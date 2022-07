Idoia Iturbe, socia de Coben, entre las top 100 Inversoras más activas del ecosistema startup español

Idoia Iturbe, emprendedora e inversora, que junto a Unai Carmona e Iker Camara está al frente de Coben Group, ha sido considerada como una de las inversoras de referencia en el ecosistema startup español según El Referente. La emprendedora e inversora eibarresa ha sido incluida en el Informe TOP100 de mujeres inversoras más activas del ecosistema de startup español publicado recientemente por El Referente, donde buscan visibilizar el rol de las inversoras españolas en el sector de las startups El diario El Referente ha publicado recientemente el primer Informe TOP100 de mujeres inversoras más activas del ecosistema de startup español, donde busca visibilizar el rol de las inversoras españolas en el sector de las startups tanto directoras y co/fundadoras de VCs como business ángeles independientes e integrantes de diferentes clubes de inversión. (Enlace al Informe: https://elreferente.es/ecosistema/top-100-mujeres-inversoras-del-ecosistema-startup-espanol/).

La joven eibarresa, Idoia Iturbe, acumula más de una década de experiencia en desarrollo de negocios a nivel internacional, además de actuar como emprendedora e inversora en startups digitales.

Actualmente se encuentra volcada en su rol de Directora cofundadora de Coben Group. Se trata de una sociedad fundada en Bilbao, junto a sus socios Unai Carmona e Iker Cámara (ex-Ticketbis*), que integra Coben Ventures como vehículo de inversión en startups con capital propio, Coben Sherpa a modo de incubación y aceleración de proyectos y Coben Services, a modo de consultoría en diferentes áreas.

Pero lo más destacado es la iniciativa de Coben Club (https://cobenclub.com/).

Como los socios indican, “sabemos que en Euskadi hay capital, y además estamos convencidos de que en muchas ocasiones ese capital está en manos de personas que con ese dinero quiere generar un impacto ayudando a startups y emprendedores que están en una fase muy temprana”. Y, "entendemos que en Euskadi las cosas se hacen con discreción, que si muchos no invierten no es porque no tienen medios, sino porque en ocasiones no entienden este mundo “startupero” de vocablos a lo Silicon Valley y fama de mucho humo y pelotazos.”

La intención con la que nace la iniciativa de Coben es: acercar el mundo de la inversión en startups a más gente, ofrecer formación ya que cuando se endiente este sector es cuando se puede valorar si invertir o no, eliminar la preconcepción de que hace falta tener mucho dinero para invertir, y por último y uno de los valores más importantes, animar a que haya más mujeres inversoras.

Idoia Iturbe, mencionaba en una entrevista reciente que en muchas ocasiones es la única mujer en muchos consejos, reuniones, etc. y eso tiene que cambiar. “al principio no me sentía cómoda compartiendo que haya sido seleccionada en el Informe. Pero, creo que toca desprendemos del mayoritariamente injustificado síndrome del impostor, y dar visibilidad a lo que muchas mujeres hacemos, aunque sea con nuestro pequeño granito de arena. De esta forma espero que otras mujeres se animen, no solo a invertir, sino también a emprender. Y aquí estamos para lo que necesitéis”.

Y, Coben, haciendo un claro guiño al significado de la palabra: Akelarre, quiere justamente convertirse en un lugar de inclusión, y diversidad con una relevante presencia femenina.

A diferencia de otras zonas como Barcelona, Madrid y Valencia, en Euskadi no hay asociaciones, clubes, o agrupaciones que aglutinen a Business Angels que invierten en startups. Recientemente se han creado fondos de inversión pero existe una oportunidad en las fases tempranas donde los importes necesarios para la inversión son menores y hay cabida para Business Angels.

Seguiremos de cerca la evolución de este joven equipo de profesionales que tienen un valor diferencial en como acercar el mundo de la inversión en startups a un público joven y cercano, además de apostar por la diversidad y la inclusión.

*Ticketbis: se trata de un referente de startup de éxito en el ecosistema vasco. Proyecto fundado por Jon Uriarte (recientemente nombrado Presidente del Athletic de Bilbao) y Ander Mitxelena y que fue adquirida en el 2016 por StubHub, filial de Ebay, por una cifra pública de 165 Millones de Euros.

Más información sobre Idoia

Anteriormente, Idoia ocupó el puesto de Managing Director de la sede de Euskadi para Demium. Se trata de la Creadora de Startups o también denominadas Startup Builders más activas a nivel europeo. También fundó Globalik, consultoría de internacionalización, donde aportó su experiencia como Directora Regional de Oriente Medio para Big Media Group desarrollando Investment Reports para CNA (Singapur), y su trayectoria como Directora de Desarrollo de Negocio de algunas startups del ecosistema (ej. Duplays en Dubai). Y además, ha ejercido en varias ocasiones el rol de Directora Internacional para compañías europeas en la introducción a mercados globales.

Y compagina su trabajo cotidiano con ser profesora de International Marketing en Deusto Business School, blogger ocasional (Diario Vasco) y activa en conferencias, eventos, jurados y premios del ecosistema startup nacional e internacional.

Entre su portfolio de startups en las que ha invertido se encuentran Aplanet, Berba , Legit Health, Ordatic, Fisify, Blainebox, Boxify, Yuvod, etc.