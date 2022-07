Plume refuerza su equipo directivo Comunicae

martes, 12 de julio de 2022, 14:03 h (CET) Plume nombra nuevos directores de Recursos Humanos, del Departamento Legal y Sostenibilidad, y de Desarrollo Plume®, la empresa pionera en servicios de comunicaciones personalizadas, ha anunciado hoy que ha nombrado a tres nuevos ejecutivos para su equipo directivo: Iman Abbasi como Directora de Recursos Humanos, Shari Piré como Directora Jurídica y de Sostenibilidad, y Kiran Edara como Directora de Desarrollo. Estos nombramientos de alto nivel refuerzan el equipo ejecutivo de Plume mientras la empresa sigue ampliando su presencia global de más de 41 millones de localizaciones, y expande su posición de liderazgo en el mercado a nivel mundial.

"Una sólida organización de RRHH es un pilar fundamental y una función crítica, especialmente para empresas de gran crecimiento como Plume", dijo Iman Abbasi. "La cultura de Plume de dar prioridad a las personas, el liderazgo y el compromiso de pensar de forma innovadora es lo que me atrajo aquí. Me centraré en atraer, desarrollar y retener una base de talento diversa y global, estableciendo y ajustando continuamente prácticas modernas de RRHH que respondan a las nuevas normas, y haciendo crecer un sólido equipo de personas como socio empresarial clave para todos nuestros líderes".

"Me cautivó la visión y la cultura de innovación de Plume, lo que, unido a la oportunidad de crear el primer equipo jurídico interno de la empresa, me convenció de sumarme a Plume", dijo Shari Piré. "A medida que Plume madura, es importante que construyamos políticas, prácticas y procedimientos sólidos y coherentes con nuestro compromiso incondicional con el cumplimiento, la privacidad y la seguridad de los datos, así como con nuestros ambiciosos objetivos medioambientales, sociales y de gobierno (ESG), incluyendo la sostenibilidad, la utilización responsable de los recursos y la iniciativa #PlumeStrong".

“El historial de innovación de Plume, su cultura de "pensar a lo grande" y su enorme oportunidad de mercado me atrajeron", dijo Kiran Edara. "Con un acceso único a un conjunto masivo de datos propios, una competencia básica en la extracción de conocimientos valiosos, una tecnología novedosa y un talento de ingeniería de talla mundial, Plume está en una posición ideal para resolver problemas técnicos complejos con el fin de ofrecer niveles de personalización del servicio sin precedentes. Estoy emocionado de liderar y escalar un equipo de ingeniería multidisciplinario y global".

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Iman, Shari y Kiran a Plume", dijo Fahri Diner, fundador y CEO de Plume. "Los tres son profesionales increíblemente talentosos, líderes excepcionales y expertos en la materia que nos impulsarán a nuevas alturas".

###

Acerca de Iman Abbasi

Recientemente, Abbasi fue Directora de Recursos Humanos en Symbotic, donde dirigió el crecimiento y la escalabilidad del negocio a través de la Adquisición de Talentos, el Desarrollo de Talentos, las Recompensas, los Beneficios, las Políticas, la Cultura y el Compromiso de los Empleados. Anteriormente, estuvo en LexisNexis Risk Solutions (NYSE: RELX), donde trabajó como vicepresidenta de RRHH, y antes de eso, fue vicepresidenta de RRHH en Thomson Reuters (NYSE: TRI).

Acerca de Shari Piré

Piré ha sido una asesora legal de confianza durante más de 20 años, incluso en Skadden, Arps, Slate.

Meagher & Flom LLP en Nueva York y París, junto con Willkie Farr & Gallagher LLP, donde representó a empresas públicas y privadas y a sus propietarios en transacciones de fusiones y adquisiciones "bet-the-company". Antes de Plume, Piré fue Directora Jurídica y Jefa Global de Sostenibilidad en Cognate BioServices, una CDMO de terapia celular y genética. Piré forma parte del consejo de administración de Precision BioSciences, Inc (NASDAQ: DTIL).

Acerca de Kiran Edara

Edara tiene más de 25 años de experiencia en el desarrollo de software, incluyendo diez años en Amazon (NASDAQ: AMZN) y diez años en Motorola Mobility LLC, una empresa de Lenovo (OTC: LNVGY). También tiene más de 60 patentes concedidas. Recientemente, Edara fue Director de Desarrollo de Software/Servicios de Conectividad GM, EC2 Edge en Amazon Web Services, Inc. (AWS). Antes de eso, ocupó los puestos de Ingeniero de Desarrollo de Software Senior, Gerente de Desarrollo de Software y Gerente de Desarrollo de Software Senior en Amazon Lab126.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.