Opiniones de los franquiciados de iRiparo Tener un negocio sostenible y preocupado por la protección del medioambiente es una razón más para apostar por esta firma

lunes, 11 de julio de 2022, 11:31 h (CET) iRiparo es la franquicia líder en Europa en el sector de la reparación de teléfonos móviles y tablets. Una firma que ya cuenta con más de doscientos puntos de venta operativos en cuatro países diferentes. Su crecimiento ha sido posible, entre otros factores, gracias al impulso del Grupo Prink, al que se sumó en el año 2017.

La demanda de este tipo de servicios es cada vez mayor y el cambio de la legislación ha fomentado todavía más la opción de dar una segunda vida a los dispositivos móviles.

¿Qué beneficios obtienen los franquiciados de iRiparo?

Formar parte de una franquicia que lidera su sector es, ya de por sí, un aliciente más que suficiente para todos esos emprendedores que quieren iniciar un nuevo negocio. Si ese sector, además, se encuentra en pleno auge, los beneficios para los franquiciados de iRiparo se multiplican. ¿Cuáles son las ventajas de formar parte de esta cadena?

Sin formación previa Los franquiciados de iRiparo no necesitan formación previa en este campo ya que la propia franquicia se encarga de ello para que puedan prestar un servicio de calidad desde el primer momento. Sin olvidar la formación continua de los franquiciados.

Proyecto llave en mano iRiparo se encuentra presente durante todo el proceso burocrático previo a la apertura de todos sus puntos de venta, lo que facilita las gestiones de sus franquiciados todo lo posible.

Gestión sencilla Los franquiciados de iRiparo no tienen que preocuparse por su conocimiento del sector, ya que toda la cadena cuenta con un sistema tecnológico avanzado que permite dar al cliente un servicio rápido, eficiente y con garantías. Además, siempre se tiene el soporte técnico online necesario y la ayuda de un asesor para cualquier tipo de ayuda que pueda necesitar.

Promoción continua Los franquiciados de iRiparo no tienen que preocuparse de cuestiones de marketing y publicidad porque la franquicia ya se ocupa de ello, procurando un posicionamiento destacado de la firma que es beneficioso para todos sus franquiciados.

Satisfacción de los franquiciados de iRiparo

iRiparo se encuentra en un momento de plena expansión, dadas las muchas ventajas que supone sumarse a esta franquicia. En muy pocos años, su crecimiento ha sido realmente notable y, de cara a 2024, se espera que ya cuente con más de 250 tiendas solamente en España. Para 2027, la previsión es que iRiparo ya tendrá unos 900 puntos de venta en todo el continente.

Como hemos visto, hay motivos más que suficientes para pensar que el número de franquiciados de iRiparo seguirá aumentando, ya que es un negocio muy atractivo y muy bien valorado por quienes ya forman parte de la firma.

De hecho, una de las cuestiones sobre iRiparo más destacadas es que muchos de sus franquiciados han abierto más de una tienda de la marca. Es tan sencillo como que, tras ver los muchos beneficios que obtenían al abrir su primer punto de venta, quisieron seguir aumentando sus ingresos con otro local más, ya que la gestión es sencilla y rentable. ¡Así de simple!

Las opiniones de los franquiciados de iRiparo son muy satisfactorias desde el punto de vista monetario, pero también por la filosofía que promulga. Para la mayoría, tener un negocio sostenible y preocupado por la protección del medioambiente es una razón más para apostar por esta firma.

Prink e iRiparo, una alianza de garantía para sus franquiciados

iRiparo comenzó como una pequeña tienda de un pueblo de Italia y, en 2017, se sumó al Grupo Prink, la franquicia líder en la venta de consumibles para impresoras. Esta alianza fue un salto de calidad y un punto de inflexión en el crecimiento de iRiparo. Sus franquiciados son conscientes de que la pertenencia a Prink es otra más de las ventajas de formar parte de esta marca líder de reparación de teléfonos móviles.

Se trata de una garantía de calidad, de una buena reputación entre los clientes y de un apoyo constante por parte de una franquicia que domina su sector y que tiene experiencia. Además, tanto Prink como iRiparo son dos marcas en plena expansión, lo que potencia todavía más su fiabilidad y confianza entre los emprendedores.

Por todo ello, los franquiciados de iRiparo tienen un plus de tranquilidad en sus negocios al saber que cuentan con el respaldo de una marca como Prink, que se ha abierto paso como una de las franquicias más potentes de Europa.

