. Una vez más, Europa -su identidad, sus gentes, sus problemas y sus retos de futuro- será el eje principal que articulará las diferentes películas del festival.



UNA NUEVA SECCIÓN OFICIAL

La gran novedad de la presente edición es que por primera vez Atlàntida Film Fest incluirá una Sección Oficial a competición, dotada con un premio de 10.000 euros a la distribución, y que tiene como leit motiv los dilemas y conflictos a los que deben hacer frente las nuevas generaciones.

13 serán los largometrajes a concurso: el debut en la dirección del conocido actor barcelonés Francesc Cuéllar, con el drama metacinematográfico "Jusqu’ici, tout va"; el vibrante thriller psicológico "Heartbeast", debut de la finlandesa Aino Suni; el thriller histórico "Bruno Reidal, confesión de un asesino", de Vincent Le Port; la última ganadora del Premio César a la Mejor Ópera Prima, "Magnetic Beats", de Vincent Maël Cardona, y "Softie", de Samuel Theis, ganadora de la úlitma edición del D'A Film Fest. A ellas se suman la italiana "Una femmina, código de silencio", de Francesco Costabile; la suiza "Soul of a Beast", de Lorenz Merz, doblemente premiada al Festival de Locarno; la ucraniana "Rhino", de Oleg Sentsov; la polaca "Other People", de Aleksandra Terpinska; la franco-kosovar "La colina donde rugen las leonas", de Luàna Bajrami, el frenético thriller "Runner", de Andrius Blazevicius o la aclamada "Farha", en la que somos testigos de la Guerra entre Israel y Palestina a través de los ojos de una adolescente.

La sección oficial a competición la completa una película de animación que viene de conquistar Cannes y Annecy, "Los secretos de mí padre" de Vera Belmont y Xavier Picard. Estas películas optarán al premio de la sección que otorgará un jurado compuesto por Leticia Dolera, Eneko Sagardoy, Nacho Vigalondo y los jóvenes estudiantes Mateu Bibiloni, Paula Martín y Sophi Burgüer.

Además entre estos títulos se fallará también el Premio del Público, que deciden los espectadores de Filmin con sus votos en la plataforma, y el Premio de la Crítica, organizado en colaboración con la Asociación Catalana de la Crítica y la Escritura Cinematográfica (ACCEC).

FUENTE INAGOTABLE DE PROPUESTAS

El resto de la programación se divide en 10 secciones temáticas que vertebran el festival. En Atlàntida Literary, por ejemplo, resuenan los nombres de Patricia Highsmith, protagonista del documental "Amando a Highsmith"; Milan Kundera, objeto de estudio en "Kundera: De la broma a la insignificancia"; Marguerite Duras, objeto de deseo de "Quiero hablar sobre Duras", la última película de Claire Simon; o Marcel Proust, autor de la obra de teatro que ensayan los actores de "Guermantes", de Christophe Honoré, antes de que el Covid-19 les obligue a cambiar de planes.



En Atlàntida Premiere recuperamos algunos de los grandes títulos del cine de autor de la temporada, avalados por su paso previo por algunos de los mayores festivales del mundo. Encontramos obras como "After Blue", la última alucinación del singular Bertrand Mandico, autor de la película de culto "The Wild Boys"; "Atlantide", de Yuri Ascarani, fascinante retrato generacional de los jóvenes que pululan por los canales de Venecia con sus flamantes lanchas; "Earwig", la última obra de la reina del cine fantástico europeo, Lucile Hadzihalilovic, Premio Especial del Jurado en el último Festival de San Sebastián; la durísima "Animals" de Nabil Ben Yadir, sobre el primer crimen homófobo registrado jurídicamente en Bélgica; o "Kung Fu Zohra", de Mabrouk El Mechri ("JCVD"), que responde con humor y artes marciales a la violencia machista.

De la sección Domestic, centrada en títulos que reflexionan sobre el impacto de la sociedad y el sistema en la vida íntima de las personas, destacan la película basada en hechos reales "A Change of Heart", sobre el romance inesperado entre una mujer próxima a la extrema derecha francesa y un inmigrante iraní; "America Latina", de los hermanos D'Innocenzo, controvertida pelicula que compitió en Sección Oficial en el Festival de Venecia; "Brighton 4th", gran triunfadora, con tres premios, en el Festival de Tribeca; o "Rose", drama sobre la vejez protagonizado por Françoise Fabian, la actriz de "Mi noche con Maud" (Eric Rohmer, 1969).



Las nuevas generaciones son de nuevo protagonistas de la sección Fábulas generacionales y sus realidades, donde destacan "Pequeño cuerpo", la mejor ópera prima del año en Italia, dirigida por Laura Samani; "Hacia mi nombre", documental sobre la transexualidad masculina producido por Elliot Page; "Una revolución pornográfica", sobre una productora suiza de cine porno feminista; o las películas españolas "Fail Better", "La amiga de mi amiga", "Miss Futuro", "Tener tiempo", "Valldaura: A Quarentine Cabin" y el corto "Matar a la madre". Además, el festival recupera en versión remasterizada una de las películas europeas clave de la década de los 80: "Yo, Cristina F.", oscura mirada al mundo de la heroína en el Berlín de los años 70 dirigida por Uli Edel.

El cineasta ucraniano Sergei Loznitsa será uno de los protagonistas de la duodécima edición de Atlàntida Film Fest. El festival le dedica una retrospectiva que incluye once de sus títulos, entre ellos el documental "Mr. Landsbergis", que es además una de las propuestas más interesantes de la sección Memoria histórica. En ella encontramos nombres como los de Kornél Mundruczó, autor de "Evolution", obra casi experimental sobre las heridas de la II Guerra Mundial en el interior de Europa; Carolina Astudillo, directora de "Canción a una dama en la sombra", drama epistolar sobre el bando republicano en la Guerra Civil; Tomasz Wolski, quien en "1970" mezcla archivo y animación con marionetas para recrear la violenta respuesta del gobierno de su país a una manifestación; o Dziga Vertov, uno de los padres del cine soviético, de quien se rescatan en edición remasterizada dos películas.

En la sección Controversia, que incluye títulos llamados a generar debate, encontramos "Copilot", sobre la vida previa a los atentados de uno de los terroristas responsables del 11-S; "Our Men", con Louise Garrel como protagonista, drama que refleja cómo es la vida de las esposas de los legionarios en los campamentos militares; "Tralala", musical de los hermanos Larrieu protagonizado por Mathieu Amalric; o la sátira excéntrica "Bloody Oranges", de Jean-Cristophe Meurisse.

La ganadora del Festival de Karlovy Vary, "As Far As I Can Walk", es una de las propuestas destacadas de la sección Conflictos del siglo XXI, donde los espectadores podrán descubrir también el Mejor Documental del ultimo Festival de Berlín, "Diarios de Myanmar". La crisis de los refugiados, la guerra de Ucrania o el conflicto entre Israel y Palestina son otros de los grandes temas que abordan las películas de esta sección.

Finalmente, el mejor cine balear de la temporada se dará cita en la sección Balearics.

Todas las películas de Atlàntida Film Fest estarán disponibles en Filmin del 24 de julio al 24 de agosto sin coste añadido para los suscriptores.