Los profesionales de la comunicación demandan más movilidad y menos pc

miércoles, 29 de junio de 2022, 17:52 h (CET) Los avances en el campo tecnológico están produciendo cambios constantes en la manera de funcionar y trabajar en el sector de la comunicación. En una tesitura en la que adaptarse a los retos tecnológicos resulta fundamental, empresas como Simbiu realizan una apuesta continua y decidida por la innovación. La última, el lanzamiento de una app para smartphones y tablets La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso. Este hecho constatable y consustancial a la época actual afecta en mayor medida a ciertos sectores, que necesitan estar en una incesante evolución para no quedarse anclados y desfasados ante los cambios que la tecnología provoca en los hábitos sociales y de consumo. Uno de los sectores en los que más influye la innovación tecnológica y, por tanto, necesitan estar en una transformación constante es el de la comunicación.

El desarrollo de las TIC en este sector es tal, que en ciertas redacciones ya se está experimentando con la incorporación de IA para analizar los cambios en las formas de trabajo que traerá aparejados. Los avances tecnológicos en el campo de la comunicación han sido considerables en las últimas décadas, haciendo realidad lo que en los albores del nuevo siglo parecía ciencia ficción.

Quién se podía imaginar hace unos años que tan sólo con una conexión a internet, una persona de Córdoba pudiera estar al tanto de la actualidad de su ciudad teniendo acceso a la edición impresa de su periódico local de cabecera a través de un dispositivo electrónico estando a miles de kilómetros de distancia. O en el caso de las consultoras de medios de comunicación (mercado donde se integra Simbiu, antigua JP Media y Seguimedia), donde los avances tecnológicos han permitido, en no demasiado tiempo, pasar del tocho de noticias unido mediante un clip (de ahí el origen de la palabra clipping) a procesos mucho más automatizados, precisos y rápidos; y su conversión en materia elaborada en forma de análisis, estudios de marca, su reputación y como moldearla según los intereses empresariales.

Por ello, la innovación tecnológica se convierte en base indispensable para tener éxito en un sector tan dinámico como es la comunicación. En esta coyuntura, Simbiu constituye un ejemplo de la realidad que vive el sector de las consultoras de comunicación para adaptarse a los tiempos y necesidades que actualmente demanda la profesión. Para ello, la compañía ha lanzado en los últimos días una app para smartphone “para que toda la información de interés le quepa al cliente en un bolsillo en cualquier momento o lugar”, indica Alberto Gómez, director del Departamento de Análisis, Marketing y Comunicación de Simbiu. “La implementación de esta nueva herramienta tecnológica supone una mejora sustancial en los servicios, además de seguir con la estela de desarrollo tecnológico iniciado hace unos meses con la herramienta de gestión de la información, Simbiu MediaStation”, añade.

En una sociedad en la que el uso del móvil es generalizado y su pantalla causa un efecto casi hipnótico, es necesario ofrecer soluciones a las problemáticas de compatibilidades que puedan surgir en este tipo de dispositivo. En este sentido, la app implementada por Simbiu permitirá a los profesionales de la comunicación que trabajen con su plataforma aprovechar todas las potencialidades y posibilidades que ésta ofrece de una manera ágil y sin la atadura de tener que contar con un pc. Alberto Gómez señala que “la aplicación tiene como elementos diferenciales la fluidez en su funcionamiento y la posibilidad de realizar cualquier tipo de operación en Simbiu MediaStation. Teniendo esta aplicación, si el profesional quiere, puede olvidarse de tener que trabajar con un ordenador”.

La consultora “con esta nueva herramienta da un salto cualitativo”, dando respuesta a necesidades que hoy en día resultan muy comunes entre los profesionales de la comunicación como son la movilidad y la deslocalización. “Contando con la aplicación y un smartphone o tablet, el profesional podrá gestionar y monitorizar la información de su interés en cualquier momento y lugar, lo que le otorga libertad de movimiento. El Covid ha cambiado los hábitos de trabajo en favor de fórmulas más rápidas y deslocalizadas sacando partido a los dispositivos móviles, que para muchos son oficinas portátiles que permiten trabajar desde cualquier lugar y sin ordenador”, asevera el director del área de Marketing.

Otra de las ventajas que se asocian a las nuevas tecnologías es la inmediatez, a la que también da solución esta app desarrollada por Simbiu. “Al permitir trabajar a pleno rendimiento con Simbiu MediaStation, posibilita que el cliente pueda tener un mapa completo sobre su comunicación antes de incorporarse al lugar de trabajo, lo que da pie a ganar tiempo para anticipar o esbozar estrategias. Con la aplicación, los departamentos de comunicación cuentan con una herramienta para que lo que haya saltado en los medios relacionado con su empresa o institución no los coja por sorpresa”.

“No hay nada igual en el mercado. Queríamos una herramienta de trabajo con todo el potencial necesario para un profesional de la comunicación. No es un mero visor de dossier de noticias. Ha sido complejo llevarlo a una App pero lo hemos conseguido por encima de nuestras propias expectativas.” explica el director del Departamento de Marketing y Comunicación. La app supone un punto y seguido en la inversión que esta consultora dedica a I+D+i, porque tiene claro que en el desarrollo tecnológico está la base para cumplir con el compromiso adquirido de facilitar el trabajo a los profesionales y, por lo tanto, el ingrediente clave de la receta del éxito en un sector tan complejo y cambiante como es el de la comunicación.

