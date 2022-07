Calvià: más de 20 actividades para disfrutar del destino en familia Comunicae

viernes, 8 de julio de 2022, 14:33 h (CET) La localidad mallorquina ofrece un amplio catálogo de planes que incluyen parques temáticos, playas y deportes de agua, actividades de naturaleza, deporte y fiestas La localidad mallorquina de Calvià ha iniciado el verano con más de una veintena de opciones para disfrutar de unas inolvidables vacaciones en familia. Las buenas temperaturas, la tranquilidad de sus 54 km de costa y la diversión que se respira en cada uno de sus rincones lo avalan. Pero Calvià es mucho más que sol y playa, pues su entorno espectacular combina todas las opciones de paisaje, atracciones y actividades. Su ubicación estratégica y el clima mediterráneo de la zona es perfecto para disfrutar de actividades acuáticas, hacer excursiones a la montaña o pasar un día completo visitando su entorno.

Calvià es destino vacacional de referencia, de ahí que cuente con todas las facilidades y servicios turísticos que demandan las familias: hoteles, restaurantes, playas seguras y una oferta amplísima de actividades para los más pequeños. De hecho, la localidad mallorquina inició hace unos meses los trámites para la obtención del Sello de Turismo Familiar creado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN), que acredita que los destinos cubren con excelencia las necesidades de las familias. Con este sello, el municipio mallorquín afianza su apuesta por las familias con todo tipo de planes y actividades para disfrutar con los más pequeños.

Aquí se encontrarán más de 20 actividades originales para realizar en familia. Se destacan algunas para ir despertando el entusiasmo. ¿Elegir uno mismo o lo harán los peques?

Parques temáticos

No hay vacaciones en familia sin un parque temático por medio. Calvià cuenta con una amplia oferta de parques acuáticos, de aventura, zoológicos marinos o multiexperienciales (cine 4D, museo, realidad virtual, minigolf). Marineland es un zoo marino ubicado en Costa d’en Blanes que ofrece uno de los mejores espectáculos de delfines del mundo. Dispone de acuarios, aviarios, espectáculos de aves exóticas o de leones marinos, etc. y desarrolla además proyectos educativos y de investigación.

Los amantes del lejano oeste no pueden perderse el Western Park, en Magaluf, el único parque acuático de Mallorca inspirado en el lejano oeste. Junto a un gran número de toboganes, piscinas y zonas de solárium existen grandes zonas de juegos para todas las edades. O el innovador parque temático Katmandú Park, que donde los ‘peques’ pueden vivir una experiencia interactiva, ya que combina tecnología punta con la diversión de siempre. Se trata del primer parque temático de Mallorca que con hotel + habitaciones temáticas relacionadas con el parque. Un acierto asegurado si se busca una estancia inolvidable en familia.

Diversión y deportes acuáticos

¿Gusta el deporte? Y a quién no, si se practica en un marco así, Y es que más allá de disfrutar de las espectaculares playas y calas de la zona para dar paseos o tomar el sol, Magaluf también ofrece interesantes actividades de ocio en el mar que cobran especial relevancia durante el verano, como el surf, kitesurf, esquí acuático, fliteboard, snorkel, buceo o kayak.

También en estos meses sobran lugares en Calvià para sumergirse y perder la noción del tiempo. Uno de ellos es el Hippy Market, un mercado dedicado a la artesanía, los productos de proximidad y el entretenimiento familiar. Para quienes los espectáculos son un ‘must’ al viajar con niños, Calvià tiene preparado el Pirates Adventure, con exhibición de acrobacias ambientadas en la época que los piratas dominaban los 7 mares.

Naturaleza y cultura

El atractivo de Magaluf reside en su localización dentro de la isla de Mallorca, su cercanía a Palma y su integración en Calvià. Este extenso municipio dispone de varios núcleos de población y zonas turísticas diferenciadas que se complementan. Uno de sus enclaves privilegiados es el Paseo Calvià, el mayor parque lineal de Europa, con una longitud de 32 km. No hay que dejar de visitar el extenso Parque Arqueológico Puig de Sa Morisca o la Finca Galatzó, puerta de la Serra de Tramuntana, donde pueden realizarse todo tipo de actividades en la naturaleza.

Quienes decidan alargar sus vacaciones hasta primeros de septiembre no pueden perderse las Fiestas del Rei En Jaume, el acontecimiento cultural y festivo más representativo del municipio de Calvià. En ellas se recrea el desembarco del Rey Jaime I el Consquistador en la costa de Santa Ponça en 1229 y las batallas entre cristianos y musulmanes. Estas fiestas combinan el conocimiento histórico (actividades tradicionales y de conmemoración histórica), la cultura popular, el arte y las actividades de ocio y música más actuales y atractivas. Un elemento muy importante de la fiesta es el casco del Rei En Jaume, con forma de grifo, que se ha convertido en el símbolo de la fiesta. Como colofón, el espectáculo de fuegos artificiales llena el cielo de la bahía de Santa Ponça de luz y de color.

