Foilyage, las mechas que imitan el efecto de los rayos de sol

Parecidas a las balayage, las mechas foilyage buscan el efecto de los rayos de sol aportando más luminosidad y vida al cabello. Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral, nos explica en qué consisten y en qué se diferencian de las balayage. Además, los profesionales de Menta Beauty Place recomiendan otras mechas con las que atreverse este verano.

Las foilyage se parecen mucho a las balayage, de hecho son una nueva versión, una técnica que busca el efecto de los rayos de sol aportando más luminosidad y vida al cabello: “La principal diferencia está en la manera de hacer las mechas, en las foilyage utilizamos papel de aluminio, y el resto igual, con pincel y a mano alzada. Con las balayage podemos barrer el color desde la raíz hasta las puntas, las mechas están más difuminadas y no se aprecia donde empiezan y acaban” – nos cuenta Paul Tudor, director de David Künzle Fuencarral.

La técnica foilyage también puede aplicarse desde la raíz y suele comenzar más abajo, de medios a puntas obteniendo un resultado más marcado: “Estos reflejos son aptos para todo tipo de cabello sin importar el color. Al tratarse de reflejos que iluminan la melena, esta técnica resalta más en cabellos oscuros consiguiendo también una mayor intensidad de color gracias al papel de aluminio. Nosotros la recomendamos en rubios y cobrizos”.

Junto a las balayage y foilyage, apuntar las babylights y balayage moca: “Las primeras son reflejos muy finos colocados alrededor de la cabeza y enmarcando el rostro. Las balayage moca juegan con las melenas castañas para añadir gradualmente un punto violeta, lo que requiere ciertos cuidados para que el color se mantenga en el mismo estado durante mucho tiempo” – concluye Paul.

Desde los salones Menta Beauty Place, recomiendan además otras mechas con decoloración como las balayage extreme, perfectas para cabellos extralargos o con mucha cantidad, las chunky o las babylights blondie para un efecto rubio natural. También puedes atreverte con el contouring o face framing, que son mechas frontales que enmarcan el rostro, o las underlight para un pelo bicolor tiñendo solamente las capas inferiores del cabello, dejando la superior al natural o de otro tono con mucho constraste.

