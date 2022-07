Alquilar un coche económico este verano es tarea imposible para los españoles Añadir un coche de alquiler a nuestro viaje es necesario para disfrutar de nuestro destino Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 12 de julio de 2022, 10:59 h (CET) ● Durante los meses de verano, las tarifas de las empresas de rent a car disparan sus precios como mínimo un 50% y en las islas incluso un 100%. ● El alquiler de coches entre particulares coge peso frente a los altos precios de los rent a car. ● La inflación, la subida de los carburantes, vuelos, etc. hace que los españoles busquen maneras más económicas de disfrutar de sus vacaciones.



Desde que comenzó el COVID en 2020 estamos viviendo una serie de eventos que están trastocando nuestras vidas y especialmente nuestro bolsillo en los últimos meses. El precio de la luz, el gas, el carburante y muchos otros servicios o productos que nos lleva a que nos replanteemos en qué gastamos nuestro dinero.

Eso sí, parece que los españoles no vamos a decir que no a nuestras vacaciones. Según el informe “Descifrando al nuevo viajero” de Rebold, se muestra como Andalucía con un 19,5%, Canarias con un 11,6% y la Comunidad Valenciana con un 10,9% son los destinos más elegidos por los turistas españoles para este verano.

Añadir un coche de alquiler a nuestro viaje es necesario para disfrutar de nuestro destino pero es cierto que parece una tarea imposible ya que las tarifas de los rent a car han crecido un 143% respecto al 2019 según un estudio de Bloomberg. Baleares y Andalucía son las comunidades que más se han visto afectadas por la subida de precio y parece que los rent a car no van a dar marcha atrás.

Esta constante subida de precios ha hecho que miles de viajeros decidan alquilar un coche a un particular en vez de un rent a car, a través de empresas como Amovens. Esta solución de movilidad sostenible ayuda a que los propietarios hagan un uso más eficiente de su coche, reducen así los costes de tenerlo y a los viajeros, disfrutar de un coche en cualquier lugar de España sin tener que pasar por un mostrador ni el azar de un segmento de coches, simplemente viendo fotos reales del coche que estás reservando a través de la web o app como la de Amovens.



El CEO de Amovens, Alberto Bajjali comenta, "Es un acierto que nuestras ciudades se están cerrando a los coches de combustión, pero también debemos solucionar el poco uso que hacemos de los coches en general. Nuestra misión es ayudar a que los coches se compartan y que no vivamos rodeados de estatuas de metal.”

También, según nos comentan desde Amovens, en este verano de 2022 las reservas han crecido un 100% respecto al verano pasado y destacan ciudades como Mallorca y Málaga, que además de la alta demanda también han aumentado un 58% los particulares que han decidido alquilar sus coches. Además, desde hace más de un año, incorporaron un sistema llamado Sin Llaves. Un dispositivo que se instala en los coches fácilmente y se convierten en Smart cars. Con ello permiten que estos se abran y cierren desde la aplicación, método que consigue que los propietarios alquilen sus coches desde la aplicación sin necesidad de quedar para el intercambio de llaves.

Sobre Amovens Amovens es una empresa española de movilidad sostenible (nacida en 2009) perteneciente al grupo danés GoMore donde juntos revolucionan la forma en la que nos movemos por Europa. Uno de sus objetivos principales: hacer que la gente comparta coches y cuidar el planeta. Además de compartir viaje, Amovens ofrece a sus más de 1,7 millones de usuarios en España la posibilidad de alquilar coches entre particulares, compartir viaje y estrenar coche de Renting con un sistema único que permite alquilarlo cuando no se use y todo de forma digital, a través de su web o app.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas DXC Technology lanza una suite de soluciones para la protección del Directorio Activo Plume refuerza su equipo directivo Primer encuentro por la Orientación Vocacional: "Hay que orientar en emprendimiento desde la infancia" Alfarería Raimundo cuenta cómo decorar una mesa de comedor de estilo tradicional Aliter Abogados cancela 73.797 euros con la Ley de la Segunda Oportunidad