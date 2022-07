Conocimientos financieros: cómo funcionan las tarifas en Forex Es vital leer a fondo los contratos y arreglos que firmamos Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de julio de 2022, 11:10 h (CET) A medida que las inversiones online crecen en España y el resto del mundo, conviene estar al tanto de todo lo necesario para invertir con conocimientos. A continuación, repasaremos las tarifas del mercado Forex, una alternativa cada vez más seleccionada.

Si el mundo financiero ya parecía vertiginoso por los movimientos constantes de la Bolsa, la llegada de las Fintech no ha hecho más que acelerar dicha sensación. Un claro ejemplo es el mercado Forex, una de las alternativas más elegidas por los jóvenes tanto en España como a nivel global.

En esa dirección, hoy en día es posible operar con distintos activos a nivel global: criptomonedas, próximas salidas a bolsa, materias primas y más. Sin embargo, el mercado de divisas internacionales posee atractivos únicos que lo siguen depositando en la cima de las opciones. Ahora bien, ¿qué costos tiene?

Como bien se sabe, más aún en el sector financiero, nada es gratis. Las comisiones por transacción, los diferenciales y también las tarifas fijas son una realidad. Estos valores variarán de acuerdo al corredor con el que se opere, por lo que es vital leer a fondo los contratos y arreglos que firmamos.

En este apartado de costos fijos encontramos que son precios muy pequeños, pero una mala administración de los costes por transacción pueden alterar por completo nuestro plan de negocios: en el mercado Forex, las ganancias al principio también serán pequeñas. Una acumulación de malos movimientos puede ser fatales.

Ahora bien, es posible encontrar corredores que no cobran una tarifa fija, sino que obtienen un diferencial por cada transacción, abriendo aún más el juego.

¿Qué es un diferencial?

Para pensar en definiciones financieras, los ejemplos prácticos siempre están al rescate. En ese sentido, vamos a pensar en uno: una casa de cambio siempre tiene dos valores para cada moneda extrajera: el precio de oferta (es decir, de venta) y el precio de demanda (es decir, de compra). En la diferencia entre uno y otro, las casas cambiarias obtienen justamente un diferencial.

Ese costo primario puede ir acompañado de otros adicionales: cada vez que uno fija una posición en forex, el corredor puede cobrar un proporcional. Así, cuando se compra una divisa a determinado monto, es importante tener en cuenta esa cifra, sobre todo cuando se habla de números grandes. A la hora de vender, sucede lo mismo: un grave error de novato es no tener en cuenta estos porcentajes al operar.

¿Hay otras tarifas a la hora de invertir en Forex?

Como casi todo en el mercado, encontraremos tantas ofertas como demandantes haya, por lo que de acuerdo al corredor que contratemos o la plataforma de trading que utilicemos, veremos un listado de precios y tarifas especiales. Ejemplos concretos pueden ser costos por no cumplir un mínimo de operaciones en un lapso determinado de tiempo, impuestos por inactividad de la cuenta, valores adicionales por margen de movimientos o por un alto volumen de los mismos, tarifas fijas contempladas en el contrato, costos por apalancamiento o costos extra por horarios especiales.

¿Qué servicios extra hay en este mercado?

Por último, además de los costos fijos y los diferenciales, también hay servicios extra que podemos llegar a necesitar o que veremos ofrecidos y que también tienen un costo a tener en cuenta. Un ejemplo ineludible es el del acceso a información central, análisis detallados y técnicos sobre los últimos movimientos del mercado, estrategias pensadas para usted, señales exclusivas de corredores, conexiones más rápidas para operar, entre una amplia diversidad.

Así entonces, si bien puede llegar a parecer que Forex es gratuito, no lo es. Siempre analice esos costos antes de comenzar.

