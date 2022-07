Tomás Elías González Benítez: “La visita de Lewandowski a España es una señal de su posible fichaje por el Barcelona” El periodista incide en que el encuentro fortuito con Xavi es un primer paso hacia una segunda reunión entre entrenador y jugador Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 1 de julio de 2022, 08:37 h (CET)

VENEZUELA - El nuevo artículo, redactado por el periodista venezolano Tomás Elías González Benítez, analiza los últimos movimientos del mercado de fichajes en España: Lewandowski, el Barcelona y Real Madrid y los últimos movimientos de los equipos españoles.

El Barcelona y Lewandowski

Mientras que el Bayern de Múnich continúa ‘cerrado en banda’ sobre la salida de Robert Lewandowski del equipo bávaro, el Barcelona intenta su fichaje, también de un modo informal. El delantero y el entrenador del Barcelona, Xavi, coincidieron en sus vacaciones en Ibiza (España). “Aunque el encuentro pareció fortuito es un primer paso para que el polaco acabe la temporada que viene jugando en uno de los equipos más importantes de España”, señala Tomás Elías González Benítez.

Las informaciones que provienen de España apuntan que el encuentro fue casual y que cada uno de los protagonistas acudió a un establecimiento con su grupo de amigos. “Solamente se saludaron pero todo parece indicar que existiría otro encuentro entre los dos, solos, también en España”, añade Tomás Elías González Benítez.

El Bayern de Múnich ha comunicado que no se sentará a negociar con el Barcelona mientras no ofrezcan 50 millones de euros.

Tomás Elías González Benítez analiza las salidas del Real Madrid

Antonio Rüdiger es el fichaje oficial del Real Madrid, procedente libre del Chelsea. Mientras tanto, las salidas copan la actualidad del equipo de Chamartín. Jesús Vallejo es uno de los nombres que suenan para marcharse del club blanco cedido al Espanyol.

“A ello hay que sumarle el asegurado adiós de Luka Jovic y la posible marcha de Lucas Vázquez por su competencia y no titularidad”, añade Tomás Elías González Benítez. “De hecho, la sorpresa puede darla Marco Asensio que aunque no se quiere marchar del club tampoco existe una intención de renovar”, desvela Tomás Elías González Benítez.

Respecto a las nuevas promesas, tanto el Real Madrid como el Barcelona se han fijado en el centrocampista del Racing de Avellaneda, Gonzalo Sosa.

Los últimos fichajes ya confirmados en la liga de España

Los casos anteriores pueden sumarse a otros fichajes ya confirmados como la marcha de Gareth Bale del Real Madrid a Los Ángeles FC. Otro jugador libre es Joselu Mato que se ha marchado del Alavés al Espanyol. Por su parte, Brian Oliván abandona el Mallorca para recalar también en el conjunto perico.

