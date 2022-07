Filmin estrena el próximo viernes 15 de julio, en exclusiva en España, la película "La Ejecución", thriller ruso que se estrenó con éxito en la última edición del Festival de Sitges, donde recibió una Mención Especial a la Mejor Ópera Prima. La película, dirigida por el debutante Lado Kvataniya, sigue la investigación a lo largo de más de una década de un asesino en serie de mujeres, en las postrimerías de la Unión Soviética. La trama, dividida en episodios, da constantes saltos en el tiempo, propone pistas al espectador para que participe en el juego de descubrir al asesino, y acaba desplegando en su último acto una serie de sorprendentes giros de guión que desmienten todas las expectativas creadas hasta ese momento.



Quería que los espectadores participaran en la investigación, que recogieran las piezas del rompecabezas esparcidas a lo largo de la película, y que llegaran a sus propias conclusiones, explica Kvataniya. El director se inspiró en diversos casos reales de asesinos en serie en la Unión Soviética, siendo Andréi Chikatilo (el personaje en el que se basó "Ciudadano X") uno de los referentes más obvios. Kvataniya era un niño en los últimos años de la URSS, periodo histórico en el que se ambienta el film: Era pequeño pero me acuerdo del miedo que se vivía cuando la Unión Soviética se vino abajo. No tenía ni idea de lo que estaba pasando pero mi familia y todo el mundo alrededor estaba asustada. Y yo sentía angustia todo el tiempo. A pesar de ello, afirma que Rusia sigue viviendo así, con los mismos pensamientos y sentimientos. El conflicto de la película sigue existiendo, cuando crees que has entrado en el sistema, este te rompe.

Kvataniya cita "Memories of Murder", de Bong Joon-ho, como uno de los referentes más claros del film, así como el cine de sus compatriotas Aleksei Balabanov y Aleksei German. La película está protagonizada por Niko Tavadze ("The Parts"), que pasa por varias transformaciones físicas y está magnífico en su papel de Issa Davydov, el investigador principal del caso.

Sinopsis Durante años, las fuerzas policiales rusas han intentado detener al asesino en serie más inteligente y buscado del país. Pero incluso cuando lo atrapan, nadie puede demostrar su culpabilidad. A medida que se intensifica la persecución, la investigación se vuelve cada vez más personal entre el detective y el sospechoso.

La Ejecución Título original: Kazn.

País y año de producción: Rusia, 2021.

Duración: 130 minutos.

Dirección: Lado Kvataniya.

Guion: L. Kvataniya y Olga Gorodetskaya.

Fotografía: Denis Firstov.

Reparto: Niko Tavadze, Daniil Spivakovsky, Yuliya Snigir, Ekaterina Ermishina, Olga Lapshina, Vladimir Mayzinger, Elena Morozova, Ivan Mulin

Lado Kvataniya DIRECTOR Nació en Moscú en 1987 aunque se crió en Georgia. Ha dirigido diversos cortos y videoclips, que han participado en una veintena de festivales. Se alzó con el Young Director Award del Festival de Cannes en 2016 con el video musical "One Lone Survivor", y cosecha una experiencia arrolladora en publicidad. "La Ejecución" es su primera película.