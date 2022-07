8 de cada 10 mujeres que superan un cáncer consiguen tener un bebé al año siguiente Comunicae

miércoles, 6 de julio de 2022, 16:53 h (CET) Con las medidas de preservación de fertilidad adecuadas, más del 50% de los pacientes tienen un hijo con sus propios gametos. Sin embargo, el 90% de los pacientes tienen que recurrir a la donación de gametos o embriones para tener un hijo sano. La clínica Fertilab Barcelona incorpora al Dr. Alex Garcia-Faura como nuevo Director de I+D+i y Director de la Unidad de Oncofertilidad En los últimos 20 años, la oncofertilidad es una de las especialidades que está logrando una fuerte relevancia, ya que más del 80% de los pacientes sobreviven a un cáncer con una excelente calidad de vida. Sin embargo, han experimentado un aumento de casos de cáncer ginecológicos de personas en edad reproductiva y cáncer infantil. Además, recientemente se ha experimentado un aumento exponencial de casos de cáncer de colon y pulmón por el aumento de mujeres fumadoras. Por ello, la oncofertilidad como disciplina trabaja por mejorar la salud reproductiva de aquellas pacientes que superan el cáncer con el objetivo de que puedan planearse un proyecto familiar una vez superada la enfermedad.

Otro factor a tener en cuenta es el retraso de la maternidad que, en España, sitúa la edad media del primer parto entre los 27 y los 32 años. Esta tendencia provoca que la edad de embarazo y la edad de riesgo de cáncer coincidan cada vez más, especialmente a partir de los 40 años. Según datos de la clínica de reproducción asistida Fertilab Barcelona, más del 90% de supervivientes de cáncer son aceptados por el Comité de Oncofertilidad para iniciar su proyecto de familia. De estos, más del 80% de pacientes consiguen finalmente su objetivo de traer un bebé sano a casa, en un tiempo medio desde la primera visita hasta el parto de entre un año y año y medio, dependiendo de si existen otros problemas añadidos de esterilidad. Si se han tomado las medidas pertinentes de preservación de fertilidad, como la congelación de óvulos o semen, más del 50% de los pacientes tendrán un hijo con sus propios gametos. Aun así, en la actualidad, el 90% de los pacientes tienen que recurrir a la donación de gametos o embriones para tener un hijo sano en casa.

En este sentido, el Dr. Alex Garcia-Faura, reputado especialista e investigador en reproducción asistida a nivel internacional, declara que “las pacientes necesitan que alguien les diga que sí que es posible. Nos encontramos casos que desde que la paciente se cura del cáncer hasta que consulta por primera vez llegan a pasar 8 años. Las mujeres deben conocer sus opciones, queremos que no se demoren, consulten y se informen. En el caso de un diagnóstico reciente, es importante solicitar una primera visita urgente con una unidad especializada”.

El Dr. Garcia-Faura se ha incorporado recientemente a Fertilab Barcelona para liderar la Unidad de Oncofertilidad, especializada en pacientes que han superado un cáncer, gracias a su dilatada experiencia y especialización en este campo de la medicina reproductiva, en el que ha impulsado diversos proyectos y ha recibido diversas distinciones a nivel nacional e internacional. Después de 18 años desarrollando su carrera profesional en otros proyectos de la ciudad de Barcelona, se une a Fertilab Barcelona al servicio de mujeres y parejas que desean cumplir su sueño de tener un hijo. Además, el médico e investigador catalán asumirá el rol de nuevo Director de Investigación, Desarrollo e innovación de la clínica barcelonesa y de su banco de gametos Fertibank.

¿Qué posibilidades hay de tener un hijo después de un cáncer?

El Dr. Garcia-Faura, presenta cuatro aspectos a tener en cuenta para cuidar la salud reproductiva y conocer las posibilidades de tener un hijo después de un cáncer.

Preservar la fertilidad. Ante un diagnóstico de cáncer, es imprescindible como paciente conocer las distintas opciones de las que dispone para preservar su fertilidad. Desde técnicas que pueden reducir los riesgos del tratamiento oncológico sobre su futura fertilidad, hasta técnicas que permiten preservar gametos (óvulos o semen) o embriones para poder ser madre en el futuro. Recopilar la máxima información posible. Una vez superado el tratamiento oncológico, es necesario recopilar toda la documentación para garantizar que la gestación es segura, y poder saber el momento idóneo y el método a seguir para conseguir un embarazo. Acompañamiento psicológico. Es clave el apoyo psicológico de la paciente en este momento de gran angustia por el cáncer, al mismo tiempo en que debe plantearse preguntas sobre su futuro reproductivo. Tener una imagen global con opciones personalizadas. Evaluar los riesgos del tratamiento oncológico sobre la gestación, y de la gestación sobre el riesgo de recurrencia del cáncer. Se debe decidir conjuntamente qué opciones son posibles, y cuáles suponen un riesgo excesivo o que no se puede asumir. Con la incorporación del Dr. Garcia-Faura, Fertilab Barcelona y Fertibank siguen apostando por el talento y la experiencia para seguir fundamentando sus servicios de reproducción asistida en la excelencia médica, la internacionalización, la innovación e investigación y la personalización de los tratamientos en base a diagnósticos precisos y adecuados para cada paciente, con equipos multidisciplinares y un enfoque más humano. El seguimiento humano del paciente no influye en las tasas de éxito, sino en hacer el camino más fácil y tomar decisiones consensuadas.

Fertilab Barcelona trabaja desde hace más de 25 años con el firme propósito de que sus pacientes hagan realidad su sueño de tener un bebé con las técnicas más adecuadas y avanzadas, ofreciendo las mayores garantías de éxito con los menores riesgos, mediante medicina reproductiva personalizada real y excelencia médica y científica en el diagnóstico e implementación de los tratamientos de fertilidad y reproducción asistida.

