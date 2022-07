Wayra se une a AstraZeneca como Innovation Partner para impulsar iniciativas innovadoras del sector salud Comunicae

martes, 5 de julio de 2022, 15:35 h (CET) Wayra y AstraZeneca impulsarán iniciativas innovadoras del sector salud a través del apoyo a startups que trabajen en soluciones aplicables a los principales retos a los que se enfrenta la sanidad Wayra, la iniciativa de innovación abierta de Telefónica, y la empresa farmacéutica AstraZeneca han firmado un acuerdo de colaboración para impulsar conjuntamente iniciativas de innovación dentro del sector salud.

A través de esta alianza, Wayra proporcionará a AstraZeneca acceso al ecosistema emprendedor y a su red de inversores al mismo tiempo que identificará startups cuyas soluciones puedan aplicarse a los principales retos sanitarios a los que quiere contribuir la farmacéutica. Las compañías podrán probar sus soluciones en entornos reales, con especial foco en las áreas de oncología, cardiovascular, renal y metabolico, respiratorio y vacunas e inmunoterapias.

Por su parte, AstraZeneca está intensificando su apuesta por la innovación para mejorar la vida de los pacientes mediante la ciencia y la tecnología. La compañía está inmersa en un proceso de transformación digital para maximizar el alcance de toda su actividad, y una de sus prioridades es acercarse al ecosistema innovador. En este sentido, el año pasado alcanzó un importante hito con la creación de la A.Catalyst Network, la red global interconectada de AstraZeneca que tiene el objetivo de catalizar toda la innovación que se está trabajando a nivel mundial y que ya cuenta con más de 20 hubs, 500 acuerdos, 100 soluciones en desarrollo, 300 startups involucradas y 20 soluciones escaladas.

Una de las principales actividades con la que trabajan ya ambas compañías es el ‘Reto CKD’ (Chronic Kidney Disease). La iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras para agilizar el diagnóstico y reducir la carga de la enfermedad renal crónica (ERC) una patología grave, progresiva y poco conocida que afecta a 1 de cada 7 adultos en España, un 15% de la población total1.

Para lograr este desafío, tanto Wayra como AstraZeneca buscan identificar soluciones innovadoras que contribuyan a realizar un diagnóstico precoz de la ERC apoyándose en las tecnologías más disruptivas como los biomarcadores digitales, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, el Big Data y ciencia de datos, los wearables, los dispositivos médicos, la atención conectada e internet de las cosas (IoT / IoMT)

Los candidatos que quieran participar en esta acción tendrán que completar un formulario antes del 8 de septiembre a través de la plataforma ckdchallenge.astrazeneca.es donde también encontrarán los requisitos de la solicitud. Los proyectos serán evaluados por un panel de expertos en base a seis dimensiones: el uso de la tecnología, la propuesta de valor para dar respuesta a una necesidad no cubierta, el potencial para mejorar la atención sanitaria y la calidad de vida, el grado de madurez del proyecto, la viabilidad para ser implementado y el grado de innovación.

“Para Wayra, la colaboración lo es todo. En un ecosistema de Innovación Abierta es fundamental construir fuertes lazos de colaboración con terceros que también crean en la innovación y la transformación digital. De esta manera maximizaremos nuestros esfuerzos conjuntos para escalar a las mejores startups. Estamos muy contentos de poder acompañar a AstraZeneca en su apuesta por trabajar conjuntamente con los emprendedores”, explica Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Desde AstraZeneca creemos que este tipo de acuerdos son fundamentales para acelerar la llegada de la innovación a la vida de las personas. Acercarnos a startups y al ecosistema innovador de la mano de plataformas como las que nos ofrece Wayra nos ayuda a trabajar de manera colaborativa, buscando sinergias y potenciando las fortalezas de cada uno de nosotros con un objetivo común, mejorar diagnósticos y procesos a través de la tecnología”, declara Rick R. Suárez, Presidente de AstraZeneca España

“Este acuerdo con AstraZeneca es clave para buscar soluciones diferenciales que vayan más allá de los productos y servicios tradicionales y, a su vez, refleja el compromiso de Telefónica de acercar los beneficios de la tecnología al día a día de las personas”, explica Micaela Martelli, directora de eHealth de Telefóncia.

