Bodega Fos, la expresión del ‘terroir’ de Elciego

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:58 h (CET) Asentada en el corazón de la Rioja Alavesa, lugar privilegiado de viñedos viejos, entre lomas y planicies que semejan a un oleaje verde intenso en primavera y de matices dorados-rojizos en otoño. Un paisaje único festoneado de olivos, dólmenes, restos prehistóricos, villas medievales con recintos amurallados, casas solariegas e iglesias románicas y góticas.

En este panorama tan excepcional es donde se ha levantado el edificio de la bodega, diseño del prestigioso arquitecto Enrique Muga, que ofrece una arquitectura singular integrada en espectacular paisaje riojano, a los pies de la Sierra Cantabria.

“La bodega Fos se cimienta en la experiencia adquirida desde la fundación, en el año 2006, fecha en la que hicimos la transición desde la bodega tradicional Palacios Sáez al nuevo proyecto, con el fin de dar rienda suelta a la pasión de elaborar grandes vinos. Nuestros viñedos propios permiten recorrer todo el camino de la cepa a la copa con un alto nivel de excelencia, donde los pequeños detalles se vuelven gigantes. Es una apuesta clara por los vinos de terroir, la exclusividad de una producción reducida reservada sólo para unos pocos.

Realizamos una vendimia manual y los racimos llegan en minutos a la bodega e inmediatamente pasan a cámaras de refrigerado durante 12 horas para estabilizar la uva en torno a 7 grados centígrados; posteriormente las uvas pasan por la desgranadora óptica Pellenc, para separar los granos perfectos que son los que vamos a usar en nuestros vinos.

Nuestros nuevos vinos, como Fos Baranda o Finca Zuriena, ponen en valor grandes factores diferenciales: viñedos centenarios de Tempranillo y Viura en suelos únicos. La variedad Tempranillo, considerada autóctona de La Rioja y característica de esta Denominación, ocupa más del 75% de la superficie de cultivo y es enológicamente muy versátil, capaz de producir vinos con largo envejecimiento, muy equilibrados en grado alcohólico, color y acidez, y con un paladar franco, suave y afrutado, que evoluciona a aterciopelado cuando envejece”. Afirma, con cierto orgullo Michel Murua, Director Técnico y Gerente de la bodega.

Michel señala de nuevo que sus vinos han sido elaborados con cepas ubicadas a 450 metros sobre el nivel del mar, en suelos arcilloso-calcáreos profundos y pobres dentro de un clima mediterráneo con influencia continental, con una pluviometría baja, 400 mm como promedio de lluvia al año, sufriendo veranos secos e inviernos largos y rigurosos y con acusadas oscilaciones térmicas a lo largo de las estaciones.

FOS BARANDA 2018 Elaborado con cepas muy viejas de tempranillo; fermentación alcohólica con suaves remontados, control de temperatura y posterior fermentación maloláctica.

La cata Color granate, limpio y brillante, con capa media-alta. Aromas de fruta roja y negra, notas de regaliz, junto con tonos especiados y balsámicos. En boca se muestra sabroso, fresco, untuoso, con taninos maduros, suaves y agradables. Un retronasal largo sugiere ser acompañado con pochas a la riojana, chuletillas de cordero al sarmiento, asados de los montes de Cameros, y quesos curados de la región, para rematar un almuerzo memorable.

Ficha Rioja Alavesa Tempranillo 100% 14 meses en barrica de roble francés Vol. 14,5% Precio: 29,90 €

FINCA ZURIENA Obtenido de cepas de Viura de más de 60 años de antigüedad; señalan en la bodega que dicha variedad es plantada entre las cepas tintas, especialmente en los cabeceros. Este método tradicional de viticultura es denominado corrillos. En el pasado se vinificaba conjuntamente con las variedades tintas para ayudar a mejorar la acidez y el color de los vinos tintos.

La cata Color amarillo dorado, limpio y brillante. Aromas de manzana verde, tonos balsámicos de la barrica, matices minerales de caliza y recuerdos de pastelería. En boca se muestra estructurado, especiado, untuoso, glicérico, con buena acidez y una permanencia larga que le hace aconsejable para aperitivos informales con ruedas de ibéricos, quesos de tetilla, gambas de Huelva, mariscos de las Rías Biaxas, platos de pasta, arroces mediterráneos y pescados a la espalda; reservando un vasito final para degustar unas filloas recién hechas.

Ficha Rioja Alavesa Viura 95% Cosecha: 2019 Cinco meses sobre sus lías en huevo de hormigón y posteriormente crianza de nueve meses en barricas de roble francés. Vol. 13,5% Precio: 30 €

FOS SALTAVIÑAS 2019 Conseguido de frutos de tempranillo, con más de 50 años de edad. Tras una vendimia manual, ya en bodega se realiza la fermentación alcohólica a baja temperatura y la maloláctica y crianza en barricas de roble francés.

La cata Color granate, de capa media y alto brillo. Fragancias de fruta roja y negra, notas de vainilla y coco, con recuerdos minerales y balsámicos equilibrados. Al paladar llega sabroso, fresco, potente, equilibrado y elegante. Un postgusto de fruta madura, con recuerdos ahumados y especiado, le hace estar presente en mesas bien vestidas para saborear parrilladas de verduras, cochinillo segoviano, carnes al carbón y quesos curados asturianos.

Ficha D.O. Ca. Rioja Tempranillo 100% Doce meses en roble francés y americano Vol.: 14% Precio: 11,90 €

