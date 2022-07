El Grupo clínico Neolife lanza su tienda en Amazon Obtén los beneficios que supone el hecho de recurrir a la medicina preventiva antienvejecimiento Redacción

martes, 12 de julio de 2022, 08:50 h (CET)

Tras obtener un gran éxito con las dos clínicas de alto standing, estando ubicada una de ellas en la capital del país y otra en Málaga, el Grupo clínico conocido bajo el nombre de Neolife ha decidido ir más allá. En concreto, ha optado por lanzar una tienda en un comercio electrónico de referencia a nivel mundial: Amazon.

¿Quieres prevenir las enfermedades que están directamente relacionadas con el paso de los años? ¿Deseas tener una mejor calidad de vida? Accede a la tienda Neoactives en Amazon si la respuesta a ambas preguntas es afirmativa.

Así es la tienda en Amazon de Neolife

Lo primero que llama la atención es el lema que se muestra debajo de algunas categorías como las de nutrición avanzada y sistema digestivo, además de un práctico buscador. Nos referimos a la frase que hace referencia a que las personas no tienen en sus manos decidir la cantidad de tiempo que viven, aunque sí pueden influir en cómo son todos esos años. Para que sean sinónimos de bienestar, es imprescindible prevenir ciertas enfermedades.

De ello se encargan los productos que están disponibles en esta tienda de Amazon. Más adelante profundizaremos en algunos de los más exitosos, pero antes toca seguir hablando de Neoactives. A disposición de todos los usuarios que suelen comprar en el comercio electrónico por excelencia está una línea de suplementos cuyas fórmulas llevan siendo pensadas y elaboradas desde hace años.

En concreto, hace más de una década dio comienzo la actividad de Neolife cuyos buenos resultados en lo referente a la innovación y a la investigación ahora pueden disfrutarse accediendo a su tienda de Amazon: Neoactives.

Con un diseño muy bien trabajado, permite elegir de manera intuitiva la categoría a la que pertenecen los diversos productos que aparecen en pantalla. Una de ellas es la de dieta, DETOX y metabolismo, aunque a la lista hay que sumar muchas otras: aquella que está pensada para regular la actividad de las hormonas a partir del medio siglo de edad, la sección que incluye productos que fortalecen el sistema inmunitario, una categoría destinada a los huesos y las articulaciones, etcétera.

Haciendo clic en ‘Ver todo’ pasan a mostrarse los diversos productos que forman parte de la sección elegida. Es destacable lo detalladas que son las imágenes que aparecen en la ficha del suplemento en cuestión, agradeciéndose sobre todo aquella que muestra la composición.

Hablando de ella, no puede pasarse por alto la sobresaliente calidad que tienen las materias primas que utilizan los expertos de Neolife para elaborar los suplementos que ofrecen a través de esta nueva tienda de Amazon conocida como Neoactives. Gracias a ello, enfermedades como las metabólicas, cardiovasculares y neurodegenerativas pueden ser prevenidas de manera eficaz.

En otros tiempos era difícil encontrar en Internet productos de medicina preventiva antienvejecimiento que se caracterizasen por ofrecer muy buenos resultados, pero a través de dicha tienda es fácil a más no poder. Con estos suplementos que ahora se ofrecen en Amazon se optimizan los biomarcadores que están estrechamente relacionados con la edad.

Esta optimización se traduce en varios aspectos muy positivos, empezando por el restablecimiento del balance no solo metabólico, sino también endocrino. Incluso existe la posibilidad de reducir o acabar revirtiendo por completo aquellos daños que había causado una descompensación de ambos factores que tanta relevancia adquieren para la salud del ser humano.

Así pues, los productos de Neolife que están a tu disposición en Neoactives mejoran globalmente la calidad de vida. Dicho cambio se produce a corto, medio y largo plazo.

Estos son algunos de los productos disponibles

Si tú también quieres obtener los beneficios que supone el hecho de recurrir a la medicina preventiva antienvejecimiento has de saber que los mejores resultados son sobre todo aquellos que proporcionan los siguientes productos. Uno de ellos recibe el nombre de NeoJoint. En las opiniones de Amazon se evidencia lo mucho que ayuda a la hora de disminuir el dolor que sufren los usuarios aquejados de molestias en las articulaciones.

Otro producto altamente recomendable es NeoDren, estando en este caso ante un suplemento que reduce de manera considerable la retención de líquidos.

Por último, también merece una mención especial NeoProst Saw, puesto que es capaz de regular la actividad que producen las hormonas en los hombres cuya edad es de cincuenta años o más.

