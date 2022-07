La deforestación en la Amazonia brasileña alcanza un nuevo récord

La deforestación en la Amazonia de Brasil ha alcanzado un nuevo récord durante la primera mitad del año. Según la Agencia Espacial Brasileña, en 2022 se han deforestado prácticamente 4.000 kilómetros cuadrados, un área cinco veces mayor que la ciudad de Nueva York. La deforestación de la región ha tenido un aumento drástico bajo el Gobierno del presidente brasileño de derecha, Jair Bolsonaro. Estas fueron las palabras expresadas por Manoela Machado, investigadora de incendios forestales y deforestación de la Universidad de Oxford.

Manoela Machado: “Esto es muy malo. El primer semestre es cuando tenemos la temporada de lluvias en la Amazonia, por lo que no deberíamos estar viendo estos números altos. Históricamente, esto no ha sido así. El pico de deforestación no debería ocurrir mientras llueve. Por lo que tenemos una combinación de un clima más seco con más motivación para deforestar. Por lo tanto, estas son muy malas noticias”.

Los científicos argumentan que es crucial preservar la Amazonia para abordar la crisis del cambio climático.