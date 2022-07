Tres razones para elegir los productos de Emcesa este verano Comunicae

lunes, 11 de julio de 2022, 16:03 h (CET) Emcesa cuida hasta el mínimo detalle la elaboración de sus productos siempre pensando en las necesidades del distribuidor y consumidor, cumpliendo los estándares de calidad y seguridad alimentaria ¿Quién no ha pensado alguna vez en cambiar sus productos de siempre por otros diferentes? Hoy en día tanto consumidores como distribuidores buscan referentes nuevos en los que puedan confiar, teniendo la certeza de que les convienen y que la marca aporta fiabilidad.

Uno de esos productos es la carne, que dentro de una alimentación completa, sana y equilibrada juega un importante papel. Y es que su consumo aporta propiedades nutricionales y beneficios para la salud, al ser un alimento muy completo para el organismo.

Conscientes de ello, Emcesa, empresa especialista en la elaboración de productos cárnicos, trabaja diariamente por cumplir las necesidades y demandas de los consumidores.

¿Cómo es posible lograrlo? Para ello, la empresa tiene por lema ‘La Máxima Calidad en su Mesa’, un enunciado que ha servido de referencia a lo largo de su desarrollo empresarial. Este lema es el reflejo de la preocupación que ha existido siempre por garantizar que los productos ofrezcan todas las garantías de calidad y seguridad para los consumidores.

Pero eso no es todo, porque Emcesa también se preocupa por la Seguridad Alimentaria en la elaboración de sus productos. En este sentido la empresa ha mantenido una estrecha atención con sus clientes y las instituciones sanitarias para ir incorporando los nuevos requerimientos que han ido surgiendo. Para esta labor la empresa cuenta con un equipo de profesionales titulados en disciplinas relacionadas con la sanidad y la elaboración de alimentos: biológos, nutricionistas, veterinarios, tecnológos de alimentos, ingenieros agrónomos… quienes trabajan incansablemente en el departamento de calidad y seguridad alimentaria, con un laboratorio de análisis propio para poder realizar un seguimiento completo de los productos.

¿Qué ocurre si se une calidad y seguridad? La respuesta es el combo perfecto: la creación de una amplia variedad de productos perfectos para disfrutar en soledad o la mejor compañía durante este verano.

Pinchos o brochetas de carne de pollo o cerdo, ideales para abrir bocado en cualquiera aperitivo; o embutidos como chorizo, chistorra, longaniza blanca y morcilla para una barbacoa deliciosa junto a una hamburguesa de carne de vacuno.

Y para los que prefieren un plato de cuchara tradicional con el mejor sabor casero existen más de 10 variedades de recetas para platos preparados como cocido madrileño, codillo a la gallega, callos a la madrileña, oreja en salsa, rabo de ternera al vino tinto, albóndigas en salsa, carrillada de cerdo al vino dulce, pasta de morcilla ibérica o ternera a la jardinera.

Ideas con sabores exquisitos, ingredientes diferentes y presentaciones originales para este verano elaborados en un abrir y cerrar de ojos.

