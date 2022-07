Pablo Suárez alcanza la Final del Rallycross de Suecia El piloto grancanario terminó quinto en el mítico circuito de Höljes Redacción

martes, 5 de julio de 2022, 12:13 h (CET)

La gran fiesta del Rallycross volvió a vivirse con intensidad este fin de semana en el mítico circuito de Höljes, en un Magic Weekend en el que Pablo Suárez volvió a demostrar de lo que es capaz. El arranque de temporada del FIA RX2e Rallycross Championship no pudo tener un escenario mejor, con el piloto grancanario alcanzando la Final después de pelear muy duro durante la competida Semifinal. Las tres terceras posiciones en las carreras de calificación (Heats) demostraron su buen ritmo, llegando a la novedosa Progression Race con todas las opciones intactas. Una sanción estuvo cerca de dejarle fuera, pero el aplomo, la constancia y el ritmo de Suárez decantaron la balanza a su favor.

El fin de semana comenzó cubierto de nubes que descargaron algunos chubascos, dejando la tierra y el asfalto de Höljes en condiciones muy complicadas. Bajo ellas, Pablo Suárez salió a realizar las dos tandas de prácticas con las que habituarse al trazado y poner a punto diferentes aspectos en el RX2e. La previsión meteorológica mejoró posteriormente, afrontando la Heat 1 con la esperanza de tener el trazado lo más seco posible.

Sin embargo, un leve chaparrón entre las dos carreras de esta primera calificatoria hizo que la segunda de ellas, en la competía Suárez, fuera más lenta que la primera. Aún con todo, el grancanario se hizo fuerte y terminó tercero. En la Heat 2, esta vez sí sobre condiciones más secas (aunque con cierta humedad en las zonas de tierra y en la Joker Lap), repitió resultado, asegurando la sexta posición absoluta en el ranking provisional y mejorando vuelta a vuelta su ritmo.

La actividad del sábado dejó paso a la del domingo, una jornada en la que la lluvia quiso hacer acto de presencia, aunque sin afectar a los participantes del FIA RX2e Rallycross Championship. Pablo Suárez salió a por todas en la matinal Heat 3, después de realizar algunos ajustes en el Warm Up que fueron clave en el desarrollo del día. Aprovechando todas las oportunidades y atacando con una estrategia sólida, repitió una nueva tercera posición con la que ascendió a la quinta en el ranking.

El siguiente paso fue afrontar la novedosa Progression Race, la cual determinaría los puestos de salida en las Semifinales. En ella, Pablo Suárez no pudo tener una buena salida, afrontando una primera curva en la que tuvo un leve contacto con uno de sus rivales. Aunque la acción no pareció ser más que un incidente de carrera, se apreció responsabilidad por su parte y recibió una sanción de tres segundos. Esto complicó la situación para el grancanario, pasando de la tercera a la cuarta plaza y encontrándose una situación súbita en las Semifinales.

Saliendo a la segunda Semifinal, encontró el ritmo, acertó con la estrategia y luchó con uñas y dientes hasta el final, protagonizando la carrera más emocionante del fin de semana en la que el líder no realizó el paso por la Joker Lap, lo cual implicó la penalización directa y fuera Suárez quien asegurara el pase a la final, siendo el tercer piloto más rápido y entrando de lleno en la gran carrera que iba a decidir el Rallycross de Suecia.

Con el objetivo conseguido, el grancanario se centró en hacer una bonita carrera para poner un buen punto final a esta primera cita de la temporada. Traccionando bien, evitó meterse en peleas sin fundamento y se fue a hacer la Joker Lap, presionando al rival de delante. Desafortundamente, la falta de visibilidad provocada por el propio fragor de la batalla, le impidió ver el guardarraíl de salida, golpeándolo. Suárez logró rehacerse y terminar la carrera en quinta posición, alcanzando su mejor resultado en el legendario trazado sueco de Höljes.

De esta manera, Pablo Suárez se coloca quinto en la clasificación general del FIA RX2e Rallycross Championship, llevando los colores de Gran Canaria por toda Europa y siendo reconocido por numerosos aficionados locales conocedores de la isla y aficionados al rallycross. La próxima cita del campeonato será el fin de semana del 30 y 31 de julio en el espectacular Nürburgring, circuito de grandes recuerdos en el que Suárez consiguió su primer podio la pasada temporada.

CLASIFICACIÓN GENERAL FIA RX2e RALLYCROSS CHAMPIONSHIP: 1) Viktor Vranckx - 20 2) Nils Andersson - 16 3) Isak Sjökvist - 13 4) Raül Ferré - 12 5) Pablo Suárez - 11 6) Filip Thorén - 10 7) Laia Sanz - 9 8) Catie Munnings - 8 9) Patrick O'Donovan - 6 10) Mark Flaherty - 5

