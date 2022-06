¿Cómo buscar y comprar un número de la Lotería de Navidad? Se pueden adquirir los décimos desde el día 5 de julio 2022 Redacción

jueves, 30 de junio de 2022, 10:17 h (CET)

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año. Aunque buena parte de la población compra sus décimos dejándolo todo en manos del azar, hay muchos que tienen un número favorito al que les gusta jugar cada año. Otros, en cambio, se dejan llevar por corazonadas, buscando ese número que han visto en un sueño o en algún otro lugar y que les sirve de presagio. Para todos ellos, comprar lotería online es la forma más sencilla y cómoda de participar con el número deseado.

En la era de la digitalización, todos los sectores comerciales están haciendo su adaptación al entorno virtual para adaptarse al modelo de consumo que gana más adeptos cada día, por comodidad, eficiencia y ahorro. En el caso de la compra de Décimos de Navidad, Lotería Manises permite realizar la adquisición cómodamente por internet, de forma rápida y sencilla, a través de su web: loteriamanises.com. No obstante, aquellos que prefieran adquirir sus números siguiendo el método tradicional de acudir al establecimiento físico también pueden hacerlo o pedir que se lo envíen a casa para no tener que desplazarse.

Dos perfiles de jugadores, dos sistemas de venta a distancia

Lotería Manises se adapta a todo tipo de consumidores que deseen Comprar Lotería de Navidad en su establecimiento. Por este motivo, disponen de dos sistemas de venta sin necesidad de visitar físicamente su Administración: el tradicional de envío de décimos de lotería a domicilio o su novedoso sistema de décimo electrónico. En ambos casos, el precio de cada boleto es el mismo que si se compra en una administración Oficial de Loterías, es decir, 20 euros.

Décimo electrónico

Esta es el sistema más novedoso de jugar a la Lotería de Navidad, completamente adaptado a los nuevos tiempos digitales y al uso de internet. Es la forma más rápida y cómoda de comprar el décimo de Navidad y jugar, además de la más segura. El sistema consiste en la emisión de un certificado por parte de Loterías Manises que acredita al comprador como el propietario del décimo, de tal forma que este quedará registrado y su décimo depositado totalmente a salvo en Lotería Manises. En este sentido, no hay posibilidad de pérdida, robo o deterioro, por lo que si resulta agraciado se podrá cobrar siempre el premio.

Una vez que se haya celebrado el sorteo, se llevará a cabo un escrutinio. Si el décimo adquirido ha obtenido algún premio inferior a 2.000 euros, el afortunado tan solo le tendrá que indicar a la Administración en qué cuenta quiere recibir el ingreso. En un plazo de entre 24 y 72 horas, le llegará el importe del sorteo a la cuenta bancaria deseada. No hay forma más práctica de llevar a cabo esta transacción. En el caso de los premios superiores a 2.000 euros, la administración le indicará al jugador los pasos que debe dar para cobrar el décimo.

Décimos a domicilio

Aquellos que prefieren la compra de décimos siguiendo el método tradicional, pero que no están cerca de una Administración o no quieren desplazarse hasta la misma, todavía tienen la oportunidad de elegir el número que prefieran en Loterías Manises y recibirlo cómodamente en su domicilio por correo.

El plazo de entrega en la vivienda es de entre 24 y 48 horas. Sin embargo, el comprador deberá abonar el precio del servicio de la empresa de mensajería. En el caso de obtener algún premio, como se tendrá el boleto en propiedad, bastará con que el interesado acuda a cualquier punto oficial de Loterías del Estado, repartidas por todo el territorio nacional.

Cuándo comprar Lotería de Navidad

Cabe recordar a los interesados en Buscar Lotería de Navidad para comprar algún número específico pueden adquirir sus décimos desde el día 5 de julio 2022, asegurándose de ese modo que el número deseado está aún libre. En cuanto a aquellos que dejan todo para el último momento, será posible comprar Lotería de Navidad 2022 hasta el día anterior al Sorteo, es decir, hasta las 22 horas del 21 de diciembre, tanto para su venta física como adquiriendo los décimos electrónicos en los puntos de venta autorizados, como la mencionada Lotería Manises.

Conclusión

Jugar a la Lotería de Navidad 2022, comprando a través de Internet un décimo electrónico en Lotería Manises, no solo es la manera más fácil y cómoda de participar en este sorteo, sino que además es más seguro, ya que el décimo permanece a salvo en la propia administración hasta el día del sorteo y solo el comprador podrá cobrarlo en caso de que resulte agraciado.

