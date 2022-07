​Los hombres también se apuntan a las pedicuras de verano El uso de sandalias es unisex y los problemas que sufren en los pies son idénticos a los que padecen las mujeres Redacción

Las pedicuras masculinas, especialmente en verano, son cada vez más demandadas, puesto que además el uso de sandalias es unisex y los problemas que sufren en los pies son idénticos a los que padecen las mujeres. María Jesús Peinado, responsable de estética en Homine Madrid, señala que los hombres que acuden todas las semanas lo que quieren es poner a punto sus uñas, cuidar las cutículas y eliminar los talones agrietados o cualquier tipo de dureza.



Cada vez son más los hombres que optan por hacerse una pedicura en un centro de estética: “Los productos utilizados como aceites o cremas no se tienen habitualmente en casa, además muchos no saben como se deben aplicar, con qué frecuencia… es mucho más cómodo acudir a un salón y sobre todo en verano, es cuando más lo hacen” – nos cuenta María Jesús Peinado, responsable de estética en uno de los salones de belleza masculina más señeros del barrio de Salamanca: “Contamos con productos específicos para tratar y cuidar los pies del hombre, tanto cremas como aceites que actúan como protectores, fortaleciendo por ejemplo las uñas y previniendo también posibles afecciones”.

La experta recomienda hacérsela una vez al mes (cada cuatro semanas): “La pedicura en nuestro salón es un tratamiento intensivo que engloba lo mejor de una tradicional, como es el cuidado y tratamiento de cutículas, limado, exfoliación y limpieza, complementado por un tratamiento de bienestar que consigue mejorar la salud del pie, activar la circulación y reducir tensiones”.

Pedicura masculina Homine Madrid: paso a paso

Paso 1: La especialista evalúa el estado de los pies. Paso 2: Los desinfecta. Paso 3: Se realiza un peeling/exfoliación. Paso 4: Baño de pies en un pediluvio con agua jabonosa. Paso 5: Se arreglan las uñas, se cortan, se liman y se retiran las cutículas. Paso 6: Se liman las durezas. Paso 7: Se hace un tratamiento de termoterapia a base de parafina que humecta las capas profundas de la pies ayudando así a hidratar, alimentar y rejuvenecer su aspecto. Aparte, trabaja sobre articulaciones, tendones y ayuda a la energía del cuerpo equilibrándola a través del calor. Paso 8: Masaje de pies, con múltiples beneficios como la mejora de la circulación sanguínea, siempre con movimientos lentos y profundos para relajar el sistema nervioso, y con movimientos más enérgicos y activos para estimular los nervios motores, produciendo una sensación de bienestar que se termina con una crema de menta piperita. Tiempo aproximado: 45 min. Precio: 37€



Cosmética para los pies que puedes guardar en tu maleta

Por ejemplo, la firma Petal Fresh presenta un exfoliante para pies muy suave que combina carbón activado con aceite de árbol de té y cáscaras de nuez molidas para también desintoxicarlos. Se aconseja masajear ligeramente para suavizar los callos y la piel áspera. La norteamericana BCL SPA lanzó hace unos años Sea Kelp de la línea Natural Remedy que ayuda además con problemas de callosidades. En cuánto a ORLY, dos productos muy diferentes: Nails for Males, un esmalte especial para hombres con acabado semimate y que no deja color, y la crema hidratante Rich Renewal, siendo la de toronja y papaya, llamada Pucker, la más veraniega.

