Northgate señala el renting flexible como una de las mejores soluciones para la gestión de flotas

viernes, 1 de julio de 2022, 14:06 h (CET) Las empresas pueden beneficiarse de grandes ventajas en la gestión de sus vehículos corporativos que el modelo de renting tradicional no permite La gestión de una flota para una empresa supone una serie de gastos que, realizándose de manera correcta, puede llegar a suponer un ahorro gracias a las posibilidades que proporciona la opción del renting flexible.

Disponer de una cantidad determinada de vehículos propios para los trabajadores de una empresa puede ser un beneficio hasta que estos coches comienzan a necesitar revisiones y arreglos debido, en muchos casos, a la gran cantidad de kilómetros que recorren. Por esta razón, la opción de renting flexible Northgate se ha convertido en una de las mejores soluciones para la gestión de las flotas de empresas.

El servicio de renting flexible que proporciona Northgate permite que las empresas paguen únicamente por aquello que utilizan, es decir, no exige un compromiso en el plazo de la duración del contrato. Así, las empresas pueden disponer de un coche de renting durante el tiempo que sea necesario y pagando sólamente por el tiempo que necesiten el vehículo. La cuota incluye todo lo relacionado con el vehículo, permitiendo tener controlado el gasto que suponen los vehículos de trabajo mensualmente sin tener que afrontar desembolsos gastos imprevistos.

Diferencias con el renting tradicional

A diferencia del servicio de renting tradicional de para flotas, gracias al renting flexible no hay ningún tipo de permanencia por el alquiler de un vehículo y se puede cambiar de vehículo o devolverlo en el momento que se considere oportuno sin penalización alguna una vez pasado el tiempo mínimo de contrato.

De esta manera, las empresas y pymes tienen la posibilidad de mantener más estables y controlados todos sus gastos evitando el riesgo de asumir costes inesperados con sus vehículos de trabajo o tener que hacer frente a pagos por cancelación de un contrato, como sucede con el renting tradicional.

Servicios incluidos en la cuota mensual

La cuota mensual por el alquiler de un vehículo según el servicio de renting flexible no sólo incluye el uso del mismo sino que se incorporan todos los servicios de mantenimiento, asistencia en carretera, impuestos, seguros y la posibilidad de disponer de vehículo de sustitución en caso de necesidad.

