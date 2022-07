La firma de contratos fijos-discontinuos marcó un nuevo récord, multiplicándose casi por once en un año Según se desprende del informe elaborado por el Adecco Group Institute con datos del Ministerio de Trabajo Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 4 de julio de 2022, 11:41 h (CET) Acaban de darse a conocer los datos de paro del pasado mes de junio que han marcado un nuevo máximo histórico en el número de afiliados a la Seguridad Social con 20,35 millones de afiliados. Eso implica un incremento interanual del 4,3%, equivalente a 848.100 nuevos empleos en los últimos 12 meses, aunque es el más moderado en cinco meses. En cuanto al número de parados registrados, es de 2,88 millones de personas, 42.409 parados menos que el mes anterior. Son 733.800 menos que hace un año (-20,3%).

En palabras de Javier Blasco, director del Adecco Group Institute: “Como en años anteriores, junio fue un buen mes, pero con menor crecimiento en afiliación y descenso en el número de parados que el mes de mayo”. “Continúa el crecimiento de los indefinidos, que se estabilizan en el 44% de los contratos iniciales (antes de la pandemia estaban entre el 8% y el 10%), y los contratos por circunstancias de la producción ya son casi el 80% de los contratos temporales y crecen un 11,4% y ya son el 44% del total de la contratación”, subraya el director del Adecco Group Institute.

Por último, Javier Blasco plantea un escenario a futuro en el que “lo más habitual es que en julio continúe el aumento de la afiliación, aunque de forma más moderada que en mayo y junio. De ahí que la subida interanual podría alcanzar a ser de +4,3%, con 20,42 millones de ocupados. El paro podría descender un 16,6% interanual, con un total de 2,85 millones de parados”.

Datos más destacados

Tras haber caído por debajo de los 3 millones en mayo, en junio siguió bajando el número de parados. Como ya ha dado a conocer el Ministerio de Trabajo, el número de parados registrados en junio es de 2.880.582, 733.800 menos que un año antes. El número de parados se redujo un 20,3% interanual. Ya se encadenan siete meses seguidos con descensos superiores al 20%, algo que no había ocurrido nunca antes. Si desglosamos este dato por sexos, el paro continúa cayendo más entre los varones (-22,5%; el de mujeres bajó un 18,8%).

En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social ha marcado un nuevo máximo histórico con 20.348.330 personas afiliadas. Eso implica un incremento interanual del 4,3%, equivalente a 848.100 nuevos empleos en los últimos 12 meses, aunque es el más moderado en cinco meses.

Los Servicios continúan liderando el aumento del empleo, aportando más de 9 de cada 10 empleos creados en los últimos 12 meses (+5,4% interanual). El empleo asalariado (+5,1% interanual) creció 5 veces más rápido que el no asalariado (+0,9%).

La firma de contratos fijos-discontinuos marcó un nuevo récord, multiplicándose casi por 11 en un año. En mayo fueron el 16,1% de todos los contratos firmados; en junio, el 16,5%. Así, parecerían estar estabilizando su participación en el total.

La explosión de contratos fijos-discontinuos disparó la firma de contratos indefinidos, que crecieron un 353% interanual. En cambio, los temporales descendieron un 39,4%. En total se firmaron 1,77 millones de contratos (-1,6% interanual).

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.