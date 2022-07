​El caballo ciego, de Kay Boyle Editorial Muñeca Infinita Francisco Vélez Nieto

jueves, 7 de julio de 2022, 09:59 h (CET) Es todo un desafío y refugio para el buen lector la lectura de esta novela corta titulada El caballo ciego, de Kay Boyle, la escritora deslumbrante de la generación Pérdida, todo cuando sobre nuestras cabezas de la sociedad podrida en la que navegamos bajo la aterradora amenaza de la Era Orwelliana donde la sociedad se va adentrando en una alineación obediente. La buena lectura de calidad y no de mero entretenimiento teledirigido, se convierte en el refugio de aquellos que consideran: Leo, luego existo. Existo por sí mismo, luego pienso.



Esta sensación se puede considerar, el placer de tener un libro entre las manos y poder enjuiciar una obra de tierna calidad en el descanso del guerrero, del asediado por el poder de 1984 del “Gran Hermano.

Esta extraordinaria novela corta es el retrato de una familia en 1938. A una joven, casi que espera la pronta llegada de su mayoría de edad, cuando le regalan un caballo castrado que parece ser que está o se ha quedado ciego inesperadamente en el eje central en un enfrentamiento de un triángulo compuesto por la joven, su padre un artista culto y sensible personaje que ha caído en la enredadera del alcohol en una lucha contra sí mismo para superar la derrota. Por otra parte una madre con cruda personalidad dueña del potrero criador de caballos como negocio que produce sus frutos. Ella, madre, que ante esta situación del caballo ciego, considera con energía y lógica profesional como entendida en estos menesteres el animal debe ser sacrificado.

Es el inicio de un pulso triangular entre un padre creador y sensible, artista, una madre de sólida energía pragmática y una hija que sueña con lograr su independencia frente al impedimento de su propia madre que le obliga a continuar junto a ella en el negocio de los caballos.

Un escenario en el que este trío de protagonistas convierten en un verdadero pulso, gana la razón. Lo que se convierte en unos diálogos que embargan por su calidad y contenido al lector por su agudeza y las formas con las que se expone en este juego de trío de ases, provocando toda una tensión envolvente admirable en la narración de ellos y los intereses envolvente en el ambiente narrativo de esta humana historia cuya sencillez de los planeamientos de ese vivir por ser lo que se desea, tensión in crescendo y conciencia moral: sencilla en narración que emana sus coloquios narrativos, dócil y profunda en los interioress de los personajes. Magistral muestra del arte creativo de narrar de una autora, que rehuyó ser adscrita a la Generación Perdida, es una de las escritoras norteamericana de unos principios de la libertad creadora y social.

