¿En qué consiste, cuáles son los efectos y la recuperación de la mesoterapia capilar?, por Élite Capilar Emprendedores de Hoy

miércoles, 6 de julio de 2022, 11:43 h (CET)

La mesoterapia capilar es un procedimiento de última generación basado en la aplicación de microinyecciones en la dermis del cuero cabelludo. Mediante este método, se inoculan una serie de vitaminas, aminoácidos, oligoelementos y reguladores hormonales. El complejo contenido en la inyección también incluye polinucleótidos y vasodilatadores.

Los expertos de Élite Capilar, un centro con gran experiencia en este campo de la medicina, explican que el objetivo es reactivar la renovación celular. Destacan que el compuesto actúa sobre la piel y favorece el buen funcionamiento del folículo piloso. El resultado es una cabellera más fuerte y saludable.

Efectos inmediatos y prolongados de la mesoterapia capilar Élite Capilar es un centro especializado en la aplicación de tratamientos capilares en Benidorm y Elche. Disponen de las últimas tecnologías en soluciones contra la pérdida de cabello, entre las que destacan el injerto capilar a través del método FUE. Asimismo, son expertos en micropigmentación, aplicación de plasma rico en plaquetas, láser de baja intensidad, trasplantes de cejas y barba y test genético capilar. Con la mesoterapia capilar se han convertido en un centro de referencia. Sus especialistas aseguran que la aplicación de este procedimiento tiene efectos inmediatos y prolongados. Entre estos destaca el control de la caída del cabello, así como el efecto en las pérdidas temporales o prolongadas. Esta técnica también resulta favorable para un crecimiento más saludable del pelo que está en la llamada fase telógena.

Estos beneficios inmediatos conllevan a resultados más permanentes en el tiempo. El equipo de Élite Capilar asegura que el resultado la larga es una cabellera más bonita y brillante. Será más resistente a los agentes tóxicos externos y a los desequilibrios internos del organismo, producto de malos hábitos o de otros tratamientos médicos.

¿Cómo es la recuperación tras las sesiones de mesoterapia capilar? El proceso de recuperación tras las sesiones de mesoterapia capilar es tan importante como la intervención en sí. Aunque existen particularidades en cada paciente, por lo general, los especialistas recomiendan una dieta equilibrada para mantener el cabello fuerte y sano. Los médicos de Élite Capilar recomiendan nutrientes que sean ricos en ácido fólico, hierro y antioxidantes como los vegetales y algunas proteínas. También es fundamental el consumo de vitaminas A, B, C y E para reforzar los beneficios del tratamiento.

La mesoterapia capilar es un procedimiento personalizado que requiere un diagnóstico inicial para decidir aspectos como la cantidad y periodicidad de las sesiones. Cada una de ellas dura aproximadamente unos 30 minutos y los resultados comienzan a ser visibles, por lo general, a partir de la tercera aplicación. Es una técnica apropiada tanto para hombres como para las mujeres.

Los expertos advierten que este procedimiento está contraindicado para personas que estén pasando por un tratamiento de quimioterapia o que sean diabéticas. Igualmente, es contraproducente en mujeres embarazadas o lactantes, pacientes con insuficiencia renal o hepática y menores de edad. Los especialistas añaden que tras una sesión de mesoterapia, no es recomendable acudir a un spa, sauna o bañarse en una piscina.



