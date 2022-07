Primer encuentro por la Orientación Vocacional: "Hay que orientar en emprendimiento desde la infancia" Comunicae

martes, 12 de julio de 2022, 13:43 h (CET) La Universidad Francisco Marroquín, UFM ha celebrado el Primer Encuentro por la Orientación Vocacional dando voz a orientadores de institutos y colegios para analizar, debatir y compartir experiencias y metodologías Un encuentro para intentar obtener las mejores conclusiones encaminadas a enriquecer el apoyo que prestan a los jóvenes para tomar esa difícil decisión de elección de estudios y profesión. El acto fue presentado por la periodista Susana Carrizosa, fundadora de la aplicación de orientación académica-empresarial, Wikigrado.

La orientación es un ámbito en el que España suspende estrepitosamente. Si la UNESCO recomienda una ratio de 250 niños por orientador, en España se eleva a 800 con lo que resulta “muy difícil llegar a la diferente problemática de cada joven de forma individualizada y todavía más hacer un seguimiento permanente”- apuntó Ana Cobos, presidenta de la Confederación de Organizaciones de Psicopedagogías y Orientación de España, COPOE. Cobos también se refirió a las modificaciones que ha introducido la nueva Ley de Educación y calificó de “acierto” incluir la Formación Profesional Básica dentro de las enseñanzas básicas, “una medida que permite atender la diversidad para evitar el abandono escolar prematuro, proporcionando una cualificación a profesional a la población con mayor riesgo de exclusión social.”

Los orientadores coincidieron en diversos puntos como “la complejidad de la acción tutorial, la necesidad de introducir la orientación en los centros educativos de forma transversal, así como abordar el emprendimiento desde la infancia”. En este sentido, Arturo Fabra, director general de la UFM, señaló “España es un país de pymes y necesita emprendedores que generen empleo y riqueza” para lo que apuntó como primera necesidad “ser capaz de despertar, desde edades tempranas y en completa libertad, las habilidades de los niños que por sus características pueden ser futuros líderes y empresarios de éxito”.

Margen para emprender

“Formarse en emprendimiento, generará profesionales competentes para crear empresas de éxito o no, pero estos estudios, siempre procurarán mejores empleados -destacó Gonzalo Illescas, profesor de emprendimiento de la UFM. Un campo donde España tiene aun recorrido con una tasa de actividad emprendedora del 6,1% según el Global Entrepreneurship Monitor GEM, frente a países de tradición emprendedora como EEUU (17,4%) o Israel (12,7%). Ana Cobos y Lola Valenzuela, orientadora del Instituto Máximo Trueba, coincidieron en potenciar la observación para detectar desde la infancia vocaciones y emprendimiento. “Los niños dan pistas. Pero hay que fijarse, observar a qué juegan y los roles que asumen en el patio donde ellos eligen cómo entretenerse.”

También Javier Soriano, del colegio Everest subrayó la necesidad de “orientar en toda la etapa escolar para descubrir vocaciones.” Algo íntimamente relacionado con el proceso de la educación en el sentido de trabajar “cómo se estudia en lugar de lo que se estudia” en opinión de Samuel González, del Dragon American School, quien explicó su metodología basada en un “seguimiento holístico del estudiante”. Y sobre este proceso educativo también habló el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de familia y Padres de Alumnos, CONCAPA, Pedro J. Caballero. Y lo hizo aludiendo a la “colaboración” que debe presidir la relación entre centros educativos y padres para trabajar por la orientación vocacional “los padres, muchas veces, no podemos ayudar a nuestros hijos en la elección de estudios”.

Así lo ratificó la sicóloga y orientadora, Carmen García Camarena, creadora de la metodología Step by Step que busca “autoconocimiento e información como claves para decidir el futuro.” Algo en lo que los padres hallan grandes escollos porque “hay un importante cambio generacional y de paradigma en el mercado de trabajo.” También Miriam Serrano del Internacional Aravaca, destacó el autoconocimiento como concepto clave en el proceso. “Tan difícil de orientar son los jóvenes que les gustan todas las carreras como a los que no les atrae ninguna. Todoss ellos necesitan un trabajo previo de autoconocimiento en profundidad”. Y desde el San Ignacio de Loyola, Mar González y Ana Andreo abordaron la orientación en la diversidad “no se puede orientar de forma generalizada. Hay que hacerlo atendiendo a los alumnos con necesidades diferentes”.

Y se refirieron a los estudiantes con altas capacidades intelectuales “para lo que trabajamos con profesores que se están formando en buenas prácticas para atender el rendimiento de estos alumnos y la identificación de vocación”. Orientadores y educadores dejaron claro que una de las vías más certeras para decidir qué estudios abordar pasa por conocer las profesiones y aludieron a la necesaria cooperación empresa-centros educativos. “Es el camino. Llevamos a todos nuestros alumnos, en total 1.150, a conocer las empresas por dentro para que conozcan y les enseñen de primera mano cómo son los trabajos de ahora y del futuro inmediato”-manifestó Elvira Congosto, del Mirabal.

Algo que supone la clave del éxito de la FP Dual y que la ha posicionada con una empleabilidad en torno al 35%. Gonzalo Moreno, del Retamar, institución que imparte ciclos de Formación Profesional de Grado Medio y de Grado Superior ejemplificó “el 72% de los estudiantes de Sistemas Microinformáticos venían de fracaso escolar y de ellos el 88% ha pasado a Superior. Y concluyó “hay que trabajar para descubrir en los jóvenes las áreas en las que pueden desarrollarse y crecer y en todos los casos potenciar su autoestima”.

Comentarios Escriba su opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas La empresa M&PStands se alza como empresa 100% sostenible cumpliendo con la Climate Neutral Now BIND 4.0 arranca su séptima convocatoria para startups tecnológicas de la industria 4.0 Contents.com explica cómo hacer que los contenidos digitales toquen las audiencias adecuadas DXC Technology lanza una suite de soluciones para la protección del Directorio Activo Plume refuerza su equipo directivo