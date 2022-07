¿Sufren más averías los vehículos híbridos o eléctricos? Respuesta a las principales dudas sobre el mantenimiento y revisión de este tipo de vehículo Redacción

jueves, 7 de julio de 2022, 11:28 h (CET) España apuesta firmemente por el vehículo eléctrico. De esta forma, el objetivo no es otro que alcanzar los 5 millones de vehículos con este tipo de tecnología. Para lograrlo, se ha ampliado el Plan Moves con 225 millones de euros y se espera llegar a los 250.000 vehículos eléctricos el año que viene y a la instalación de 100.000 puntos de recarga. Ante esta cada vez mayor apuesta y presencia del vehículo eléctrico, Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, responde a las principales dudas que pueden tener los usuarios en lo que respecta a averías y mantenimiento en este tipo de automóviles: ¿están los talleres preparados para la revisión y reparación de estos vehículos? ¿Se averían más que los coches de gasolina o diésel? ¿Requieren de un mantenimiento especial? ¿Qué avería puede ser la más costosa?



Ante las muchas dudas que pueden surgir sobre el mantenimiento y reparación de vehículos eléctricos y debido al gran impulso que están teniendo en España, Víctor Pardo, Market Manager y proyectos Taller de Norauto, resuelve las principales dudas que muchos conductores pueden tener acerca de la revisión y reparación de este tipo de vehículos eléctricos:

1-¿Los coches eléctricos deben realizar más revisiones? No, las mismas que un vehículo térmico, aunque su frecuencia va a depender de la marca. Por supuesto, se revisan diferentes elementos en función del tipo de vehículo. Lo ideal es realizar una revisión en profundidad cada año para una mayor seguridad y comprobar determinados elementos como la batería y aquellos más de desgaste como son neumáticos, frenos… antes de desplazamientos largos.

2-¿Se averían más que los coches diésel o gasolina? En realidad no hay motivo para que sufran más averías que un coche gasolina o diésel, todo lo contrario. Se podría pensar en el mayor sufrimiento de los neumáticos al soportar mayor peso y par de estos vehículos pero hay varios estudios que demuestran que no es así. De hecho, los eléctricos puros o la parte eléctrica de los híbridos sufren menos averías si lo comparamos con un motor de combustión.

3-¿Qué averías son las más frecuentes en este tipo de vehículos? Entre las averías específicas más habituales en vehículos eléctricos encontramos la batería y los conectores de carga. Por supuesto, debemos tener en cuenta que al igual que los vehículos gasolina o diésel, suelen requerir cambios en las luces, sustitución de frenos y neumáticos, cambio del filtro del habitáculo…

4-¿Están los talleres preparados para la revisión y mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos? Los profesionales de Norauto han recibido la formación necesaria para realizar el mantenimiento de vehículos híbridos y eléctricos. Igualmente, nuestros talleres se han adaptado y cuentan con la tecnología necesaria. Así, por ejemplo, nuestros mecánicos disponen de guantes aislantes, elementos de señalización, herramienta de mano aislada de 1000 voltios… El cliente puede acudir con su coche eléctrico a cualquiera de nuestros 90 autocentros repartidos por toda España donde podrán hacer el mantenimiento de su coche sin perder la garantía del fabricante.

5-¿Qué diferencias hay en lo que respecta a la revisión respecto a vehículos gasolina o diésel? En Norauto hemos establecido 9 controles específicos. Por un lado, comprobamos el refrigerante del motor eléctrico y la batería. Por otro, revisamos el estado del cable de carga, así como los cables y fundas de los cables de alta tensión. También miramos el pack de baterías (si es accesible), el estado del conector de carga y realizamos un diagnóstico electrónico del pack de batería. Por último, realizamos tres controles técnicos para conocer el estado de salud de la batería de alta tensión.

6- ¿Las altas y bajas temperaturas pueden afectar a los vehículos eléctricos? ¿De qué forma? Claro. De la misma manera que las temperaturas extremas afectan de forma negativa a cualquier tipo de batería. Pero no hay que preocuparse porque estos vehículos se testean en ambas condiciones para mejorar estos aspectos.

7-¿Cuesta más pasar por el taller con un vehículo eléctrico? Lo cierto es que no. Los talleres hemos ajustado mucho los precios. Además, debemos tener en cuenta que en general suelen pasar menos por el taller al tener menos averías.

8-¿Qué avería puede ser la más costosa en este tipo de vehículos? El cambio de batería, aunque con el paso del tiempo y la popularización de los precios debe disminuir.

9-¿Los talleres también están preparados para la revisión pre ITV de vehículos híbridos y eléctricos? En primer lugar, hay que tener en cuenta que efectivamente los vehículos eléctricos deben pasar la Inspección Técnica de Vehículos al igual que los coches gasolina o diésel. Hasta la fecha se rigen por la misma normativa de inspección y no hay puntos de control específicos para ellos. Por supuesto, los eléctricos no se someten a la prueba de emisiones, aunque los híbridos sí que tendrán que hacer la de ralentí.

