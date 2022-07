Obtener todo lo que necesita saber sobre las empresas registradas en Perú con Empresas RUC El Registro Único de Contribuyentes (o RUC) es un número de once dígitos que funciona como un procedimiento para identificar a una empresa o trabajador por cuenta propia Redacción

lunes, 11 de julio de 2022, 11:15 h (CET)

Ingresar al mercado peruano con tu empresa puede ser el siguiente paso que necesitas para expandirte, pero si esta es tu idea, debes tomar en cuenta que debes cumplir con las leyes del gobierno peruano. Para realizar actividad económica en su territorio, debe registrarse en la SUNAT, obtener su número de RUC y asegurarse de que esté siempre activo. Solo así podrá cumplir con sus obligaciones tributarias brindando mayor seguridad a sus clientes.

Ventajas del RUC

El Registro Único de Contribuyentes (o RUC) es un número de once dígitos otorgado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (o SUNAT), que funciona como un procedimiento para identificar a una empresa o trabajador por cuenta propia cuando algo tiene que ser hecho.

Siempre debe incluirse al realizar cualquier declaración o trámite, incluidas las facturas, que deben incluir el RUC.

Los trabajadores por cuenta propia y los "freelancers" también deben tener uno, ya que el RUC junto con el comprobante de sus gastos es su forma de formalizar su actividad económica ante la ley. Sin embargo, no todos los trabajadores asalariados están obligados a tener uno. A veces no está claro quién debe registrarse, pero en resumen, solo aquellos con ingresos comerciales y personales por encima de los límites establecidos por la ley peruana deben hacerlo.

La ventaja de quienes ofrecen un producto o servicio es generar confianza entre los clientes al anunciar que sus actividades son legítimas. Pero los clientes también se benefician porque tienen una mayor confianza en las empresas a las que se acercan. Siempre es bueno ser transparente. Además, RUC te ofrece la posibilidad de trabajar con entidades públicas, permitiéndote obtener mejores tasas de crédito y préstamo.

Compruebe el RUC

Pero, ¿cómo se accede a los datos de la empresa? Verificar la información legal sobre la empresa con la que planea tener una relación comercial o industrial es solo el primer paso. Con el portal peruano Empresas RUC, ahora puede acceder a información relevante como nombre de la empresa, tipo de contribuyente, dirección, número de teléfono y actividad económica de manera más rápida y fácil que nunca.

El Portal de Consulta RUC funciona mediante la obtención de información legal y de dominio público publicada por la SUNAT sobre las personas naturales y jurídicas que realicen actividades empresariales en el país, siempre que esta información se encuentre en registros tributarios.

La página tiene diferentes criterios de búsqueda: por RUC, por DNI o por nombre. Ayuda a obtener los datos de cualquier empresa natural o legítima de su interés. Adicionalmente, esta información se actualiza cada 24 horas para mantenerla sincronizada con la información publicada en la SUNAT. Con este método, puede comprender la legalidad de la empresa antes de involucrarse.

Perfil de una persona natural o jurídica

Pero no solo puede obtener información, sino que a través de la página puede obtener más sobre el estado de las actividades de la empresa. Así podrás ver cómo se comportan a la hora de pagar, su actividad económica del mes, e incluso su productividad.

¿Qué es la criptomoneda USDC? Se encuentra vinculada a una divisa con fuerza la cual es el dólar de Estados Unidos ¿Cómo se toma el tamoxifeno en el culturismo? Es el preferido por quienes aumentan la masa muscular y la fuerza Opiniones de los franquiciados de iRiparo Tener un negocio sostenible y preocupado por la protección del medioambiente es una razón más para apostar por esta firma No merece la pena que pintes tu piso si alguien lo hace mejor que tú No hay mejor manera de limpiar cualquier estancia que pintándola