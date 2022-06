​¿Sabes cómo encontrar la mejor hipoteca del mercado? Cuatro claves que te ayudarán a elegir la mejor hipoteca Redacción

jueves, 30 de junio de 2022, 10:34 h (CET)

A la hora de buscar una nueva vivienda, uno de los pasos más importantes que debemos dar es la búsqueda de la hipoteca. Ya que cada persona y cada situación es distinta, lo ideal es realizar un cálculo de la hipoteca previa a la reserva de cualquier inmueble, para poder conocer aproximadamente qué números vamos a encontrarnos en los diferentes bancos.



4 claves que te ayudarán a elegir la mejor hipoteca

Capital del préstamo El primer punto que debemos manejar es cuánto dinero nos prestará el banco. Esto será lo que tengamos que devolverle, además de los intereses, y habitualmente no superará el 80% del valor de tasación del inmueble, aunque puede haber algunas variaciones. Si se trata de la segunda vivienda es posible que se reduzca hasta el 60%, y si tu perfil es óptimo estarás cerca del 100% (aunque es muy difícil).

Por otro lado, ten en cuenta que el banco conocerá tus préstamos y deudas y que, por lo tanto, a la hora de decidir cuál será el importe de la hipoteca establecerá tu límite de endeudamiento en un 35%. Esto significa que no te ofrecerán ninguna hipoteca que ponga en riesgo tus ingresos, por lo que la suma de todas las cuotas de hipotecas y deudas debes estar por debajo del 35% de tus ingresos.

Plazo de amortización Este es el tiempo en el que te comprometes a devolver el dinero a la entidad que te lo ha prestado. Lo habitual hoy en día es moverse entre los 25 y los 30 años, aunque hay algunas opciones que pueden alargarse hasta los 40 o quienes prefieres elevar la cuota para terminar de pagar en 15 años.

Por supuesto, esta reducción de tiempo supone un menor gasto en intereses, por lo que es una buena opción a largo plazo si tienes solvencia económica. Por otro lado, debes saber que los bancos no ofrecen hipotecas en las que la última cuota deba abonarse alrededor de los 75 años de alguno de los titulares.

Tipo de interés Obviamente, el interés que vayamos a pagar por la hipoteca es uno de los valores más importantes que debemos sopesar. Pero no solo el porcentaje del dinero prestado que nos cobrará el banco, sino la forma en la que se calculará.

De manera habitual, existen dos opciones: interés fijo o interés variable. El primero de ellos, aunque más alto, te asegura conocer cuánto será el importe de la cuota que estarás pagando durante toda la amortización. El segundo suele iniciarse por debajo de los intereses fijos, pero variando según un tipo de referencia (en España suele tomarse el EURIBOR como valor), por lo que puede cambiar a lo largo de los años.

Productos complementarios Por último, debes saber que las entidades bancarias van a ofrecerte algunos productos o requisitos que pueden reducir la cuota que pagarás durante los meses de hipoteca. Por ejemplo, si recibes la nómina en la cuenta asociada a la hipoteca o domicilias algún recibo, tendrás mejores bonificaciones que si no lo haces.

