¿Qué debe tener una web para ser perfecta? Aspectos como la estética, la experiencia de usuario y la funcionalidad, son claves a la hora de impactar en el comercio electrónico Redacción

viernes, 1 de julio de 2022, 10:21 h (CET)

Cuando tomamos la decisión de montar un negocio en internet, es prioritario saber con qué requisitos debe cumplir el sitio web que estamos presentando a la audiencia. El consumidor actual tiende a huir de la mediocridad, fruto directo del alto volumen de oferta que existe hoy en día. Por consiguiente, para destacar por encima del resto de las opciones del mercado online, debemos lanzar una plataforma corporativa que pueda calar en su subconsciente. Aspectos como la estética, la experiencia de usuario y la funcionalidad, son claves a la hora de impactar en el comercio electrónico, y las mejores agencias de diseño saben cómo garantizar la excelencia en todos estos factores.

La psicología detrás del diseño web

En el mercado virtual existen modelos de negocios de todo tipo de áreas comerciales, lo cual ha derivado en una cierta saturación de la oferta. Ante tal realidad, es evidente que tenemos el imperante cometido de aplicar ciertas medidas destinadas a diferenciarnos del resto de las opciones, logrando calar en la memoria del consumidor medio. Por eso, una de las decisiones más inteligentes a la hora de lanzar una plataforma online es delegar en la agencia de diseño web Siglo Veinti2, una compañía que orienta este trabajo desde un prisma psicológico.

La mente del ser humano no necesita más que unos pocos segundos para identificar si algo le conviene o no. En consecuencia, en cuanto entren en nuestro sitio web deben llevarse la mejor de las impresiones, y gran parte de esta misión está ligada al subconsciente. Todo empieza con la estética de la página, tanto los colores que elegimos, como la tipografía, van a despertar una emoción u otra en el cliente potencial. Según nuestro modelo de negocio y los valores que pretendamos transmitir, Siglo Veinti2 abogará por una línea u otra.

Del mismo modo, cabe hablar del neuromarketing, esta tendencia busca despertar unas sensaciones concretas en el consumidor, dejando de lado la venta del producto por sus características para hacerlo mediante el valor de marca. El marketing de contenidos, las imágenes de la web o la captación de leads en la plataforma, son aspectos cruciales en este punto. En todos los casos, se debe orientar a la empatía con el cliente y, de este modo, jugar con el aspecto psicológico para que confíen en el negocio en cuestión. La web no solo debe ser bonita, debe adaptarse a las necesidades del público en general.

Funcionalidad y tecnología avanzada

Dejando de lado el marco estético, conviene destacar que la psicología del consumidor queda estrechamente ligada a la funcionalidad de la página. Como bien hemos comentado, el usuario medio no tiene paciencia y su subconsciente deja de lado automáticamente aquello que no goza de un alto rendimiento. Por eso, la agencia de diseño Siglo Veinti2, implementa los tiempos de carga más rápidos posibles, haciendo que la web esté totalmente disponible con un margen de un segundo. Hablamos nada menos que de la primera toma de contacto, antes incluso que el diseño visual, por lo que se trata de un punto clave en el aspecto psicológico.

Una vez que los tiempos de carga son los adecuados, la experiencia del usuario se antoja como el segundo aspecto funcional que debe gozar de la más absoluta excelencia. En este caso, hablamos de todos los procesos por los que pasa quien navega por la web, debiendo derivar siempre hacia el carrito de compra. La psicología juega un papel trascendental en esta materia, con el fin de satisfacer todas las necesidades que se puedan tener, aunque probablemente, ni tan siquiera sea consciente de ellas. Un trabajo que solo puede gozar de excelencia cuando se lleva a cabo a través de agencias como la indicada anteriormente.

La confianza es también un valor esencial en esta materia, por eso debemos prestar especial atención a la política de privacidad y ofrecer todas las garantías al usuario. Un usuario que, si además, le ofrecemos un diseño responsive -adaptado al smartphone-, terminará incorporando nuestro negocio a sus hábitos de consumo. La psicología es vital en el diseño web, al menos, si queremos que nuestra página sea rentable.

