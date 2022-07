​Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado Son muchos los inversores que se inician en el mundo de las monedas digitales con Bitcoin Redacción

miércoles, 6 de julio de 2022, 08:17 h (CET)

Existen muchos tipos diferentes de criptomonedas en todo el mundo, pero, sin duda, entre las más conocida se encuentra Bitcoin, probablemente porque fue la primera moneda virtual que apareció en el mercado. Se creó en el año 2009 y posee una norma que limita su número a veintiún millones de bitcoins en circulación en todo el planeta, cuestión que, según los especialistas, responde a evitar situaciones inflacionistas.



Como sucede con el resto de criptomonedas, no está afectada por ninguna supervisión gubernamental ni existe autoridad que controle sus movimientos, es decir, no es moneda oficial en ningún país del mundo. Sin embargo, utiliza un registro electrónico férreamente cifrado que garantiza la fiabilidad de las transacciones realizadas con ella a través de internet.

El funcionamiento de esta popular moneda digital es bastante sencillo. No se requieren grandes conocimientos técnicos para adquirirla y poder usarla. El primer paso es proveerse de un ‘monedero’ virtual en el que guardar bitcoins. Es algo similar a lo que supone abrir una cuenta bancaria para monedas convencionales. Puede usarse desde un dispositivo móvil o desde el ordenador y se abre en las diferentes plataformas que ofrecen ese servicio.

Como se ha destacado, Bitcoin es, probablemente, la moneda digital más popular y conocida, y son muchos los inversores que se han iniciado en el mundo de las criptomonedas con esta moneda virtual. Sin embargo, en las últimas semanas monedas como Bitcoin o Ethereum han venido experimentado diferentes bajadas de su valor, situación que indica que, quizás, el mundo de las criptomonedas no es ajeno a los temores de recesión y de elevada inflación.

A pesar de estar sufriendo graves turbulencias y de haber cerrado el peor trimestre en una década, es interesante tener en cuenta que los últimos indicadores confirman que Bitcoin presenta una ligera recuperación y continua siendo uno de los activos con los que más se sigue operando.

Son muchos los inversores que se inician en el mundo de las criptomonedas con Bitcoin. Para ello, no siempre es necesario ser un experto en valores ni en inversión, especialmente gracias a la existencia de plataformas, como Bitcoin Era, que funcionan con un software impulsado por inteligencia artificial que escanea el mercado buscando oportunidades reales de negociación que proporcionen beneficios al inversor. De esta forma, el inversor solo ha de realizar un primer depósito y retirar sus beneficios. El resto del trabajo lo realiza la plataforma.

